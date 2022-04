Freisings Vize-Kreisbäuerin über die Tradition des Osterkobs - Rezept zum Nachbacken

Von: Magdalena Höcherl

Fleißige Bäckerin: Zu Ostern gibt es bei Vize-Kreisbäuerin Eva Steinberger keinen klassischen Kuchen, sondern ein Lämmchen. © Lehmann

Mit Blick auf Ostern appelliert Freisings Vize-Kreisbäuerin Eva Steinberger daran, Lebensmittel wieder mehr zu schätzen - und verrät ein leckeres Osterrezept.

Landkreis – Ostern steht vor der Tür. Das bedeutet: Das Ende der Fastenzeit naht. Für Eva Steinberger aus Neufahrn, stellvertretende Kreisbäuerin im Landkreis, ist es an der Zeit, den Osterkorb zu füllen und sich so einmal mehr den Wert von Lebensmitteln bewusst zu machen – gerade auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Sorge vor Lebensmittelknappheit.

Heimische Landwirte unterstützen

„Gerade jetzt merken wir einmal mehr, wie wertvoll das ist, was wir täglich essen und welche Arbeit in den Lebensmitteln steckt“, sagt Steinberger. Die gestiegenen Preise, gerade auch von importierten Produkten, sollten einmal mehr dazu animieren, heimische Produzenten zu unterstützen. „Die Preiserhöhung kommt ja nicht unbedingt beim Landwirt an, aber der hat mit den gestiegenen Energiekosten auch zu kämpfen“, so die 44-Jährige.

Geweihte Speisen: Der Inhalt des Osterkorbs kommt zum Osterfrühstück auf den Tisch. © Lehmann

Zu Ostern ist es auf dem Hof der Steinbergers in der Gemeinde Neufahrn Tradition, einen Osterkorb zu packen und in der Ostermesse weihen zu lassen. Gefüllt ist der Korb mit Lebensmitteln, die in früheren Zeiten von Aschermittwoch an tabu waren: Fleisch, Eier, Milchprodukte oder süßes Gebäck. Obwohl die Fastenzeit heute meistens nicht mehr so streng gehandhabt wird, ist der Brauch des Osterkorbs nach wie vor verbreitet.

Bei Familie Steinberger finden sich darin nur Produkte vom eigenen Hof: „Selbstgemachtes Geräuchertes, selbst gebackenes Brot, gefärbte Eier, Meerrettich, ein Osterlämmchen und ein Hefezopf.“ Auch Salz als das Symbol, das dem Leben Würze verleiht, darf nicht fehlen. Gerade das Eierfärben sei eine schöne Tradition und ideal auch für Kinder. „Obwohl meine schon groß sind, machen sie das immer noch gerne“, erzählt Steinberger.

Geräuchertes ist das Lieblingsprodukt

Sie selbst mag am liebsten das Geräucherte: „Wir machen es nicht mehr so oft selber, aber zu Ostern auf jeden Fall. Daher ist es etwas ganz Besonderes – und schmeckt gerade mit frischem Meerrettich aus dem eigenen Garten sehr gut“, sagt sie.

Vor der Verkostung wurden die Speisen im Gottesdienst geweiht. Danach kommt die Familie zum Frühstücken zusammen: „Das Osterfrühstück ist für meine Familie etwas ganz Besonderes. Die geweihten Speisen werden bei uns zu Hause mit besonderer Dankbarkeit und Wertschätzung gegessen. In der heutigen Zeit sind Lebensmittel immer und überall verfügbar. Da ist es wichtig, sich zu besinnen, woher diese Vielfalt kommt“, betont die Mutter von vier Kindern.

Übrig bleibt übrigens nichts, selbst die Eierschalen finden nach dem Frühstück Verwendung: „Sie werden nach dem Brauch auf die Kartoffel- und Getreidefelder gebracht, damit die Ernte gut ausfällt.“

Zum Nachbacken: Ein Lämmchen zu Ostern

Die Zutaten: 150 Gramm weiche Butter, 130 Gramm Zucker, 1 Prise Salz, 1 Teelöffel Zitronenschalen-Abrieb, 3 Eier, 180 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft, etwas Butter und Mehl für die Form, Puderzucker zum Bestäuben und eine Lamm-Backform.

So geht’s: Form fetten und mehlen. Überschüssiges Mehl abklopfen. Backofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. Butter mit Zucker, Salz und Zitronenschale schaumig schlagen. Nach und nach Eier einzeln zugeben und weiterschlagen. Mehl mit Backpulver mischen und abwechselnd mit dem Zitronensaft unterrühren.

Teig, beim Kopf beginnend, in die Form füllen. Dabei einige Male die Form klopfen, damit sich der Teig gut verteilt. Die Form knapp drei bis vier Zenitmeter unter den Rand füllen, auf ein Backblech im unteren Bereich stellen und etwa 40 Min backen.



Kuchen in der Form mindestens eine Stunde abkühlen lassen. Verschlüsse vorsichtig öffnen und Lamm aus Form lösen. Boden mit einem Messer etwas begradigen und stehend komplett erkalten lassen. Das ausgekühlte Osterlamm beliebig mit Puderzucker bestäuben. Guten Appetit!

