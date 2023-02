Verschwundener Prachtbau der Residenz: Das Geheimnis des Steinernen Saals auf dem Freisinger Domberg

Hinter den rot umrandeten Fenstern lag einst der „Steinerne Saal“ der Fürstbischöflichen Residenz auf dem Domberg, wie dieser historische Stich zeigt. © Stadtarchiv Freising

Bis 1844 gab es auf dem Freisinger Domberg einen besonderen Raum: den Steinernen Saal. Was es mit dem einstigen Prachtbau auf sich hat, erläutert Freisings Stadtarchivar Florian Notter.

Freising – Es muss schon ein gewaltiger Anblick gewesen sein, der sich den Menschen bis 1844 auf dem Domberg geboten hatte: der Blick in den Steinernen Saal. Dieser einstige Prachtbau inmitten der Freisinger Residenz animiert bis heute immer wieder zu historischen Rückblicken. Am Montag öffnete der Leiter des Freisinger Stadtarchivs, Florian Notter, in der Aula der Grundschule St. Korbinian seine Kladde zur Causa „Steinerner Saal“ – ganz zur Freude der Freisinger. Über 120 Interessierte waren gekommen, um mehr über das geheimnisumwobene Prunkstück auf dem Domberg zu erfahren.

Freisings Stadtarchivar Florian Notter referierte auf Einladung des Vorsitzenden Günther Lehrmann (r.) vor den Mitgliedern des Historischen Vereins über die Geschichte des „Steinernen Saals“. © Lehmann

Steinfußboden wird zum Namensgeber

„Was hat es eigentlich auf sich mit dem Großen Saal, von dem man immer wieder mal liest?“, so einleitend Notter, der sich am Montag vor allem dem „Wesen des Saals“ widmen wollte. Zur Begriffserklärung: Die enorme Räumlichkeit mit Platz für 300 Personen wurde eigentlich „Großer Saal“ genannt, allerdings habe sich seit der Säkularisierung „der Steinerne Saal“ als Begriff etabliert – weil es dort einen steinernen Fußboden gab. Denn seinerzeit waren Holzfußböden üblich. Zudem war der Saal von Rotmarmor geprägt. Referenzräume waren unter anderem etwa der Kaisersaal der Münchner Residenz. Als Größenvergleich könnte laut Notter durchaus auch der Asamsaal dienen.

Saal erstreckt sichüber zwei Stockwerke

Der „Große Saal“ lag im westlichen Teil des Residenzflügels, erstreckte sich über zwei Stockwerke und imponierte vor allem durch die Fensteranordnungen: acht Fenster auf der Südseite, im Westen drei Fenster und an der Nordseite fünf Fenster. Errichtet wurde der Saal laut Notter vom Freisinger Fürstbischof Albrecht Sigismund von Bayern in den Jahren 1668/1669. Albrecht Sigismund war ein Fürstbischof, der gern und viel baute und unter anderem auch für das Hofgartenschloss und den Marstall am Domplatz verantwortlich zeichnete. „Ein durchaus kunstsinniger Mensch mit dem Hang zur Sammlung von Kuriositäten“, wie Notter ausführte, Erreichen konnte man den berühmten Saal, der nachträglich in die Residenz „eingebaut“ wurde, über zwei Wege – und zwar über das Marmor-Treppenhaus und das ehemalige Tafelzimmer, den heutigen sogenannten „Roten Saal“.

15 Kaiserportraitsals Blickfang

Doch wie sah es jetzt eigentlich in dem Großen Saal aus? Was bekannt ist, formulierte Notter: Zwischen den Fenstern hingen einst 15 Kaiserportraits. Auch größere Gemälde wurden in dem Prunksaal präsentiert – unter anderem ein Bildnis von Johannes dem Täufer. Genutzt dürfte der Saal vermutlich unter anderem als Festsaal für große Tafelmahlzeiten wie auch für Bälle und Konzerte, so viel gibt jedenfalls die Recherche von Notter her. „Dort haben sich barocke Feste abgespielt, dazu gibt es viele Beschreibungen“, erklärte der Freisinger Archivar.

Zwei Bühnenim Inventar

Was es dort auch mal gab: eine Schaubühne und ein Amphitheater. Das Kuriose dabei: Beide Bühnen wurden später wieder entfernt – und zwar wegen fehlendem Brandschutz. „Eigentlich ist das so wie heute“, sagte Notter schmunzelnd. Weniger lustig war dann das Nutzungsansinnen als Kaserne im Jahr 1807, was aber letztlich verworfen wurde. „Man mag sich nicht vorstellen, was dann passiert wäre“, sagte Notter.

Das endgültige Aus für den Großen Saal kam 1844, denn ab diesem Jahr benötigte das erzbischöfliche Klerikalseminar auf dem Domberg aufgrund seiner Expansion weitere Räumlichkeiten. Trotz großen Widerstands im Vorfeld, unter anderem vom damaligen Freisinger Stadtrat, und einer frühen Zusage von König Ludwig I, den Saal „zu retten“, kam es dennoch zur Aufgabe des baulichen Ausnahmewerks und zur Aufteilung des Saals in verschiedene kleinere Raumeinheiten –so, wie sie auch heute noch vorzufinden sind.

Nachdenken überdie Rekonstruktion

Doch wie geht es jetzt weiter? Immer wieder flammt die Überlegung auf, im Zuge der Umbaumaßnahmen am Domberg den „Großen Saal“ neu erstehen zu lassen, was Notter durchaus gefallen würde – wie auch dem Vorsitzenden des Historischen Vereins, Günther Lehrmann. Notter: „Kein Raum betont den Schlosscharakter der Freisinger Residenz mehr, als dieser Saal.“ „Warten wir mal ab, der Domberg ist immer für Überraschungen gut“, hoffte Lehrmann, für den eine Rekonstruktion des Steinernen Saals vor allem eines wäre: „eine große Bereicherung für Freising“.

Richard Lorenz

