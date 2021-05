Freising: Veronika lädt zur online-Singstund’ ein

KBW-Bildungsreferentin bietet fünf Termine an für alle, die nicht mehr alleine trällern wollen

Eine prima Idee hatte Veronika Schweikl: Die Bildungsreferentin des KBW singt jetzt online - mit allen anderen, die Lust haben. Soll die reinste Medizin sein...

Freising - Der Seele etwas Gutes tun ist wichtig in einer Zeit, in der man auf so viele Freuden verzichten muss. Deshalb hat Bildungsreferentin Veronika Schweikl vom Kreisbildungswerk Freising den Versuch gewagt und den beliebten offenen Singkreis in den digitalen Raum verlegt. Aus dem Singkreis wird also vorübergehend eine online-Singstund‘. Zwar könne das Singen per Videokonferenz niemals das Singerlebnis in der Gruppe ersetzen, „dennoch wirkt es positiv auf Körper, Geist und Seele und macht vor allem gute Laune“, wie Veronika Schweikl weiß.

Mit Gitarre und vielen fröhlichen Liedern

Sie packt für das digitale Treffen nicht nur ihre Gitarre zur Begleitung aus, sie hat auch eine bunte Auswahl an Volksliedern, Jodlern, Schlagern und internationalem Liedgut zusammengestellt – eingängige Melodien und fröhliche Texte, die es jedem ermöglichen, schnell mitzusingen. Die Idee dahinter ist, die Menschen zum Singen zu motivieren, denn selten stellt man sich allein ins Wohnzimmer, um eine Stunde Lieder zu trällern. „Aber Singen wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf die Stimmung, das Wohlbefinden und das Immunsystem aus“, sagt die Bildungsreferentin über ihre Intention. „Ich wollte für alle Hobby-SängerInnen einfach einen Anlass schaffen, zu singen und dabei eben nicht allein zu sein.“ Fünf Termine sind dafür angesetzt bis Ende Juli, das nächste Treffen findet am Donnerstag, 20. Mai, von 17 bis 18 Uhr statt. Den Zugangslink bekommt man bei Anmeldung unter www.bildungswerk-freising.de oder Tel. (0 81 61) 48 93 20. Wer es einmal ausprobieren möchte, kann kostenlos reinschnuppern ins Online-Singen. Die weitere Teilnahme kostet – wie der Singkreis vorher auch – vier Euro.

