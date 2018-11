Verein fordert Ausstellungsräume: Freisinger Stadtarchiv soll präsenter werden

Das Freisinger Stadtarchiv soll mehr ins Interesse der Öffentlichkeit rücken. Deshalb fordern die Freunde des Stadtarchivs nun Ausstellungsräume für besondere Stücke und Sammlungen.

Freising – Sie sind nicht allzu viele und die finanziellen Mittel sind beschränkt, aber die „Freunde des Stadtarchivs Freising“ haben dennoch viel vor: Bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Rathaus kündigte der Vorsitzende, Alt-OB Dieter Thalhammer, an, dass man sich für ein „neues Archiv“ stark machen will. Dem vor drei Jahren ins Leben gerufenen Verein geht es dabei um Ausstellungsräume und darum, das Archiv mehr ins Interesse der Öffentlichkeit zu rücken, wie es hieß.

Der Bericht von Schatzmeister Christian Dobler fiel nüchtern aus: Recht viel mehr als 1500 Euro hat der aktuell 31 Mitglieder zählende Verein Freunde des Stadtarchivs nicht zur Verfügung. Man ist daher auf Unterstützung – auf Spenden oder Patenschaften – angewiesen, wenn es beispielsweise darum geht, „einen schönen Planbestand aus der Säkularisationszeit“ restaurieren zu lassen. Auf diesen Umstand wies etwa Stadtarchivar Florian Notter hin. Demnach verdienten es die Pläne, komplett wieder instandgesetzt zu werden. Eine Aufgabe, die der Verein jetzt übernimmt.

Diese Pläne fänden die Leute interessant, merkte Notter an. Für nicht minder wertvoll erachtet er eine von Privat gestiftete Sammlung, die eine ganze Reihe von Zeitzeugnissen der langen Geschichte des Freisinger Traktorenherstellers Schlüter umfasst.

Zum zentralen Thema machte Alt-OB Dieter Thalhammer die Öffentlichkeitsarbeit. „Die Arbeit des Archivs muss bekannter werden, das halte ich in Bezug auf die Stadtgeschichte für eminent wichtig“, sagte er. Seiner Meinung nach müsse die Arbeit, die im Stadtarchiv geleistet wird, „in der Öffentlichkeit besser verkauft werden“. Wörtlich sagte der Altoberbürgermeister Dieter Thalhammer: „Bis jetzt ist das Stadtarchiv etwas stiefmütterlich behandelt worden.“ Deshalb gelte es jetzt die Initiative zu ergreifen und „anzuschieben“. Thalhammer will erklärtermaßen, dass die Pläne, ein Stadtarchiv zwischen Altem Gefängnis und Uth-Haus einzurichten, möglichst zeitnah in die Tat umgesetzt werden.

Auch wolle man künftig verstärkt Privatleute auf Nachlassgut ansprechen, das oft genug drohe, verloren zu gehen. Mit wertvollen Zeitdokumenten werde laut Thalhammer oft achtlos umgegangen – nicht selten würden sie weggeworfen. Es gelte deshalb, die Leute zu sensibilisieren und zu motivieren, Fotos oder dergleichen mehr, dem Archiv zur Verfügung zu stellen. Als Beispiel nannte Thalhammer eine Fotosammlung, die auf Anregung von Schriftführerin Renate Schebler in den Besitz des Vereins kam. Schebler zählt zu der engagierten Führungsriege des Vereins, die sich nahezu komplett wieder zur Wahl stellte.

Neben Dieter Thalhammer als Vorsitzenden bestätigte die Versammlung auch dessen Stellvertreter Hubert Hierl und OB Tobias Eschenbacher im Amt. Lediglich Kassier Christian Dobler gab seine Position aus privaten Gründen auf. An seine Stelle tritt Christoph Reger.

Zur Reihe der Beisitzer zählt jetzt auch Stadtarchiv-Freund Andreas Schmidt. Der hatte zur Freude von Thalhammer und seinen Mitstreitern spontan einen Mitglieds-Antrag ausgefüllt und übernahm anschließend ein Amt. Alexander Fischer

