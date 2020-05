Freising: Vor den Messen wird gemessen

Mit dem Meterstab waren in diesen Tagen die Pfarrer in den Kirchen unterwegs – und haben schon mal ausgemessen, wie viele Gläubige in Corona-Zeiten in die Gotteshäuser dürfen

Landkreis– 53 Besucher sind das etwa in St. Georg. Deutlich Abstand halten lautet ab Montag für die Seelsorger und Gläubigen das Gebot der Stunde, wenn Gottesdienste wieder erlaubt sind. Dann darf allerdings nur jede dritte Bankreihe besetzt werden, erläutert Dekan Peter Lederer – und da wiederum nur jeder dritte Platz.

Große Unbekannte

„Bei uns ist es noch komplizierter wie in den Schulen“, sagt Weihbischof Bernhard Haßlberger. „Wir müssen ein Schutzkonzept umsetzen, wissen aber nicht, wie stark der Besuch der Gottesdienste tatsächlich sein wird.“ 60 bis 70 Besucher passen nach ersten Berechnungen unter Auflagen in den Dom. Sollten mehr Gläubige kommen, könnte man den Gottesdienst auch in die benachbarte Johanneskirche übertragen – bislang allerdings nur ein Gedankenspiel, so Haßlberger. Ausgetüftelt wird in Freising auch ein Konzept, wie man die Gläubigen beim Eintreten und Verlassen der Kirche steuert. Ungeklärt sei noch die Frage, wie die Kommunion ohne Infektionsrisiko ausgeteilt werden kann. „Das wird man sich noch genau überlegen müssen. Es geht ja nicht nur darum, dass es irgendwie funktioniert“, betont Bernhard Haßlberger, „es soll ja auch ein würdiger Rahmen sein. Ein bisschen feierlich muss es schon sein.“ Insgesamt werde das alles „schon kompliziert“, befürchtet der Weihbischof, „eine echte Herausforderung. Aber, immerhin: es geht wieder los.“

Unglaublich kreativ

Ein starkes Bedürfnis nach Gottesdiensten, nach einem „Zusammenkommen“ habe er bei den Gläubigen verspürt, berichtet Haßlberger, der ganz begeistert ist über die „unglaubliche Kreativität in den Pfarreien in den vergangenen Wochen.“ Da habe es wunderbar gestaltete Gottesdienste gegeben, die dann gestreamt worden seien. Seelsorger hätten im Internet Meditationen angeboten, sogar ein Segensgebet für die Felder und Fluren habe ein Pfarrer online übermittelt. Auch die geistliche Kolumne „Auf ein Wort“ im Freisinger Tagblatt sei sehr gut angekommen. „Gut und tiefsinnig“ sei das gewesen, so Haßlberger. „Ich bin deshalb auch ganz zuversichtlich, dass wir diese Krise meistern. Miteinander bringen wir es hin“. Dabei ist es Haßlberger wichtig, „dass wir uns hier in Freising bei den Gottesdiensten abstimmen. Das werden wir alles einheitlich machen.“

Zwei Meter Abstand

Im Schulterschluss mit Haßlberger arbeitet Dekan Peter Lederer an einem Schutzkonzept für die Stadtkirchen, etwa St. Georg. Maximal 53 Gläubige dürfen hier zunächst wieder Gottesdienst feiern – mit einem Abstand von mindestens zwei Metern in jede Richtung. Um den Gläubigen die Suche nach einem (erlaubten) Platz zu erleichtern, wird es Farbmarkierungen geben – und einen Mitarbeiter, der hilft und im Notfall Gläubige auch abweist. „Sollte die Höchstzahl an Gottesdienstbesuchern tatsächlich überschritten werden, müssen wir leider Gläubige auf den nächsten Gottesdienst verweisen“, bedauert Dekan Lederer. „Ich hoffe hier auf die Einsicht der Menschen“, sagt der Seelsorger, „aber in die Geschäfte dürfen die Leut’ ja auch nicht unbegrenzt ’rein.“

Bitte, schriftlich!

Wann welche Gottesdienste stattfinden, soll im Lauf der Woche bekannt gegeben werden. In einigen kleineren Kirchen – etwa Attaching, Eittingermoos oder Hohenbachern – wird es zunächst noch keine Gottesdienste geben. Die Kirchen bleiben aber geöffnet zum privaten Gebet.

Nach dem Ausmessen müssen die Pfarrer nun an ihre Schreibtische: das Schutzkonzept muss schließlich auch schriftlich niedergelegt und in der Sakristei sowie im Pfarrbüro ausgelegt werden. Wer unbedingt will, kann es dort einsehen und ganz genau studieren.

