Goldgelber Weltverbesserer: Freisinger entwickeln „Honicht“ - ganz ohne Bienen

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Aus Honig wird Honicht: Nicole Seehon und Korbinian Wehle haben einen Löwenzahnblütensirup kreiert – nicht nur für Menschen, die vegan leben. © PRIVAT

Sieht aus wie Honig und schmeckt auch so. Doch produziert haben das goldgelbe Lebensmittel nicht Bienen, sondern zwei Freisinger.

Freising – Angefangen hat alles mit einem Mitbringsel: Ihr Spezl Korbinian Wehle schenkte Nicole Seehon ein Glas veganen Honig. „Ich kannte das überhaupt nicht, war aber total begeistert“, erinnert sich die 34-Jährige. Im Frühjahr 2020, die Pandemie hatte das Land fest im Griff, kam ihr der Gedanke: Warum nicht selbst eine pflanzliche Alternative herstellen? Und zwar auf der Basis von Löwenzahnblüten. Heraus kam „Honicht“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Löwenzahnsirup ist eigentlich ein sehr altes Rezept. Ich dachte mir, aus dieser Pflanze lässt sich was Gutes machen.“ Die Idee lässt sie nicht los. Im August fangen Seehon und Wehle an, zu experimentieren – kein leichtes Unterfangen. „Der Geschmack von Honig ist unschlagbar. Wir wollten ihn, so gut es geht, nachahmen.“ Welche Blumensorten eignen sich am besten, wie lässt sich der Kochvorgang optimieren, mit welchen Zutaten das leckerste Ergebnis erzielen? „Eigentlich wollten wir frischen Löwenzahn verarbeiten, das lässt sich im größeren Stil aber nicht umsetzen“, erklärt Nicole Seehon. „Nimmt man aber zu viel getrockneten, schmeckt es nach Heu.“

Bio-Qualität und von Hand gemacht

Eineinhalb Jahre tüfteln die beiden an dem perfekten Rezept. Schließlich finden sie die optimale Mischung aus Löwenzahn, Verbene, Zitrone und ein paar weiteren natürlichen Aromen – alles in Bio-Qualität.

Gekocht wird am Arbeitsplatz von Korbinian Wehle, in der Küche im Alten Hof am Münchner Odeonsplatz. „Das machen wir Pop-up-mäßig in regelmäßigen Abständen.“ Auch abgefüllt und etikettiert wird von Hand. Erhältlich ist das 225-Gramm-Glas für 5,49 Euro online unter honicht.de oder in den Kisten der Kreativplattform Wirschafft bei Bücher Pustet in Freising. Die Rückmeldungen seien bislang durchweg positiv.

Gemeinwohl-Ökonomie im Fokus

Trotzdem haben die beiden nicht vor, im ganz großen Stil zu produzieren. „Man rutscht schnell rein, sich zu überlegen, hey, damit könnten wir doch Umsatz machen“, gibt Nicole Seehon zu. Die gelernte Kommunikationsdesignerin betont aber auch: „Das wollen wir nicht. Wir wollen keine Marke, die zwar einerseits positiven Nutzen mit sich bringt, andererseits aber auf Wachstum und eine möglichst große Gewinnspanne aus ist.“

Daher hat sie sich intensiv mit dem Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie auseinandergesetzt. Dabei geht es um die Erfüllung menschlicher Bedürfnisse, aber nicht um jeden Preis. Im Fokus steht nicht das Geld, sondern der Mehrwert für den Endverbraucher genauso wie Solidarität und ökologische Nachhaltigkeit.

Nicht nur für Menschen geeignet, die sich vegan ernähren

„Honig ist eindeutig nicht vegan, Bienen produzieren ihn“, erklärt Nicole Seehon. „Und zwar eigentlich für sich selbst, um zu überleben.“ Natürlich würden Imker nur so viel entnehmen, damit den Tieren genug zum Überleben bleibt. Als Ersatz werde den Bienen eine Sirupmischung gefüttert. „Wir drehen das um: Wir nehmen den Sirup für uns und lassen den Bienen den Honig.“ Die Imker sollen trotzdem nicht zu kurz kommen: Ganz im Sinne der Gemeinwohl-Ökonomie planen Seehon und Wehle bereits Bienenpatenschaften. So sollen die Imker bezahlt werden, ohne Honig entnehmen zu müssen.

Grundsätzlich ist es den Freisingern wichtig, mit „Honicht“ nicht nur Menschen, die sich pflanzlich ernähren, anzusprechen, sondern alle. „Jeder kann’s ja mal probieren“, sagt Seehon. „Eine Kundin hat erzählt, dass sie wegen einer Pollenallergie seit 30 Jahren keinen Honig mehr essen konnte. ,Honicht‘ ist ideal für sie.“

Übrigens: Der Produktname hat sich zufällig ergeben: „Ich habe mich mit meinem Mann unterhalten und statt Honig Honicht verstanden – das lag natürlich auf der Hand.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.