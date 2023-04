„Froh, dass es losgeht“: Abitur-Prüfungen beginnen - von Panik keine Spur

Von: Andrea Hermann

Tische und Stühle schleppen war Dienstagnachmittag in der Dom-Turnhalle angesagt: Stellvertretender Schulleiter Johannes Töpfl (l.) und Oberstufenkoordinator Michael Schwarz packten kräftig mit an. © Lehmann

Für 368 Abiturienten an den fünf Landkreis-Gymnasien beginnt heute die heiße Phase. Der Kultusminister gab letzte Tipps.

Landkreis – Endspurt an den Gymnasien: Heute beginnen in Bayern die Abiturprüfungen. Insgesamt 368 Schülerinnen und Schüler an den fünf Gymnasien im Landkreis Freising schwitzen ab heute über den Abschlussprüfungen – jeweils 62 Abiturienten im Freisinger Josef-Hofmiller- und Dom-Gymnasium, 79 im Camerloher-Gymnasium in Freising, 76 Jugendliche im Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium in Moosburg und 89 Absolventen im Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn.

Manfred Röder, Schulleiter des Freisinger Dom-Gymnasiums, drückt allen Abiturienten die Daumen – wenngleich er überzeugt ist, dass seine Schüler gut auf die Prüfungen vorbereitet sind. Die Schüler hätten fleißig gelernt – etwa bei einem „Probe-Abitur“, das die Schule angeboten habe und bei dem die Schüler an einem Tag in den Osterferien Mathe-Aufgaben unter Prüfungsbedingungen geübt hätten. Nun seien alle „froh, dass es losgeht“. Von großer Panik sei bei den Dom-Abiturienten nichts zu spüren, vielmehr vernehme er eine „gelassene Gespanntheit“, erzählt Röder im FT-Gespräch.

Letzte Vorbereitungen: Dom-Schulleiter Manfred Röder legte auf jeden Tisch einen Duden. © Lehmann

Den Auftakt der Abiturprüfungen macht am heutigen Mittwoch das Fach Deutsch, am Freitag geht’s mit dem dritten von den Schülern gewählten Fach (ohne Französisch) weiter, am Mittwoch, 3. Mai, steht Mathematik auf dem Prüfungsplan. Alle Abiturienten, die sich als drittes Fach für Französisch entschieden haben, müssen am Freitag, 5. Mai, noch einmal ran. Nach den schriftlichen Prüfungen finden von 15. bis 26. Mai die mündlichen Kolloquiumsprüfungen statt. Die Noten werden an allen Schulen am Freitag, 26. Mai, bekanntgegeben, die Abschlusszeugnisse schließlich am 30. Juni überreicht.

Kultusminister Piazolo gibt letzte Tipps

Dienstagnachmittag wurden an den Gymnasien letzte Vorbereitungen für die Prüfungen getroffen: In der Turnhalle des Dom-Gymnasiums etwa waren unter anderem Schulleiter Röder, Stellvertreter Johannes Töpfl und Oberstufenkoordinator Michael Schwarz im Einsatz, um 62 Tische und Stühle aufzustellen und Duden zu verteilen, damit es heute pünktlich um 8 Uhr losgehen kann.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo wünscht allen Schülern viel Erfolg: „Jetzt heißt es einen kühlen Kopf bewahren, Vorwissen aktivieren und Kreativität bei der Anwendung von Gelerntem zeigen. Ich bin sicher, dass Sie das schaffen, Sie haben sich ja gut vorbereitet. Ich wünsche Ihnen gute Nerven und viel Erfolg für Ihre Abiturprüfungen“, teilt er in einer Pressemitteilung mit.

