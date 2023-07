Vom Brems- aufs Gaspedal gerutscht: Hyundai kracht in Lokal

In Freising ist eine Frau mit ihrem Hyundai in ein Lokal gefahren. Symbolbild

Unfall in Freising

In Freising ist eine Frau mit ihrem Hyundai gegen eine Gaststätte gekracht - weil sie versehentlich das Gaspedal erwischt hat.

Freising - Dumm gelaufen: Weil eine Freisingerin (48) mit dem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht ist, hat es am Sonntag kurz nach 17 Uhr in der Düwellstraße in Freising gekracht. Die Frau wollte laut Polizei von der Prechtl- in die Düwellstraße abbiegen. Dafür bremste sie, rutschte dann aber mit dem Fuß auf das falsche Pedal.

Der Hyundai beschleunigte, fuhr geradeaus über die Düwellstraße und die Parkplätze dort und fuhr die Treppe zum Eingang einer Gaststätte hinab. Dort prallte der Wagen gegen die Eingangstür. Die Fahrerin blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6500 Euro. ft

