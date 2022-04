Verdächtiger besucht Prozess eines Dealer-Komplizen - Handschellen klicken

Teilen

Ein Drogendealer musste sich vor dem Landgericht Landshut verantworten. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Vor dem Landgericht muss sich ein Dealer wegen Drogenverkaufs verantworten. Währenddessen klickten vor dem Gerichtsgebäude die Handschellen.

Landshut/Freising – Vor dem Sitzungssaal wartete die Polizei: Ein junger Freisinger, der am Dienstag eine Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht verfolgte, wurde von einem Beamten der Kripo Erding, der beim Prozess anwesend war, als Verdächtiger aus dem Dunstkreis des Angeklagten erkannt. Und deswegen wurde er, kaum hatte er nach Prozessende den Gerichtssaal verlassen, vor der Saaltür verhaftet.

Für seinen angeklagten Freund hingegen war es ein guter Tag: Der 21-Jährige ließ die Tatvorwürfe von seinem Verteidiger Thomas Krimmel vollständig einräumen, demzufolge der junge Mann einen regen Handel mit Marihuana in Freising und Umland betrieben hat. Der Angeklagte kam mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten davon. Zudem wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 7532 Euro angeordnet.

Die meisten Deals fanden in Freising statt

Diese Summe resultierte aus den Drogengeschäften, die der Angeklagte laut Staatsanwältin Barbara Streicher gemeinsam mit einem Komplizen zwischen September und Dezember 2021 betrieben hat. Insgesamt 1104 Gramm Marihuana verkaufte das Duo, wobei es acht Euro pro Gramm verlangte. Die Bezahlung erfolgte einige Tage später. Die Übergaben erfolgten auf dem Marktplatz in Neufahrn und vor einem Hotel in Hallbergmoos.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Größtenteils jedoch wechselte der Stoff seinen Besitzer in Freising. In der Domstadt verkaufte der 21-Jährige in einem weiteren Anklagepunkt im Alleingang weitere 50 Gramm Marihuana für 400 Euro. In den Fokus der Ermittler war der Angeklagte schließlich durch einen Tipp aus der Drogenszene geraten.

Im Vorfeld gab es eine Verständigung

Den Polizeibeamten zufolge hatte der 21-Jährige verschiedene Abnehmer, die auch über Internet-Plattformen ihre Bestellungen bei ihm aufgaben. So fragte etwa ein Kunde den Angeklagten auf Instagram, ob er „für 250 Minuten Zeit hat“.

Dem am Dienstag erfolgten Urteil lag eine Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten zugrunde. Das Gericht hatte zuvor dem Angeklagten bei geständiger Einlassung eine Einheitsjugendstrafe zwischen einem und eineinhalb Jahren auf Bewährung in Aussicht gestellt, trotz einiger Eintragungen im Erziehungsregister.

Der Freisinger muss sich künftig regelmäßig Drogentests unterziehen, da er selbst einige Zeit abhängig war. Der Verteidigung zufolge hat sich diese Abhängigkeit entwickelt, weil er innerhalb der Drogenszene mit dem Handeln angefangen hat.

Richter spricht von „Hopp oder Top-Geschichte“

„Er hat ja nicht wahllos Leute angesprochen, die noch nie was mit Drogen zu tun hatten.“ Namen hatte der Freisinger vor Gericht keine genannt. Den Ermittlern war ohnehin gleich „der nächste Fisch ins Netz gegangen“, nachdem der Kripobeamte sofort seine Kollegen alarmiert hat, nachdem er erkannt hatte, wer da zwei Reihen hinter ihm sitzt.

„Es ist eine Hopp oder Top-Geschichte bei Ihnen“, sagte Richter Stefan Kolb in der Urteilsbegründung zu dem 21-Jährigen. „Trotz bescheidener Vita“ – die auch ein zeitweiliges Leben auf der Straße beinhaltet – sei der 21-Jährige immer „willens gewesen, was aus seinem Leben zu machen“. Er könne voraussichtlich in seinen alten Job zurück, so Kolb, und er habe Rückhalt im Privaten. „Wenn Sie es aber nicht schaffen, sich aus Ihrem Freundeskreis zu lösen, werden Sie untergehen.“ (kö)