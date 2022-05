Verfolgungsjagd durch Freising: Trio geht ohne Grund auf 18-Jährigen los

Geschlagen und getreten

Nach einer Party haben drei junge Männer einen Freisinger (18) durch die halbe Stadt gejagt. Vor Gericht spielten sich nun unerwartete Szenen ab.

Freising – Sie jagten ihn durch die halbe Stadt, bis er keine Kraft mehr hatte. Dann prasselten die Schläge von allen Seiten auf einen 18-jährigen Freisinger ein. „Ich verstehe bis heute nicht, um was es eigentlich ging“, sagte Richter Stefan Kolb in der Urteilsbegründung. Die drei jungen Männer vor ihm waren eine Antwort schuldig geblieben. Zwar hatten sie sich geständig gezeigt und dem Jugendschöffengericht damit eine umfangreiche Beweisaufnahme erspart. Warum es am 5. Dezember vergangenen Jahres auf einer Party zwischen ihnen und dem Geschädigten derart eskaliert ist, konnten die Angeklagten im Alter zwischen 19 und 21 Jahren aber nicht sagen. Man wisse nicht, was in einen gefahren sei und „schäme sich zu Tode“, so der einhellige Tenor.

Auf Grundlage einer Verständigung wurden sie wegen Raub, gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Körperverletzung zu Jugendstrafen zwischen neun Monaten und einem Jahr und acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die Zahlung von je 300 Euro Schmerzensgeld wurde angeordnet. Die Haftbefehle gegen zwei der Angeklagten, die aufgrund vorangegangener Ahndungen seit dem Vorfall in U-Haft saßen, wurden aufgehoben.

Grundlos schlugen sie zu dritt auf den18-Jährigen ein

Der Anklage zufolge hatte der 18-Jährige die Party gegen Mitternacht kurzzeitig verlassen, um zu telefonieren. Vor dem Gebäude traf er auf die Angeklagten, die aufgebracht waren, weil sie wegen eines Freundes des Geschädigten die Party hatten verlassen müssen. Der 21-jährige Freisinger versuchte laut Anklage, den Streit zu schlichten und das mit Erfolg: Die Parteien gingen auseinander. Gegen 2 Uhr forderte aber just der Streitschlichter die Mitangeklagten auf, auf den 18-Jährigen einzuschlagen.

Grundlos gingen alle drei auf den Geschädigten los und schlugen auf ihn ein. Der 18-Jährige flüchtete. Die Angeklagten verfolgten ihn zu Fuß und mit dem Auto. Als sie ihn eingeholt hatten, schlugen sie ihn zu Boden, verpassten ihm sogar noch Tritte gegen den Kopf. Zudem beleidigten sie den 18-Jährigen und nahmen ihm eine Kette, eine Uhr und ein Handy ab. Das Martyrium endete für den Azubi erst, als der jüngste Angreifer meinte: „Lasst es gut sein, sonst erzählt er es noch der Polizei.“

Der 18-Jährige trug zahlreiche Blessuren am ganzen Körper davon. Heute leide er noch unter Schmerzen in der Hand; sein Finger sei trotz Operation noch nicht gerade, sagte der Freisinger vor Gericht. „Ansonsten passt alles.“ Der 18-Jährige zeigte sich wortkarg und war offensichtlich erfreut, aufgrund der Geständnisse nicht weiter aussagen zu müssen. Seine Angaben, die sich in den Akten befinden, sind zum Teil widersprüchlich. Die Verteidiger wiesen in diesem Zusammenhang auf den hohen Wert der Geständnisse hin. Bei einer konfrontativen Befragung vor Gericht wäre der Ausgang des Verfahrens womöglich „in den Sternen gestanden“, so Verteidiger Robert Alavi.

Opfer ist von Geste des Angeklagten gerührt

Sichtlich gerührt war der 18-Jährige, als der Brief eines Angeklagten verlesen wurde, in dem er um Verzeihung bat, da ihm „die Worte vor lauter Scham fehlen“ würden. Da war es der Geschädigte, der dem Angeklagten als erster die Hand hinhielt. Kolb lobte die „ernst gemeinten und vernünftigen Entschuldigungen“ von allen Angeklagten: „Ihr müsst euch in Freising ja auch wieder begegnen können.“

Dem Vernehmen nach war das Verhalten der Angeklagten bei der Haftprüfung noch ein gänzlich anderes. „Ich lasse mich nicht gern für dumm verkaufen“, sagte Richter Stefan Kolb. Daher habe er auch die U-Haft angeordnet. Durch die Postkontrolle konnte der Richter aber „eine Nachreifung“ feststellen. Und auch die Berichte von Jugendgerichtshilfe und Bewährungshilfe bescheinigten den Freisingern eine positive Entwicklung.

Ohne diese Fürsprecher hätte es laut Kolb „keine andere Möglichkeit gegeben, als die Angeklagten ins Gefängnis zu stecken“. (kö)