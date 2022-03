Unterstützung für Ukrainer: Freisinger BRK-Chef erklärt, was jetzt am meisten hilft

Von: Manuel Eser

Teilen

Um ukrainischen Flüchtlingen vor Ort das kaufen zu können, was sie am meisten brauchen, sind Geldspenden derzeit enorm wichtig. (Symbolbild) © dpa

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis Freising für die Ukrainer ist enorm. Der BRK-Chef erklärt, welche Unterstützung jetzt am wichtigsten ist - und was später.

Freising – Die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger für ukrainische Flüchtlinge ist enorm. BRK-Kreischef Albert Söhl erklärt, wie man derzeit am besten unterstützen kann.

„Es ist absolut toll, wie sich die Menschen engagieren und unterstützen wollen“, sagt der Geschäftsführer des Roten Kreuzes im Landkreis Freising. Wichtig sei es allerdings, je nach Zeitpunkt und Lage das zu tun, was am effektivsten ist. „Im Augenblick“, sagt er, „helfen Geldspenden am besten weiter. Denn damit können wir vor Ort, also an den Grenzgebieten zur Ukraine in Polen, Slowakei, Ungarn oder Rumänien, passgenau das einkaufen, was gerade am dringendsten gebraucht wird.“

BRK-Chef lobt Aktion in Marzling

Besonders begrüßt Söhl daher Aktionen wie jene, die am vergangenen Wochenende in Marzling stattgefunden hat. Dort hatten die Vereine Bratwürstl gegrillt, Kuchen gebacken, Kaffee ein- und Bier ausgeschenkt – alles gegen eine freiwillige Spende. Die Bürger waren in großer Zahl gekommen. „Eine super Geschichte“, sagt Söhl.

Albert Söhl (BRK): „Es ist absolut toll, wie sich die Menschen engagieren.“ © FT-Archiv

Das Problem mit Sachspenden, die aus Deutschland (oder anderswo) Richtung Krisengebiet unterwegs sind: Die Transporte sind kostenintensiv, verstopfen Verkehrswege und vor allem: „Wir kommen im Augenblick nicht mehr in die Ukraine rein“, betont Söhl. „Wer reinfährt, spielt mit seinem Leben, und das machen wir nicht.“ Es seien auch schon einige Transporter und Autos verschwunden, Lastwagen beschlagnahmt worden. „Je heftiger die Kämpfe werden, umso schwieriger wird es.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wer jetzt noch Sachspenden abgeben will, müsse das in Absprache mit einer geordneten Abnahmestelle vor Ort durchführen, betont Söhl. „Einfach das Auto vollmachen und losfahren – das funktioniert nicht.“ Und wie bekommt man überhaupt Lebensmittel ins Kriegsgebiet – jetzt wo beispielsweise die Versorgung in Kiew offenbar knapp wird? „Wir hoffen, dass entsprechende Korridore für das Internationale Rote Kreuz geschaffen werden.“

Sachspenden werdennoch wichtig

Söhl betont aber auch, dass Sachspenden ebenfalls noch wichtig würden. „Wenn der Krieg hoffentlich irgendwann vorbei ist. Dann werden die Menschen in der Ukraine sehr viel Hilfe und Unterstützung benötigen.“

Sachspenden könnten aber demnächst auch hier im Landkreis Freising noch wichtig werden – für die Flüchtlinge, die nun langsam im Landkreis Freising ankommen. Aber auch vor Ort soll die Unterstützung koordiniert ablaufen. „Wir werden entsprechende Aufrufe starten, was benötigt wird. Noch ist es aber zu früh.“

Das betont auch Werner Wagensonner, Leiter des Sozialamtes am Landratsamt Freising. „Wir bitten auch darum, derzeit davon abzusehen, Sachspenden an die Asylbewerberunterkünfte zu bringen“, ergänzt Wagensonner. Bis dato sind 43 geflüchtete Menschen aus der Ukraine, hauptsächlich Frauen und Kinder, in einer bestehenden Asylbewerberunterkunft in Eching untergebracht.

Gut zu wissen:

Wer mit Geldspenden helfen will, dem empfiehlt das Landratsamt die „Aktion Deutschland Hilft“, ein Bündnis von mehr als 20 Hilfsorganisationen. Die Bündnisorganisationen leisten den Menschen aus der Ukraine humanitäre Hilfe. Spenden kann man direkt auf der Homepage unter www.aktion-deutschland-hilft.de.