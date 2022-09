Barrierefreiheit auf dem Freisinger Volksfest: Das kann noch besser werden

Die Inklusion am Freisinger Volksfest war ihr Thema (v. l.): Volksfestreferent Anton Frankl, Manuela Wegler, Magdalena Treptow und Berna Taysi vom Amt für öffentliche Ordnung sowie Ulrike Schneider (Agendagruppe) Menschen mit Behinderung. © Martin

Der Rundgang über den Freisinger Festplatz zeigt: Das Volksfest bemüht sich, barrierearm zu sein. Doch es gibt auch Nachbesserungsbedarf.

Freising – Inklusion am Freisinger Volksfest: Alle Jahre laden Stadtverwaltung und Schausteller Menschen mit Behinderungen zu einer Brotzeit und einem Rundgang über das Festgelände ein.

Auch wenn heuer eine große Gruppe Rollstuhlfahrer von den Lebenshilfe-Werkstätten an der Gartenstraße fehlte: Getestet wurde der Festplatz in Sachen Behindertenfreundlichkeit von Ulrike Schneider und Manuela Wegler (Agendagruppe Menschen mit Behinderungen). Fazit: Vieles wird auf dem Freisinger Volksfest für Menschen mit Behinderung getan, allerdings gibt es auch Nachbesserungsbedarf.

Fehlende Rampen

Fehlende Rampen für Rollstuhlfahrer an einigen Essensständen wurde von den beiden Damen als erstes bemängelt. Ob man das im nächsten Jahr bei der Bewerbung der Schausteller nicht als Auswahlkriterium anführen könne, so die Ansage an Festreferent Anton Frankl. Barrierefrei in die einzelnen Fahrgeschäfte gelangen, das war in den meisten Fällen nicht möglich.

Hilfe wird angeboten

Auf Nachfrage von Magdalena Treptow vom Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung werde jedoch von den Schaustellern Hilfe angeboten. Gemütlich Freising von oben betrachten im Nostalgie-Riesenrad – das sei auch für Menschen mit Behinderungen möglich. „Kein Problem“, so ein Mitarbeiter des Fahrgeschäftes.

VIP-Gutscheine

Weil die Corona-Fallzahlen nach Gäuboden- und Dachauer Volksfest sprunghaft in die Höhe geschnellt waren, habe man heuer auf den Besuch des Freisinger Volksfestes verzichtet, begründeten die Verantwortlichen der Lebenshilfe-Werkstätten für Behinderte ihr Fehlen beim traditionellen Rundgang. Saftige Hendl, Brezen und andere Volksfestschmankerl würden traditionell alle Jahre für die behinderten Gäste vorbereitet, berichtete Volksfest-Organisator Adrian Gewald. Ganz neu seien heuer VIP-Gutscheine, die als Freifahrt nach Wahl oder Essensgutschein eingelöst werden könnten.

Die Zugänge zum Bierzelt und den Toiletten seien sehr gut, da könne man nicht klagen, so die einhellige Meinung der beiden Damen von der Agendagruppe. Schließlich wolle man sich auch mit Rollstuhl oder Rollator den Wunsch nach einem Volksfestbesuch erfüllen. MARIA MARTIN

