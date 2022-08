Kompetenz, Klettern und Konzert: Dom-Klassen geben zum Schuljahres Schluss nochmal alles

Teilen

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz und so konnten die Gäste den Abend gemütlich bei Kaiserwetter im Philippshof ausklingen lassen. © Berger

Eine große Palette an Aktionen hat das Schuljahr am Dom-Gymnasium beendet. Jeder gab sein Bestes - mit großem Erfolg und einigen Überraschungen.

Freising – „Die letzte Schulwoche wurde am Dom-Gymnasium traditionell für interessante Projekte jeder Art genutzt“, berichtet Schulleiter Manfred Röder: Auf Anregung der Klassen- und Schülersprecher sei schon vor der Pandemie ein neues Konzept für diese Projekttage entwickelt worden, das nun erprobt werden konnte.

Speziell zugeschnitten

Das ausgeklügelte Programm, das für die Schüler jeweils zwei Projekte – eines an der Schule, eines an einem außerschulischen Lernort – vorsieht, sei laut Röder speziell auf die Jahrgangsstufen zugeschnitten und von den einzelnen Fachschaften erstellt worden.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Lebenskompetenz

So erlebten die Schüler etwa einen Lebenskompetenztag (Jahrgangsstufe 5), betrieben Sportarten der Antike (Jahrgangsstufe 6), setzten sich mit Fair Trade auseinander (Jahrgangsstufe 7), realisierten ein Kunstprojekt (Jahrgangsstufe 8) oder führten physikalische Experimenten durch (Jahrgangsstufe 9).

Exkursionen

Die Exkursionen führten beispielsweise an den Limes, ins Haus der Bayerischen Geschichte nach Regensburg oder beim Geocaching auf einer eigens dafür präparierten Route quer durch Freising.

Mitglieder des Kletterteams seilten sich gut gesichert vom zweiten Stock in die Aula ab. © Berger

Verschiedene Workshops

Die Jahrgangsstufe 10 hatte laut Schulleiter die Wahl zwischen verschiedenen Workshops und setzte sich mit aktuellen politischen Fragen in einem eigens organisierten Politiktag auseinander. Dafür hatte sich auch Andreas Mehltretter, ehemaliger Dom-Schüler und jetzt Bundestagsabgeordneter in Berlin, zur Verfügung gestellt. Von jedem der Projekte wurden Bilder oder Videos erstellt, die beim Sommerfest Ende Juli in den einzelnen Klassenzimmer über die neuen digitalen Tafeln der Schule präsentiert wurden.

Verschiedene Schulgruppen – wie hier das Kletterteam – stellten sich auf der Bühne in der Aula den Gästen vor. © Marc Berger

Buntes Programm

Zuvor bot sich den zahlreichen Besuchern ein buntes Bühnenprogramm. Neben musikalischen Einlagen des Chors, der Big Band, des Orchesters und der Klasse 6 b, die einen Vorgeschmack auf ihre Musicalvorstellung später gab, stellten sich auch verschiedene Schulgruppen wie die Power Peers oder das Kletterteam vor. Das seilte sich eindrucksvoll und gut gesichert vom zweiten Stock in die Aula ab und begeisterte so die Zuschauer.

Die Dom-Dancers, die Tanzgruppe der Schule, konnten ihre Choreografie Survivor unter großem Beifall zum ersten Mal vor heimischem Publikum zeigen. Die Fachschaft Sport nutzte die Gelegenheit, besondere Leistungen zu ehren. Die Schülersprecher Noemi Stroh und Quirin Schröfl gaben zudem einen Überblick über die Aktivitäten der SMV im zu Ende gehenden Schuljahr. Abgerundet wurde das Ganze von einem Tanz, den vier Schülerinnen der 6. Jahrgangsstufe selbst einstudiert hatten.

Der Ausklang

Im Anschluss verteilte sich die bunt gemischte Menge rund um das gesamte Schulhaus: Im Forstamtshof durften die jüngeren Gäste an einer Dom-Olympiade teilnehmen und sich in fünf Disziplinen ausprobieren. Andere bestaunten das Ergebnis des Kunstprojekts oder lauschten den Geschichten, die in der Bibliothek vorgetragen wurden. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.