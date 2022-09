Verordnung regelt Energie-Sparmaßnahmen: Auch das fresch ist betroffen

Von: Andreas Beschorner

Die Absenkung der Badewassertemperatur ist eine der möglichen Maßnahmen zur Energieeinsparung. © Christian Schranner

Im Freisinger Werkausschuss wurden die Verordnungen zur Energie-Einsparung vorgelegt. Sie betreffen neben privaten Haushalten unter anderem auch das Hallenbad.

Freising – Verordnungen und Gesetze sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie eingängige Namen habe. Eine besondere Herausforderung ist aber sicherlich die ,,Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ (EnSikuMaV). In ihr sind Maßnahmen zur Energieeinsparung im Gebäudebereich aufgeführt. Der Inhalt des Papiers, das seit 1. September in Kraft ist und für sechs Monate während der Heizperiode im Winter 2022/23 gilt, wurde am Mittwoch den Mitgliedern des Werkausschusses der Stadtwerke vorgelegt.

Fast gleichzeitig, so berichtete die Werk-Leitung, werde eine Verordnung über mittelfristig wirksame Effizienz- und Energieeinsparmaßnahmen (EnSimiMaV) erlassen, die ab dem 1. Oktober über zwei Jahre gelten soll. Beide Verordnungen (EnSikuMaV und EnSimiMaV) bilden Maßnahmen zur Energieeinsparung bei privaten Haushalten, Unternehmen und der öffentlichen Hand ab, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Ein begrenztes Angebot von Saunen steht ebenfalls auf der Liste von Energie-Sparpotenzialen, die genutzt werden können. © Christian Schranner

Mögliche Maßnahmen zur Energieeinsparung im Kombibad fresch, die noch erarbeitet werden müssen, seien, so hieß es im Werkausschuss, demzufolge die Absenkung der Badewassertemperatur, die Außerbetriebnahme hochtemperierter Außenbecken, ein begrenztes Angebot von Saunen, Wellnesseinrichtungen und Attraktionen, die Unterbrechung der Beckenwassertemperierung in Außenbecken, die Anpassung der Freibadsaison und das Abschalten der Außenbeleuchtung. Die Räte nahmen Bericht und Verordnungen zur Kenntnis.