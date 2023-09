Die Helden treten schweren Herzens ab - Zum letzten Mal brachte Dolce Vita Freisings Volksfestzelt zum Beben

Auf der Bühne ging es rund, auf den Bierbänken ebenfalls: Dolce Vita brauchte nur wenige Sekunden, um die Gäste mitzureißen. Zum Abschied lieferten sie im Festzelt in der Luitpoldanlage noch einmal eine gigantische Show. © Lehmann

Die Band Dolce Vita hat ihr Abschiedskonzert auf dem Freisinger Volksfest gegeben. Zum Schluss waren die Fans den Tränen nah.

Freising – Die Band ist, besser gesagt war ein Phänomen. Es dauerte keine fünf Sekunden, bis die Ersten auf den Bänken standen beim Abschiedskonzert der Band Dolce Vita. Das Publikum war am Dienstagabend völlig aus dem Häuschen, als die Lokalmatadore Gerd Schmitt (Schlagzeug, Gesang), Dieter Aigner (Keyboard), Rudi Cornelissen (Gitarre, Gesang), Michael Riedmaier (Bass) und Hans Riedmaier (Keyboard, Trompete) die Bühne im Freisinger Festzelt stürmten.

Zugabe-Rufe, die kein Ende nehmen

Die dereinst, vor knapp 40 Jahren in Attaching formierte Combo spielte sich im voll besetzten Bierzelt die Seele aus dem Leib. Es hielt kaum noch jemand auf den Sitzen. Dolce Vita riss die Volksfestbesucherinnen und Volksfestbesucher einmal mehr zu Stürmen der Begeisterung hin. Die Zugaberufe wollten kein Ende nehmen. Aber die Helden, mittlerweile alle um oder über 60 Jahre alt, traten schweren Herzens ab. Glücklich, aber auch sichtlich mitgenommen – kein Wunder bei einem ebenso furiosen wie emotionalen Finale.

Rockten fast 40 Jahre lang gemeinsam: (v. l.) Dieter Aigner, Gerd Schmitt, Michael Riedmaier, Hans Riedmaier und Rudi Cornelissen. © Lehmann

Mit dem Fendrich-Hit ist alles besiegelt

Als „Rausschmeißer“ hatten sich Frontmann Gerd Schmitt und seine Wegbegleiter nämlich den Fendrich-Hit „Weu’sd a Herz hast wia a Bergwerk“ herausgesucht. Die Menge sang begeistert und den Tränen nahe mit. Das Gros in den Zwanzigern, aber auch viele ältere Semester, die den Aufstieg und den Erfolg der Band miterlebt und verfolgt hatten. Und nun das – das Ende einer Kultband nahte.

„Danke DV!“ Die Fans zollten der Band nicht nur mit Applaus, sondern auch mit Plakaten Respekt. © Lehmann

Allerletzter Auftritt in Nandlstadt

Viele konnten es nicht fassen, dass es jetzt tatsächlich vorbei sein sollte, dass die hochgehaltenen Transparente mit „Wir sagen Dankeschön – für 39 Jahre Dolce Vita“ tatsächlich der Wahrheit entsprachen. An den Biertischen reihum wurde bereits fleißig über ein Comeback spekuliert. Dem erteilte die Band auf FT-Nachfrage aber eine klare Absage. „Das wird es definitiv nicht geben“, erklärte Schmitt. Nach einem Auftritt beim Hopfenfest in Nandlstadt am 2. Oktober ist demnach wirklich Schluss.

Erklärtermaßen überglücklich war deshalb, wer noch dabei sein und sogar noch Autogramme ergattern konnte. So geschehen für Irmi Mayer aus Neufahrn, die stolz den Namenszug „Hansi“ auf ihrem Unterarm präsentierte und das Abschiedskonzert „einfach fantastisch“ fand. Damit war sie beileibe nicht allein. Es gab Lob und tosenden Applaus von allen Seiten.

Parodien auf Kiss und Michael Jackson

Zu Recht, denn die Show war gigantisch. So trat Schmitt etwa als „Jacko“-Verschnitt im schwarzen Glitzerkostüm auf, ließ zu „Beat it“ lasziv die Hüften kreisen. Das war genial gemacht, weil irgendwo zwischen Hommage und Persiflage angesiedelt. Da kam die prompt folgende Parodie auf Kiss, eine voller Verve intonierte Version von „I was made for lovin’ you“ natürlich gerade recht. Auf den Bierbänken gab es jetzt kein Halten mehr. Die Band gab alles, die Fangemeinde nicht minder. Da störte es kaum, dass neben Bierdunst und Hendlgeruch auch ein Hauch aus Schweiß und Deodorant in der Luft lag.

Als Andenken: Autogramme auf den Bandshirts, aber auch auf Körperteilen waren gefragt. © Lehmann

Als lässliche Sünde stellte sich auch das ob seiner Frauenfeindlichkeit ziemlich umstrittene „Donaulied“ heraus. Dass es aber auch und gerade junge Dirndlträgerinnen waren, die reihenweise lauthals und voller Inbrunst mitträllerten, mag wunderlich sein, war aber so.

Alles gut also, um nicht zu sagen hervorragend beim groß gefeierten Finale von Dolce Vita. Im Freisinger Festzelt ging am Dienstag jedenfalls eine Ära zu Ende. Der erste Auftritt von „Dolce Vita“ auf dem Volksfest in der Domstadt datiert Schmitt zufolge aus dem Jahr 1994.

Alexander Fischer

