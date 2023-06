Vodafone-Blackout in Lerchenfeld: Etliche Kunden stehen seit Wochen ohne Handynetz da

Von: Manuel Eser

Teilen

Am 25. Mai begann die Mobilfunk-Misere für Vodafone-Kunden in Lerchenfeld – auch für Mark Salomon. © Lehmann

Etliche Lerchenfelder können mit dem Handy seit Wochen gar nicht oder kaum noch telefonieren. Vodafone vertröstet die Kunden - auf nächsten April.

Freising – Das ist ein Handy-GAU: Der Mobilfunkanbieter Vodafone muss in Lerchenfeld eine Antenne abbauen – und etliche Kunden im ganzen Umfeld können kaum oder gar nicht mehr telefonieren. Und das ist noch nicht die schlechteste Nachricht.

Am 25. Mai begann die Mobilfunk-Misere für Vodafone-Kunden in Lerchenfeld. „Ich bin an dem Tag gerade ins Auto eingestiegen und hatte eine Telko, in die ich mich dann nicht mehr einwählen konnte“, berichtet Mark Salomon dem FT. „Mein erster Gedanke war: Mist, mal wieder ein Netzausfall – ist ja nicht das erste Mal.“Aber so lange wie dieses Mal war sein Handy noch nie tot.

Vodafone-Kunde sieht, wie Antenne abgebaut wird

In einer anderen Ecke von Lerchenfeld, knapp einen Kilometer von Salomon weg, ergeht es zeitgleich auch Marian Barbu nicht besser. „Als ich aufgewacht bin, habe ich gesehen, dass das Signal sehr schlecht oder gar nicht vorhanden war“, erzählt er. „Nicht einmal draußen konnte ich telefonieren.“ Er wartet noch eine Weile ab, um 9.30 Uhr meldet er sich bei Vodafone, kämpft sich durch, bis er bei einer Dame aus der technischen Abteilung landet. „Sie hat mir gesagt, dass es sich um eine Störung handelt, die in maximal 48 Stunden behoben sein wird.“

Am selben Tag fährt Barbu zu Rewe und sieht zufällig, wie Arbeiter mit Hilfe eines großen Krans eine Antenne vom Dach des gegenüberliegenden gelben Hochhauses Kepserstraße 50 abbauen. Es handelt sich um eine sogenannte Basisstation von Vodafone. „Ich dachte, vielleicht wollen sie die durch eine 5G-Antenne ersetzen.“

Ein Streit mit dem Vermieter soll die Misere verursacht haben

Doch weit gefehlt. Zwar wird den Betroffenen, die sich bei Vodafone melden, mitgeteilt dass es sich lediglich um ein temporäres Problem handelt. „Doch nachdem wir nun aus dem Pfingsturlaub zurückgekehrt sind, musste ich leider feststellen, dass immer noch kein Empfang vorhanden ist“, sagt Mark Salomon, und Marian Barbu stellt fest: „Die wahre Wahrheit ist: Sie haben die Antenne abgebaut und keine neue installiert.“

Nur noch die Telekom-Antenne steht auf dem Dach des Hochhauses an der Kepserstraße. Der Vodafone-Mast wurde abgebaut. © Lehmann

Salomon veröffentlicht einen Post auf Facebook und stellt fest, dass viele von dem Problem betroffen sind. „Ich habe versucht, Vodafone auf allen mir zur Verfügung stehenden Kanälen zu kontaktieren“, berichtet er. „Über die Geschäftskunden-Hotline hatte ich dann Kontakt mit einem Techniker, der mir erläutert hat, dass aufgrund eines Streits mit dem Vermieter eine Basisstation im Stadtteil abgebaut worden ist.“

Ersatz soll kommen - nächsten April

In einem Chat bestätigt ihm der Mobilfunkanbieter, der eine FT-Anfrage unbeantwortet ließ, die Maßnahme. „Entsprechend geringer ist nun der Mobilfunkempfang“, heißt es in der Nachricht. Doch das Schlimmste folgt noch: „Ersatz wird wohl erst nächstes Jahr ab April kommen.“

Für Salomon ist das der Worst Case. Schließlich ist er nicht nur als Privat- sondern auch als Geschäftskunde bei Vodafone. Homeoffice ist so nicht mehr möglich. Da seine gesamte Familie Kunde ist, sind sechs Verträge gleichzeitig betroffen. „Meine Tochter kann sich zum Beispiel nicht mehr aus dem Hort bei uns melden. Auch Einkaufen bei REWE oder Penny und Bezahlen per Apple Pay gehen nicht. Im schlimmsten Fall könnte ich noch nicht mal Feuerwehr oder Polizei mit dem Handy anrufen.“ Entsprechend riesig ist der Frust.

CSU-Stadtrat schaltet sich ein und macht Hoffnung

Was die Kunden auch ärgert: „Proaktiv haben wir von Vodafone keine Information erhalten. Auch gibt es keine Angebote bezüglich Kompensation“, sagt Salomon. Eine Tarifminderung: Fehlanzeige. Stattdessen müssen sich die Kunden durch ein verschlungenes Service-Labyrinth durchkämpfen, um Antworten zu bekommen oder den Vertrag zu kündigen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eingeschaltet hat sich inzwischen Freisings CSU-Stadtrat Jürgen Mieskes. Er hat Salomons Facebook-Post gelesen und Verbindung mit dem städtischen Liegenschaftsamt aufgenommen. Die gute Nachricht: Die Stadt ist bereit, für einen Interimsmast eine kommunale Fläche zur Verfügung zu stellen. Je nach infrastrukturellem Bedarf könnte die beim Tollhaus oder an der Kepserstraße angeboten werden. Mieskes: „Jetzt liegt der Ball bei Vodafone.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.