Ein Tag, der so vieles verändert hat: Vor 20 Jahren versetzt ein Attentat den Kreis Freising in Schockzustand

Von: Andreas Beschorner

Tatort: An der Wirtschaftsschule in Freising tötete der 22 Jahre alte Täter am 19. Februar 2002 den Schulleiter und zündete zwei Rohrbomben. © Archiv: Lehmann

Der 19. Februar 2002 wird zu einem schwarzen Tag: Ein Attentat an der Wirtschaftsschule schockiert den Landkreis Freising.

Freising/Eching – Am 19. Februar 2002 schockiert eine Bluttat den Landkreis Freising: Ein 22-Jähriger tötet zunächst zwei Mitarbeiter einer Echinger Firma, aus der er zuvor entlassen worden war, fährt dann mit dem Taxi an die Freisinger Wirtschaftsschule, wo er kaltblütig Schulleiter Klaus Cislak erschießt und dann sich selbst.

Im Schockzustand

Es war ein Tag, der Freising in eine Art Schockzustand und vor allem in tiefe Trauer versetzte. Genau 20 Jahre ist das nun her. Es ist ein surreales Bild, das sich an jenem 19. Februar 2002 rund um die Wippenhauser Straße bietet: Sondereinsatzkommandos der Polizei sind anwesend, Hubschrauber kreisen über dem Gelände, gepanzerte Fahrzeuge des Bundesgrenzschutzes sind vor Ort, rund 300 Beamte sind rund um die Schule postiert. In der Wirtschaftsschule spielen sich schreckliche Szenen ab.

Großaufgebot an Einsatzkräften: Das Gelände um die Schule wurde weitläufig abgesperrt, weil lange Zeit nicht klar war, ob der Täter noch vor Ort ist und möglicherweise Geiseln genommen hat. © Archiv: Kurzendörfer

Der Ablauf

Nach Befragungen von Augenzeugen später ergibt sich folgendes Bild: Ein junger Mann namens Adam Labus, zwei Monate zuvor aus der Echinger Firma entlassen und davor von der Wirtschaftsschule geflogen, macht sich in der Früh zu einem Rachefeldzug auf. Erst fährt er nach Eching, wo er einen 38- und einen 40-jährigen Mitarbeiter der Firma erschießt, dann fährt er mit dem Taxi nach Freising.

Er betritt das Gebäude, will sich eigentlich an einem Lehrer rächen, der in seinen Augen für seinen Rausschmiss aus der Schule verantwortlich war. Doch der ist krank. Er betritt das Sekretariat, trifft dort auf Schulleiter Klaus Cislak, redet ihn mit Namen an und gibt vor den Augen von zwei Sekretärinnen die tödlichen Schüsse auf den Schulleiter ab. Einem anderen Lehrer fügt er einen Wangendurchschuss zu. Danach zündet er zwei selbst gebaute Rohrbomben. Zum Schluss tötet er sich durch eine Kugel selbst.

Emotional involviert

Einer, der das blutige Drama nicht live miterlebt hat, aber trotzdem emotional involviert war, ist Hugo Regotta, damals Lehrer an der Wirtschaftsschule. Ein paar Tage vor der Tat, die nicht – wie oft in überregionalen Medien zu lesen – ein Amoklauf, sondern ein geplanter Rachefeldzug war, wird Regotta in einen Skiunfall verwickelt, befindet sich am 19. Februar 2002 im Krankenstand. Regotta, dessen früherer Schüler der Täter war, erinnert sich: „Damals habe ich mich furchtbar geärgert, dass ich beim Skifahren von jemandem umgefahren wurde. Ich habe mich schon gefragt, wieso das gerade mir passieren musste. Ein paar Tage später hatte ich die Antwort.“ Regotta ist aber nicht derjenige, an dem sich der Täter an jenem Tag rächen will. Eine andere Lehrkraft ist das eigentliche Ziel, der an jenem Tag hingerichtet werden soll. Doch auch dieser Lehrer ist krank. Grippe. Später wird der Pädagoge vor Gericht durchsetzen, dass er psychisch nicht mehr in der Lage ist, zu unterrichten.

Es muss weitergehen

Anders geht Dirk Berberich mit dem Erlebten um: Der Religionspädagoge ist an jenem Tag in der Schule, er ist der, dem der Täter in die Wange schießt – im zweiten Stock, vor dem Klassenzimmer, als Berberich wegen des Feueralarms vor die Tür schaut. „Ich dachte, es sei ein Probealarm. Ich dachte, man habe auch noch einen Schauspieler engagiert.“

Als der 22-Jährige schießt, sieht Berberich „rote Farbe“, wie er sagt, denkt immer noch, es sei „ein Fake“. Erst als er die Treppe hinunterläuft, merkt er, dass es sein eigenes Blut ist. Berberich wird im Krankenhaus versorgt, ist aber drei Tage später wieder an der Schule, nimmt an einer Sitzung des Kriseninterventionsteams teil, bei dem auch alle anderen Lehrer anwesend sind. Ihm war damals klar: „Ich muss da hin. Das Leben muss weitergehen“, erzählt er heute. Zwei Wochen nach dem Attentat gestaltet Berberich die Gedenkfeier für Schulleiter Cislak mit, nimmt sich dann eine Woche Auszeit, bevor er wieder in den Unterricht zurückkehrt.

Eine Art „Neugeburt“

Heute, so berichtet der inzwischen 66-Jährige, enge ihn das Erlebte im Alltag nicht ein. Nur in ausgewählten Situationen komme jener 19. Februar wieder hoch. Posttraumatische Störungen habe er nicht – auch dank einer Therapie. Lediglich Geräusche, die unvermutet auftreten, führen dazu, dass er kurz das Gefühl habe, sein Herz würde aussetzen. Er habe schon das Gefühl einer „Neugeburt“, das Gefühl, dass ihm ein neues Leben geschenkt worden sei. Was ihn aber am meisten umtreibt, sei die Frage, wieso es den Schulleiter getroffen habe – und nicht ihn.

Extreme Belastung

Eine extreme psychische Belastung sind dieser Tag und die Zeit danach auch für die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule. Nachdem die beiden Rohrbomben gezündet worden sind, löst der Täter offenbar selbst den Feueralarm aus. Der ermöglicht es dem Großteil der jungen Menschen, das Gebäude zu verlassen. Sie kommen in der gegenüberliegenden Berufsschule unter. Der Plan, die Schüler mit Bussen in die Luitpoldanlage zu bringen, muss wegen der katastrophalen Verkehrssituation in Freising aufgegeben werden. Denn weil die Polizei lange Zeit nicht sicher sein kann, ob der Täter noch in der Schule ist und vielleicht sogar Geiseln genommen hat, wird das Gelände um die Schule weitläufig abgesperrt. 28 Schüler und eine Lehrkraft können erst später das Gebäude verlassen, Polizeikräfte geleiten sie hinaus und bringen sie mit einem Panzerfahrzeug die kurze Strecke in die Berufsschule. Manche Schüler können – Mobiltelefone sind in jener Zeit noch nicht Standard – ihre Eltern zwar per Handy informieren. Für die Eltern, die sich am Ort des schrecklichen Geschehens einfinden, wird aber eine Informationszentrale in der Turnhalle des Camerloher-Gymnasiums eingerichtet.

Der Bericht

Die Klasse, die an jenem Tag das Schulhaus nicht verlassen konnte, sondern sich mit ihrer Lehrerin im Klassenzimmer so lange verbarrikadierte, bis sie von SEK-Kräften nach draußen geleitet wurde, hat anschließend einen gemeinsamen Bericht über diese Stunden und ihr Erleben verfasst. „Eigentlich fing der Dienstag ganz normal mit Deutsch in der ersten Stunde an“, beginnt die Schilderung. Doch dann ändert sich alles: Eine Lehrerin warnt die Klasse, das Licht wird ausgemacht, die Tür abgesperrt. Die Schüler hören Schüsse, kauern sich in der hintersten Ecke des Klassenzimmers zusammen. Eine Stunde harren die Jugendlichen aus, bis Kräfte des Sondereinsatzkommandos (SEK) die Tür öffnen und kontrollieren, ob sich fremde Personen im Raum befinden. „Jetzt hieß es, raus aus dem Gebäude“, schildert der Bericht weiter.

Im Gänsemarsch wir die Klasse hinausbegleitet, gesichert von SEK-Beamten. „Es war ein relativ schönes Gefühl, in dem Panzerwagen zu sitzen und zu wissen, dass man jetzt sicher ist und alles ein Ende hat.“ Und dann, endlich: „Man konnte die Freunde und Geschwister wieder in die Arme schließen. Doch die bleichen Gesichter der Lehrer ließen uns erschauern…“

Tief betroffen: In der Turnhalle der Freisinger Wirtschaftsschule gedachten Anfang März 2002 Schüler und Lehrer ihres getöteten Schulleiters Klaus Cislak. Heute erinnert ein Brunnen in der Aula an ihn. © Archiv: Lehmann

Eine Woche später kehren die Schülerinnen und Schüler wieder in das Gebäude zurück: endlich wieder „ein kleines Stückchen“ Normalität. In dem Bericht schildern die Jugendlichen auch, wie sie auf Lehrer Dirk Berberich treffen: „Er schaute kurz vorbei und signalisierte mit einem Lächeln auf den Lippen, aber auch mit einem riesigen Pflaster auf der rechten Backe, dass er wieder nach vorne schaut.“

Der damalige Landrat Manfred Pointner ist während der schrecklichen Stunden in der Berufsschule, der Freisinger Oberbürgermeister Dieter Thalhammer hält in der Luitpoldanlage die Stellung, beide stehen miteinander in ständigem Kontakt. Auch Bayerns Innenminister Günther Beckstein kommt zum Tatort geeilt, informiert sich über die Lage. Einige Tage später steht fest, dass der Mann ein Einzeltäter war und es keinen rechtsradikalen Hintergrund für seine Tat gibt.

Das Gedenken

Am 25. Februar 2002 wird Schulleiter Klaus Cislak auf dem Friedhof seiner Heimatgemeinde Haag beigesetzt. Dort legen heute, wenn sich das Attentat zum 20. Mal jährt, die Lehrer, die damals dabei waren und heute noch an der Wirtschaftsschule unterrichten, ein Gesteck nieder. Zuvor findet eine kleine interne Gedenkfeier im Lehrerzimmer statt, sagt der jetzige Schulleiter Gerd Preuss. An Klaus Cislak erinnert ein Brunnen in der Schulaula. Auch 20 Jahre nach dem schrecklichen Tag, der so vieles verändert hat.

