B-Seiten und Woodstock: Vintagesixradio und JINGO-LO-BA geben fulminantes Doppelkonzert im Lindenkeller

Rauschendes Fest: Vintagesixradio aus Freising lotet unbekannte Songs von bekannten Bands neu aus. © Lorenz

Unbekannte Meisterwerke und Woodstock-Feeling: Vintagesixradio und JINGO-LO-BA gaben im Freisinger Lindenkeller ein spektakuläres Doppelkonzert.

Freising – Um die 90 Musikfreunde zog es kürzlich in den Lindenkeller – zu einem Konzert, das vorerst wohl das letzte mit 3G-Einlasskontrollen und FFP2-Maskenpflicht gewesen sein dürfte. Zwei Freisinger Kultformationen gaben sich mit einem Doppel-Feature die Ehre und boten ein großes und ganz und gar wunderbares Konzert zwischen eher unbekannten musikalischen Meisterwerken und einem Hauch Woodstock-Feeling.

„Heute müssen wir noch!“ Dieser Satz in puncto Impf- oder Testnachweis-Kontrolle fiel vor dem Einlass sehr häufig, da die 3G-Regelung noch gültig war, wenngleich auch nur noch für wenige Stunden. Bei der nächsten Veranstaltung kommendes Wochenende, so Lindenkeller-Chef Fritz Andresen auf FT-Nachfrage, werde es den Besuchern frei gestellt, ob sie Masken tragen wollen oder eben nicht. „Wir appellieren einfach an die Vernunft!“, so Andresen weiter. In Bereichen, wo es eng wird, in Toiletten oder an der Bar, würde Andresen durchaus für Masken plädieren.

Santana-Klänge vom Feinsten präsentierte JINGO-LO-BA – mit ganz eigenem Dreh. © Lehmann

Glücklich waren auf alle Fälle beide Bands, dass es überhaupt zu dem Konzert gekommen war, denn für beide Formationen waren aufgrund der Pandemie die Auftritte in der vergangenen Zeit eher rar gesät gewesen. Während die Mitglieder von Vintagesixradio vollzählig auf die Bühne kommen konnten, gab es bei JINGO-LO-BA kurzfristige Corona-Ausfälle. Auf die Bläser hatten sie zudem aufgrund der Pandemie-Problematik vorsichtshalber mal verzichtet.

Polterndes Fest mit hoher Dynamik

Eröffnet wurde das Dopple-Feature der Uferlos-Konzertnacht im Lindenkeller von Vintagesixradio – einer Band, die sich den eher bekannten musikalischen Kleinoden der B-Seiten verschrieben hat. Dabei gelingt es den Musikern mit ihrem ganz besonderen Verve, diese Songs zum Flirren zu bringen, sie freizuschälen von den Schatten der größeren Hits und somit ihre Bedeutung im Oeuvre der Bands neu zu gewichten. Galantes Beispiel: „Mary Jane’s Last Dance“ von Tom Petty, das in der Interpretation von Vintagesixradio zu einem rauschenden, polternden Fest mit hoher Dynamik wird.

Anders gesagt: Diese Freisinger Band lotet die eher unbekannten Songs von bekannten Bands neu aus, entreißt sie der Vergessenheit und wertet sie durch eine unglaublich hohe musikalische Ambition stark auf. Damit fungiert die Band als Bewahrer und Sammler, ja sogar als Chronist von vielleicht eher abseitigen Songs, die durch ihre Liebe zum Detail und der ganz und gar wundervollen Spielfreude so mitreißend werden, dass es eigentlich kein Wunder ist, dass der Applaus an diesem Abend ein tosender war. Es ist aber auch ihre musikalische Perfektion, die jeden Song neu skizziert und an vieles erinnert: Southern Rock, Country, Blues - eine unglaublich einnehmende Mischung, sozusagen ein Special Blend.

Liebevolle Hommage an Santana

Noch weiter zurückkatapultiert wurde der Zuhörer dann von JINGO-LO-BA, die sich den frühen Werken von Carlos Santana verschrieben haben. Um genau zu sein, den ersten drei Alben des Gitarrengenies. Bereits die ersten Klänge von „Black Magic Woman“, ursprünglich von Peter Green, ließen keinen Zweifel daran, dass JINGO-LO-BA es ernst meint mit der Zeitreise in den Woodstock-Kosmos. Natürlich durften die berührtem Signaturen jener Zeit nicht fehlen: „Oye Como Va“, „Soul Sacrifice“ und natürlich „Samba Pa Ti“: Songs für die Ewigkeit, frisch auf die Bühne gebracht von einer punktgenauen und höchst niveauvollen Santana-Cover-Formation.

Wobei das nicht ganz stimmt, denn die Freisinger sind alles andere als „nur“ eine Band, die Santana-Songs nachspielen. Vielmehr verleihen sie im Subtext den Songs einen ganz eigenen Spirit durch Gesang und Gitarre, durch jeden Musiker on Stage per se. Oder anders gesagt: JINGO-LO-BA inhalieren zwar den Santana-Klang seiner frühen Werke, exhalieren allerdings eine äußerst liebevolle Hommage, die weit über die Nachahmung hinausgeht, sondern eine ganz eigene, tiefe und herzergreifend respektvolle Verneigung vor dem Künstler und der dazugehörigen musikalischen Epoche ist. Formidabel abgemischt wurden beide Acts von Mastermind Yogi Lang.

Richard Lorenz

