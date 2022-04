„Viele Meilensteine erreicht“: Bürgerverein Freising unter neuer Leitung - Kritik am Flughafen

Die neue Vorstandschaft des Bürgervereins: (v. l.) Katrin Stockheim (1. Vorsitzender), Wolfgang Herrmann (stellvertretender Vorsitzender), Sylvia Heinrich (Kassierin), Oswald Rottmann (Schriftführer), Eva Bönig (Beisitzerin), Werner Habermeyer (Beisitzer), Gerhard Müller-Starck (Beisitzer) und Thomas Enghofer (Beisitzer).

Der Bürgerverein Freising hat sich der Vermeidung von Lärm- und Schadstoffbelastungen verschrieben. Nun gibt es eine neue Leiterin - und Pläne für die Zukunft.

Freising – Sechs Jahre lang stand er an der Spitze des Bürgervereins zur Vermeidung von Lärm- und Schadstoffbelastungen. Bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Grünen Hof stellte sich Reinhard Kendlbacher aus Altersgründen nicht mehr für den Vorsitz zur Verfügung.

„Unsere Fachkompetenz ist in der Wissenschaft angekommen“

Viele „Meilensteine“ seien erreicht worden. Und: „Unsere Fachkompetenz ist in der Wissenschaft angekommen“, sagte Kendlbacher. Dass es einen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen den Ultrafeinstaub-Partikel-Belastungen und dem Flughafen gebe, das konnte der Verein im Jahr 2020 nachweisen, als Corona den Flugverkehr so gut wie lahmgelegt hatte. Vergleichsmessungen wurden angestellt. Über sieben feste Messstationen in den Landkreisen Freising und Erding habe man die Werte vor und während dem Lockdown ganz klar vor Augen gehabt und festgestellt, dass die Konzentration der schädlichen Partikel mit der Zahl der Flugbewegungen korreliere. Die Erkenntnisse hätten auch Eingang in eine Publikation in einer Fachzeitschrift gefunden, betonte Kendlbacher. Im Planungsausschuss des Freisinger Kreistags habe man daraufhin diesen Artikel vorstellen dürfen. Landrat Helmut Petz habe den Erkenntnisgewinn als wichtig eingestuft, im Gegensatz zur Bayerischen Staatsregierung, die den Verein über Jahre hinweg schlicht und einfach ignoriert habe.

Seit November 2020 Ultrafeinstaubmessungen am Flughafen

Dass die Regierung seit November 2020 nun endlich doch Ultrafeinstaubmessungen am Flughafen durchführen lasse, das sei wie ein „Quantensprung“, meinte Kendelbacher und lachte. Der Bürgerverein sei an der Messstation mit seiner Expertise gefragt. Es habe sich eine Zusammenarbeit mit der Universität Bayreuth ergeben.

Beim Thema Schwefelgrenzwerte im Kerosin sei man mittlerweile „auf EU-Ebene“ angekommen, berichtete der langjährige Vorsitzende. In einem Schreiben habe man um Unterstützung von Europaparlament-Mitglied Manfred Weber gebeten.

Kein gutes Haar konnte Vereinsmitglied Gerhard Müller-Starck an der Kampagne „Klimawald“ der Flughafen München GmbH finden. „Das klingt zunächst toll, ist es aber nicht“, stellte der Forstwissenschaftler fest. Die Behauptung der FMG, mit der Neuanpflanzung von 1900 Hektar Wald könnten 90 000 Tonnen CO2 fixiert werden, sei „Augenwischerei“. Bei jungen Bäumen sei dieser positive Effekt nicht zu erzielen. Zugleich würden von der FMG Möglichkeiten nicht genutzt, schnell und vor Ort Kohlendioxid einzusparen. Wenn die Flugzeuge vom Terminal zum Startplatz geschleppt würden, könnten viel Kerosin-Emissionen eingespart werden.

Mitglied beim Aktionsbündnis „Koa Kongresshalle“

Das Aktionsbündnis „Koa Kongresshalle“ unterstütze man als Mitglied. Man wisse ja immer noch nicht um die genaue Zusammensetzung der Schadstoffe in den Ultrafeinpartikeln. Erst wenn die chemisch hinreichend untersucht seien, könne man über eine Event-Halle in der Größenordnung sprechen. „Absurd, wenn man sich vorstellt, dass so viele Menschen möglicherweise auch krebserregenden Stoffen ausgesetzt wären.“

Für sein Engagement als Vorsitzender erhielt Kendlbacher lang anhaltenden Applaus der Mitglieder. Mit der ehemaligen Stadträtin und PR-Fachfrau Katrin Stockheim fand er eine Nachfolgerin.

Maria Martin

