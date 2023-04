Modernes Meisterwerk: Standing Ovations für Peter Wittrichs „Passion Christi“ in Freising

Uraufführung in St. Georg

Nach den Corona-Wirren war es endlich so weit: In Freising wurde die „Passion Christi“ von Peter Wittrich uraufgeführt. Das Publikum in St. Georg war mehr als begeistert.

Freising – Es ist ein zartes und zugleich wuchtiges, ein klares und doch traumwandlerisches Werk voller Licht- und Schattenfugen. Ein Werk, das nachhallt und das am Sonntag in der Kirche St. Georg für Standing Ovations sorgte. Der Grund der großen Freunde und Jubelstürme: Die „Passion Christi“ des Freisinger Komponisten Peter Wittrich fand ihre Uraufführung – vor zahlreichen Zuhörern. Die rein vokale Reise vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung berührte und beglückte, womit Wittrich ohne Zweifel attestiert werden muss: Er hat ein modernes Meisterwerk geschaffen.

+ Verschiedenste Gefühle durchlebte das Publikum in der St.-Georgs-Kirche während der rund einstündigen Uraufführung. © Lehmann

Freising hat lange auf die Uraufführung warten müssen, rund drei Jahre, denn aufgrund der Corona-Pandemie hatte die „Passion Christi“ seit 2020 immer wieder verschoben werden müssen. Und auch das hat sich in der Zwischenzeit geändert: Komponiert hatte es Wittrich eigentlich für das Ensemble Chiave, aufgeführt wurde es letztendlich von den beiden Chören Theo-Brand-Ensemble und Ensemble Vocoeur unter der Leitung von Angelika Sutor.

Töne, die mitten ins Herz treffen

Das Warten hat sich allerdings gelohnt, wie sich bereits nach den ersten Tönen erahnen ließ und was sich nach wenigen Minuten bestätigte – nämlich das Gefühl, bei der Premiere eines Meisterwerkes par excellence dabei sein zu dürfen. Die Gründe sind einfach: Wittrich gelang ein Werk, das sich gänzlich modern dem Passionsthema widmet, sich dabei aber immer auch wieder klassischer Referenzen bedient. Damit entstand eine Hommage wie aber auch eine Aufarbeitung, eine Verneigung wie zugleich eine Brechung, ohne das Osterthema ausfransen zu lassen. Ganz im Gegenteil: Die Komposition fokussiert sich brillant auf die großen Themen des Schmerzes und der Hoffnung, manchmal zerbrechlich fein, manchmal wuchtig dramatisch. Anders gesagt: Die Zuhörer konnten förmlich die Angst, das Leiden und die Himmelfahrt bis auf die Knochen spüren, so traf Wittrich mitten ins Herz.

Aufgeteilt in vier Kapitel mit einer Gesamtlänge von rund einer Stunde bedient sich Wittrich auch Jazz-Formen, um das zentrale Passions-Thema zu formulieren – gänzlich bezaubernd und wunderbar auf die Kirchenbühne gebracht von beiden Ensembles. Hier wurde geflüstert, geraunt und mit hoher Dramatik und Dynamik herausgeschält, was per Definition kaum beschreibbar und stimmlich umzusetzen ist: nämlich das Hingehen zum Sterben und das Auffahren zum Himmel. Dass es trotzdem gelang, ist dem extrem hohen Niveau der einzelnen Stimmen geschuldet, die als Gesamtensemble den Himmel aufrissen und alles zum Leuchten brachten. Freilich: Ein leichtes Werk ist es nicht und soll es auch gar nicht sein, sondern vielmehr das Auseinandersetzung von Liebe, Verrat und immerwährender Hoffnung.

Tosender Applaus nach vier Kapiteln

Auch charmant und äußerst warmherzig waren dann auch die Zwischentexte von Pastoralreferent Andreas Fußeder, der den Zuhörern literarische und theologische Nuancen mit auf den Weg gab und damit das Werk um eine weitere Ebene stärkte. Ebenfalls eindrucksvoll: Eine rein vokale Aufführung lebt auch von der Stille des Raumes – und in der Kirche war es so still wie kaum jemals zuvor.

Was nach dem letzten Ton und der gesungenen Himmelfahrt geschah: Ein sekundenlanges Staunen, eine spürbare Atemlosigkeit vor Freude bei den Zuschauern, bis dann der tosende Applaus einsetzte und sich die Zuhörer gemeinsam zu Standing Ovations erhoben. Ja, das Glück war tatsächlich zu spüren – bei den Chören, bei Sutor, den Zuschauern, aber auch bei Wittrich selbst, der lächelnd aus der Kirche ging.

Richard Lorenz

