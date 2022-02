Vor Demokratie-Kundgebung in Freising: Plakatständer demoliert und gestohlen

Teilen

Plexiglas abgerissen, Plakat entfernt, Ständer umgeworfen: einer von mehreren demolierten Plakatständern der SPD. © Firlus

Plakatständer, die die Kundgebung „Der Demokratie zuliebe – kein Schulterschluss mit rechts“ in Freising ankündigten, sind Vandalen zum Opfer gefallen.

Freising – Vandalen haben im Vorfeld der Kundgebung „Der Demokratie zuliebe – kein Schulterschluss mit rechts“, die am heutigen Montag um 19 Uhr als Gegenveranstaltung zum Corona-Spaziergang in Freising stattfindet, Plakatständer demoliert und gestohlen. Das kritisiert die SPD Freising scharf.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Mit-Initiator der Demo und Freisinger Jusos-Vorsitzende Michael Firlus hatte die Plakatierung ordnungsgemäß bei der Stadt beantragt und genehmigt bekommen: „Bereits wenige Tage nach der Aufstellung der Plakate mussten wir feststellen, dass eine Mehrheit der Plakatständer bereits vandalisiert wurden. Es ist traurig zu sehen, dass es offensichtlich Personen gibt, die versuchen, Aktionen von breiten Bündnissen für eine offene und tolerante Gesellschaft zu torpedieren. Aber es bestätigt mich darin, dass es unerlässlich ist, dafür auf die Straße zu gehen und ein Zeichen zu setzen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Nicht akzeptabel“

Teresa Degelmann, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins und damit Eigentümerin der Plakate, hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Mit großer Sorge müssen wir beobachten, dass Teile unserer Gesellschaft sich nicht an unsere demokratische Grundordnung halten. Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind hohe schützenswerte Grundrechte, die alle in Anspruch nehmen können. Dissens muss unsere Demokratie aushalten und dazu zählt natürlich auch, Kritik an den Corona-Maßnahmen üben zu können. Dass aber geplante Demonstrationen über Wochen nicht angemeldet werden, Auflagen zum Teil nicht eingehalten werden und gleichzeitig aber genehmigte Plakate von genehmigten Demonstrationen zerstört oder gestohlen werden, ist nicht akzeptabel.“

Von zehn Plakatständern seien vier beschädigt worden, Einzelteile seien entwendet oder beschmiert worden, ein Plakatständer sei gänzlich nicht mehr auffindbar. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Dazu komme die Zeit von Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit für die Demokratie einsetzen. Auch dies sei ein schmerzlicher Aspekt, so Degelmann, der leider bei Vandalismus oft übersehen werde: dass das ehrenamtliche Engagement für das Gemeinwesen von anderen Menschen mit Füßen getreten werde. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.