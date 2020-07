„Volksfest light“ in Freising ist gescheitert - ein anderes Event ebenfalls

Aller guter Wille war vergebens: Das geplante „Volksfest light“ in Freising ist gescheitert, ein anderes Event auch. Die Stadtverwaltung nennt die Gründe dafür.

Freising– Ein Volksfest wird es heuer in der Stadt Freising nicht geben. So viel war klar. Doch auch ein „Volksfest light“ ist nicht möglich. Das war die Aussage der Verwaltung im Finanzausschuss am Montagabend, als Stefan Klopfer vom Ordnungsamt das Resultat der Überprüfung eines entsprechenden FDP-Antrags bekannt gab.

FDP-Stadtrat Jens Barschdorf hatte ein solches „Volksfest light“ beantragt, hatte die Stadt München als Beispiel angeführt, wo derzeit als Ersatz für das Oktoberfest auf der Theresienwiese ein über das gesamte Stadtgebiet verteilter Vergnügungspark in Betrieb gegangen ist.

Die Stadtverwaltung in Freising hatte daraufhin alle Beschicker, Gastronomen und auch den Festwirt zu einem Gespräch eingeladen, um deren Bereitschaft für ein solches Volksfest abzufragen. Ergebnis des Treffens am 2. Juli, so Klopfer: Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie und eines immensen Aufwands zur Einhaltung der Hygienevorschriften sei den Fieranten das finanzielle Risiko zu groß. Damit, so Klopfer, sei die Sache für die Verwaltung eigentlich „erledigt“ gewesen.

Dann aber sei ein Antrag eines Freisinger Gastronomen eingegangen, der am 15. und 16. August in der Luitpoldanlage ein „Streetfood-Festival“ auf die Beine stellen wollte, dafür auch ein Hygienekonzept entwickelt habe. Das alles habe laut Klopfer „einen guten Eindruck“ gemacht, hätte auch den finanziellen Rahmen der Stadt nicht gesprengt.

Doch auch daraus wird nichts. Denn diesem Volksfest-Ersatz hätten zum einen das Landratsamt als Aufsichtsbehörde und vor allem die neueste Anweisung des Freistaats jetzt gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht: Veranstaltungen mit Volksfestcharakter seien derzeit und noch bis zum 31. Oktober „absolut nicht möglich“, wie es der Chef vom Team Volksfest formulierte. Mit 2500 Besuchern pro Tag hätte der Antragsteller kalkuliert. In Corona-Zeiten und angesichts einer drohenden zweiten Welle einfach zu viel. „Uns sind also die Hände gebunden“, fasste Klopfer zusammen.

Volksfestreferent Anton Frankl (FSM) bestätigte diese Darstellung: Man hätte sehr gerne für die Standlbetreiber und die Bürger etwas organisiert, das Risiko sei aber einfach zu groß: „Der Wille war da, aber es funktioniert nicht.“

Die Stadträte nahmen die Ausführungen zur Kenntnis, konnten die Entscheidungen der Verwaltung auf Grundlage der Aussage der Fieranten und der Vorgaben von oben nachvollziehen, nahmen den Bericht zustimmend zur Kenntnis.

