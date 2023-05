Es geht rund in Freising und Umgebung: Hochkarätige Events bieten allen die Qual der Wahl

Zeit, dass wieder was geht: Die Freisinger Nacht der Musik soll am Samstagabend für den richtigen Groove sorgen.

Da ist für jeden was dabei

Die Vorfreude auf ein klangvolles Wochenende in Freising steigt: Mehrere hochkarätige Veranstaltungen sorgen dafür, dass für jeden etwas dabei ist.

Landkreis – Die Temperaturen sollen am Wochenende die 20-Grad-Marke knacken – endlich. Aber nicht nur meteorologisch wird den Freisingern eingeheizt: Ein heißes, mit Veranstaltungen gespicktes Wochenende kündigt sich an.

Wann wohin? Hier ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Green Future Day der HSWT

Das hat es bisher noch nicht gegeben: Der Green Future Day feiert am Samstag, 6. Mai, Premiere. Damit wird die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf auch ihrem Anspruch gerecht, mit ihrer Forschung in der Lebensrealität der Menschen verankert zu sein. „Wir wollen den Freisinger Bürgern zeigen, was wir machen“, sagt der stellvertretende HSWT-Präsident Professor Carsten Lorz. „Es geht um den Schutz und die Nutzung unserer Lebensgrundlagen.“

Von 10 bis 21 Uhr warten auf Interessierte spannende Fachvorträge, Informationsstände, Führungen und Workshops im Bereich der Lebensmittelwissenschaften und der Klimaschutzforschung. Die thematische Spannbreite reicht vom Roboter-Einsatz in der Landwirtschaft bis zu Hobbygärtnern.

Freisinger Nacht der Musik

Der Kulturverstärker Plus bringt am Samstag Freising mit Musik zum Leuchten. Die Freisinger Nacht der Musik bietet mit 29 Live-Bands und DJs ein buntes Musikprogramm an 22 verschiedenen Locations – quer durch alle Genres. Das musikalische Feuerwerk wird um 20 Uhr gezündet, zuvor stimmt die Samba-Gruppe Safado ab 19 Uhr mit Trommelrhythmen aus aller Welt am Marienplatz auf den Abend ein.

© Lehmann

Mit einem Einlassband für 14 Euro ist man in allen Musikkneipen dabei. Die Bändchen können an den zentralen Kassen gekauft werden: am Marienplatz und in der Oberen Hauptstraße ab 18 Uhr, im Lindenkeller, Klimperkasten, Dampftheo und vis-á-vis ab 19.30 Uhr und im Nachtcafé ab 21 Uhr.

Genuss und Gaudi auf dem Frühlingsfest

Aus dem Ort der Zweckmäßigkeit wird bald wieder einer für Genuss und Gaudi: Moosburgs Viehmarktplatz – sonst trister Großparkplatz – beherbergt von Freitag bis Mittwoch, 5. bis 10. Mai, wieder das Frühlingsfest. Bei einer Duft-Melange aus gebrannten Mandeln, Steckerlfisch und Hendlgrill können sich die Volksfestbesucher von 14 bis 23 Uhr (Auftakt am Freitag um 17.30 Uhr; Bierzelt täglich ab 12, am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet) dem Vergnügungspark mit seinen Fahrgeschäften und Schaustellerbuden hingeben oder im Zelt der Geselligkeit und dem Gerstensaft frönen.

SteinSchulen öffnen ihre Türen

Die Mission ist klar: „Wir wollen unsere Schule in die Mitte der Gesellschaft tragen“, erklärte Simon Pelczer, Leiter der Mittelschule am Steinpark bei einem Pressegespräch. Deshalb veranstalten die SteinSchulen, die im September in Betrieb gingen, am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 14 Uhr einen Tag der Offenen Tür. Alle sind eingeladen, um sich davon zu überzeugen, dass Steuergelder sinnvoll eingesetzt wurden – immerhin wurden 73 Millionen Euro für den Neubau investiert.

Der Tag soll aber auch einen Erlebniswert bieten. Die Schulfamilie gestaltet ein buntes Programm mit vielen Attraktionen – vom Konzert einer Kinderrockband bis zu Präsentationen der Digitalen Tafeln. Das Motto, das Sabine Jackermaier, Leiterin der Grundschule, bei der offiziellen Einweihung für den Schulalltag ausgegeben hat, gilt auch für den Tag der Offenen Tür: „Wir werden uns allen hier eine großartige Zeit machen.“

Jubelklänge von der Stadtkapelle

„Jubelklänge“ sind am Samstag ab 19.30 Uhr in der Luitpoldhalle zu hören. Unter diesem Motto nämlich lädt die Stadtkapelle Freising alle Musikliebhaber zu einem besonderen Jahreskonzert ein. 1998 gegründet, feiern die 75 Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit ihrem Dirigenten Jürgen Wüst den 25. Geburtstag der Stadtkapelle – natürlich musikalisch auf der Bühne. „Die selbst gespielten Geburtstagsstücke reichen von der Forrest Gump Suite von Alan Silvestri über Danzon No. 2 von Arturo Marquez bis hin zu dem Marsch Jubelklänge von Ernst Uebel“, berichtet die Stadtkapelle.

Eröffnet wird das Jubiläumskonzert schwungvoll vom Jugendblasorchester der Musikschule unter der Leitung von Beate Kittsteiner. Restkarten dafür gibt es noch zu 13, beziehungsweise zehn Euro beim Vorverkauf in der Touristinformation und auch im Sekretariat der Musikschule.