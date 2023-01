Requiem für Benedikt XVI. em. im Mariendom: Den „Familienort“ in Freising gefunden

Von: Andreas Beschorner

In den Mariendom zogen am Donnerstag zum Requiem für Papst em. Benedikt XVI. Fahnenabordnungen von kirchlichen Organisationen, Vereinen und Studentenverbindungen ein. © Lehmann

Im Mariendom hat Weihbischof Bernhard Haßlberger das Requiem für Benedikt XVI. em. zelebriert. Ein Gotteshaus mit besonderer Bedeutung für Joseph Ratzinger.

Freising - Am Tag zuvor hatte die Erzdiözese im Dom zu München Abschied von ihrem ehemaligen Erzbischof genommen, am Tag darauf wurde der emeritierte Papst Benedikt XVI. in Rom bestattet. Dazwischen, am Mittwochabend, verabschiedete sich Freising von dem Mann, der in der Domstadt Spuren hinterlassen hatte und „den es immer wieder hierher zurückgezogen hat“, wie Zelebrant Weihbischof Bernhard Haßlberger bei dem Requiem im Freisinger Mariendom sagte.

In dem Gotteshaus also, in dem Joseph Ratzinger 1951 zum Priester geweiht wurde, das auf seine Bestrebungen als Erzbischof hin im Jahre 1983 zur Konkathedrale des Erzbistums München und Freising erhoben wurde und in dem er als Papst bei seinem Besuch in Freising am 14. September 2006 in einer persönlichen Ansprache seine Verbindung zu Freising betont hatte, war ein Bild des Verstorbenen aufgestellt und hatten sich Gläubige versammelt, um des Ehrenbürgers der Stadt zu gedenken.

Weihbischof Bernhard Haßlberger (r.) zelebrierte das Requiem in der Konkathedrale. Als Konzelebrant stand ihm Diakon Oliver Grießl zur Seite. © Lehmann

„Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen“ – diesen Satz aus der sogenannten Abschiedsrede Jesu im Johannes-Evangelium hatte sich Domrektor Marc-Aeilko Aris als Aufhänger für seine Predigt gewählt. Wie auch die Jünger Jesu habe Joseph Ratzinger die Erfahrung gemacht, dass die irdischen Wohnungen des Vaters keineswegs sicher sind: Marktl am Inn, Tittmoning, Aschau, Hufschlag, weiter im Internat in Traunstein, Krieg, Gefangenschaft, Priesterseminar, Georgianum – „alles familienlose Orte jenseits des Hauses des Vaters“, so Aris. Erst als Ratzinger als junger Dozent im Jahre 1955 seine Wohnung im Lerchenfeldhof auf dem Domberg bezog, wo auch seine Eltern wohnten, sei „ein Familienort“ gefunden worden. Für Ratzinger sei, so Aris in seiner Ansprache weiter, die Liturgie „der Ort des vertraut-ehrfürchtigen Umgangs mit dem Göttlichen“ gewesen, die Theologie habe für ihn „die vernünftige Reflexion dieser Vertrautheit“ gebildet.

Schreibtisch aus der Freisinger Wohnung stand zuletzt in Rom

Doch auch Ratzinger habe die Wohnungen oft gewechselt – Freising, Bonn, Münster, Tübingen, Regensburg, München und schließlich Rom waren die Stationen des Lebenswegs des Joseph Ratzinger. Allerdings habe es eine Konstante aus Freisinger Zeiten gegeben, wie Aris wusste: Der Schreibtisch, der schon in der Freisinger Wohnung stand, habe Ratzinger bis nach Rom begleitet, er sei „die eigentliche Wohnung“ gewesen, hier sei er Menschen und Schicksalen begegnet, an diesem Schreibtisch seien Ratzingers „kühne Überlegungen“ vor der Eröffnung des Konzils entstanden, hier habe er seine Bücher, Aufsätze und Vorträge konzipiert, habe Ernennungsurkunden für Bischöfe ebenso unterzeichnet wie Enzyklika verfasst und Briefe geschrieben. Und von diesem Schreibtisch seien geheime Dokumente gestohlen worden, so Aris, so dass am Ende des Pontifikats im Februar 2013 auch diese Wohnung unsicher geworden sei.

Domrektor findet deutliche Worte zu den Missbrauchsfällen

In seiner Predigt ging Marc-Aeilko Aris auch auf Ratzinger und die Missbrauchsfälle in der Kirche ein: „Mag ihn als Erzbischof noch die Liebe zur Institution der Kirche und zu einem idealisierten Bild des Priestertums geleitet und zur Duldung falscher Entscheidungen oder sogar zur Mitwirkung an diesen geführt haben“, so Aris in deutlichen Worten, „hat er doch als Papst die Liebe zu den Missbrauchten mehr und mehr in den Mittelpunkt seines Wirkens gestellt, das Gespräch mit ihnen gesucht und mehr als jeder Papst vor ihm die Täter bestraft und die dringend nötige Prävention gefördert.“ Am Ende seines Lebens sei Joseph Ratzinger sicherlich deutlich gewesen, „dass er auf die Wohnung angewiesen ist, die Jesus von Nazareth ihm bereitet“.