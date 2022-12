CSU kippt virtuelle Sitzungen im Kreistag - hochrangiges Parteimitglied hätte es anders gemacht

Von: Andreas Beschorner

Kreisräte dürfen sich ab kommenden Jahr nicht mehr per Bildschirm an Sitzungen beteiligen. Die virtuellen Sitzungen wurden wieder abgeschafft. © Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Auf Betreiben der CSU wurden virtuelle Kreistagssitzungen abgeschafft. Was sagt der CSU-Abgeordnete Irlstorfer dazu, der selbst unter Corona-Folgen leidet?

Freising – Er ist Gesundheitspolitiker, er ist CSU-Mann, er ist Kreisrat, Vorsitzender des Vereins ELIAS, der sich um Corona-Patienten mit Langzeitfolgen kümmert, und selbst einer, der an den Folgen einer Covid19-Infektion noch immer leidet: Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer. Angesichts neuer Beschlüsse auf Bundes-, Landes- und Kreisebene ist es Zeit, den 52-Jährigen dazu eingehend zu befragen.

Herr Irlstorfer, Bayern ist mal wieder ganz vorne dran, dieses Mal bei der Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV. Was sagt der CSU-Gesundheitspolitiker Irlstorfer dazu?

Für mich als Gesundheitspolitiker, aber auch persönlich, ist die Pandemie noch nicht beendet. Jedoch bin ich der Meinung, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern nach knapp drei Jahren mehr Eigenverantwortung übertragen müssen. Wir haben alle gelernt, wie wir uns in einer Pandemie – übrigens auch zu Zeiten von vermehrten Erkrankungen durch andere Virusinfektionen – verhalten sollten. Zudem ist die Immunität der Bevölkerung deutlich höher und die Dynamik der Pandemie milder als in den vergangenen Phasen. Es muss jedoch weiterhin oberste Prämisse sein, vor allem vulnerable Gruppen zu schützen. Ich ermuntere deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, FFP2-Masken in den Wintermonaten dennoch zu tragen, um sich, ihre Familien und andere zu schützen.

MdB Erich Irlstorfer „Ich würde mir wünschen, dass das Tragen von medizinischen Masken in entsprechenden Einrichtungen zum Schutz der Personen vor Ort mehr in unseren Alltag übergeht.“ © sieber

In Kliniken und Pflegeeinrichtungen gilt die Maskenpflicht noch. Ist das richtig? Und wie soll man den Menschen den Unterschied erklären?

Ich halte diese Entscheidung für absolut richtig. Kliniken und Pflegeeinrichtungen sind medizinische Orte. Das Hauptaugenmerk muss auf den Patientinnen und Patienten, den Pflegebedürftigen sowie den Beschäftigten liegen. Der Schutz dieser Personengruppen ist besonders wichtig und kann vor allem niedrigschwellig und verhältnismäßig durch das Tragen einer Maske gewährleistet werden. Selbstverständlich kann es trotzdem zu Infektionen kommen, doch können wir zumindest so das Risiko minimieren. Ich würde mir wünschen, dass das Tragen von medizinischen Masken in entsprechenden Einrichtungen zum Schutz der Personen vor Ort mehr in unseren Alltag übergeht.

Ist die Corona-Pandemie etwa vorbei? Ist die Gefahr gebannt? Wie sieht das der Vorsitzende des Vereins ELIAS?

Wie bereits gesagt: Für mich ist die Pandemie noch nicht beendet. Die Gefahr, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird, ist schwächer geworden, jedoch besteht weiterhin für jede Einzelne und jeden Einzelnen das Risiko, sich zu infizieren und im schlechtesten Fall an Spätfolgen zu leiden. Als Vereinsvorsitzender sehe ich mich hier bestätigt. Die Anfragen an unseren Verein werden nicht geringer, und die Menschen machen sich weiterhin große Sorgen. Mir wäre es wichtig, dass wir als Gesellschaft aus den Strapazen der Pandemie etwas lernen und mehr Rücksicht auf die individuelle Wahrnehmung einzelner Personen nehmen. Gesundheit ist und bleibt wichtig – egal, ob einem das gefällt oder nicht.

Der Freisinger Kreistag darf – vor allem auch auf Bestreben der CSU – ab 2023 nicht mehr hybrid tagen, die Kreisräte müssen wieder anwesend sein. Ist das sinnvoll? Was sagt Kreisrat Irlstorfer dazu? Wie hätten Sie gestimmt?

Im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestags halten wir beispielsweise an hybriden Sitzungen fest. Ich persönlich finde das gut und sinnvoll, um das Infektionsrisiko zu minimieren und uns auch selbst zu schützen. Ich verstehe aber auch die Argumentation meiner Kreistagskolleginnen und -kollegen, die Sitzungen rein physisch durchzuführen. Auch ich bin der Meinung, dass vor allem komplexe Themenbereiche besser in Präsenz diskutiert werden können. Ich hätte allerdings für hybride Sitzungen gestimmt.

Welche Argumente sind in dieser Frage für Sie ausschlaggebend?

Die Sitzungen des Kreistags werden häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt und das nicht, weil man etwas verheimlichen will, sondern um einen geschützten Raum für einen offenen Austausch zu bieten. Im Rahmen von hybriden Sitzungen kann das nicht vollständig gewährleistet werden, da man beispielsweise im familiären Alltag mit Familienmitgliedern in einem Raum ist. Das kann die Debattenkultur teilweise einschränken, erschweren und Ergebnisse verzerren. Hinzu kommt der technische und personelle Aufwand, die virtuelle Teilnahme störungsfrei zu ermöglichen. Ab Mitte des nächsten Jahres wäre das sicher auch eine Möglichkeit gewesen.