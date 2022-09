„Anarchie“ auf Freisings Straßen: Stadt arbeitet an Verbesserungen

Von: Manuel Eser

Ausdrücklich gefördert werden von der Stadt alternative Mobilitätsformen, wie das im August gestartete E-Lastenrad-Mietsystem. Bei der Präsentation drehte damals auch Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger ihre Runden über den Hof der Grundschule St. Korbinian. © Lehmann

Viele „kleine Systemfehler“ sorgen für „Anarchie“ auf Freisings Straßen, so der Vorwurf eines Fahrlehrers. Die Stadt hat das Problem erkannt und steuert gegen.

Freising – Etliche von Autos zugeparkte Straßen sorgen in Freising dafür, dass gegenläufiger Verkehr kaum noch aneinander vorbeikommt. „Deshalb beobachte ich in meinem Alltag als Fahrlehrer jeden Tag zig lebensgefährliche Situationen“, sagt Dirk Dlugosch.

Die Stadt Freising hat auf die vielen „Systemfehler“, die der Fahrlehrer anspricht, mit einer umfassenden Stellungnahme reagiert. Rathaussprecherin Christl Steinhart betont: „Die Stadt weiß um die bestehenden Probleme und arbeitet bereits in vielen Bereichen und mit viel Verve an Verbesserungen im Rahmen der Möglichkeiten, die eine historische Stadt aufgrund der gegebenen Straßenquerschnitte hat.“ Sie verweist auch auf eine Reihe brandaktueller Maßnahmen.

Wie von Dlugosch beschrieben, liege – bundesweit – ein Hauptproblem an einer Fahrzeugdichte, die das vorhandene Straßensystem wie das Stellplatzangebot überfordere. Mit der Beauftragung eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts, das im Februar im Bauausschuss vorgestellt wurde, habe die Stadt ein Bündel an Maßnahmen in Angriff genomomen, mit denen Probleme gelöst werden sollen. „Der Ausschuss hat die Stadtverwaltung beauftragt, weitere Planungsschritte einzuleiten für eine schrittweise Umsetzung der Maßnahmen“, berichtet Steinhart.

Alternative Mobilität genießt „Vorfahrt“

Ziel der Stadt in der Verkehrsplanung sei eine Stärkung des sogenannten „Umweltverbundes“, also des Fuß-, Rad- und öffentlichen Personennahverkehrs, betont Steinhart. „Ausdrücklich gefördert werden sollen also alternative Mobilitätsformen und nicht vorrangig der Kraftfahrverkehr.“ Als Beispiele nennt sie das im Sommer gestartete E-Lastenrad-Mietsystem.

Ein Mobilitätsbeauftragter, der das Stadtplanungsamt betreut, habe insbesondere den Radverkehr im Blick und weise kraft Amtes auf Schwachstellen für den Radverkehr hin, die Freising als „Fahrradfreundliche Kommune“ auch schrittweise abbauen wolle und werde.

Maßnahmen werden im Rahmen des Mobilitätskonzepts bereits vorgenommen

Auch auf Basis des Mobilitätskonzeptes erfolgen bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation, sagt Steinhart und verweist etwa auf die Optimierung der Karlwirt-Kreuzung oder die bereits laufenden Verbesserungen der Geh- und Radwegführung auf der Hochtrasse. „Ziel ist es, ein Teilen des Verkehrsraums für den Rad- und motorisierten Fahrverkehr besser gelingen zu lassen.“

Ergänzt wird dieses Bemühen durch eine schlüssige Fortschreibung des Nahverkehrsplans von 2013, wie sie jetzt im Juli vom Stadtrat beschlossen wurde, erklärt die Rathaussprecherin. „Verkehrspolitisches Ziel des Nahverkehrsplans ist es, mit optimierten Angeboten möglichst viele Menschen für eine Nutzung des ÖPNV zu gewinnen und damit die innerstädtischen Straßen insbesondere von Teilen des motorisierten Individualverkehrs zu entlasten.“

Parkverbote führen nicht immer ans Ziel

Steinhart weist auch darauf hin, dass die Stadt immer wieder Parkverbote an Straßenrändern untersuche, damit etwa gegenläufig fahrende Busse aneinander vorbeikommen können. Als Beispiel nennt sie Thalhauser Straße, Bismarckstraße und Kepserstraße. „Überall oder gar automatisch ist das aber keineswegs eine tragfähige Lösung“, stellt sie klar.

Denn: „Parkverbote an den Straßenrändern“ zugunsten des Verkehrsflusses lassen den Fahrzeugbestand nicht verschwinden, sondern sorgen zum einen für Verlagerungen, zum anderen für eine Erhöhung der Durchfahrtsgeschwindigkeiten in nach wie vor engen Straßen.“ Die Stadt will hier verstärkt auf Anwohnerparkzonen setzen, um den Parkdruck zu senken. Sprich: Neue Anwohnerparkzonen sollen eingerichtet, bestehende ausgeweitet werden.

Bauprojekt „Neustifter Feld“ wird den Verkehrsdruck erhöhen

Im Stadtteil Neustift, das von vielen schmalen Straßen und einem erheblichen Parkdruck geprägt ist, entsteht demnächst mit dem Bauprojekt „Neustifter Feld“ eine große Anzahl weiterer Wohnungen. Deshalb, so betont Steinhart, wird in diesem Zuge in einem eigenen Gutachten eine entlastende Parkraumbewirtschaftung geprüft.

„Auch in anderen Bereichen gibt es im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungs- und Mobilitätskonzepts Überlegungen, auf Quartiersebene die Nahmobilität durch Angebote für Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern und dadurch den Pkw-Bestand vor Ort zu reduzieren, zum Beispiel durch Lastenräder, Mietertickets und Carsharing“, berichtet Steinhart. „Dies wird zum Beispiel an der Katharina-Mair-Straße umgesetzt.“

Christl Steinharts abschließender Appell an die Bürger: „Da im Grunde jeder Verkehrsteilnehmer mal zu Fuß, mal mit dem Rad und eben auch mal mit dem Auto unterwegs ist, heißt das generelle Gebot: gegenseitige Rücksichtnahme und Achtgeben aufeinander!“