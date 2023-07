Vorglühen vor dem Altstadtfest: Open-Air verwandelt Freisinger Marienplatz in Partymeile mit tausenden Gästen

Voll, voller, Marienplatz!

Das Open-Air am Marienplatz hat die Innenstadt in eine Partymeile verwandelt. Das musikalische „Vorglühen“ vorm Altstadtfest war von einer Mischung aus Folk, Rock und Pop geprägt, die sehr gut ankam.

Freising – Voll, voller, Marienplatz! Das Open-Air in Freisings guter Stube, im Volksmund auch „Rocknacht“ genannt, lockte am Freitag tausende Musikfans an. Alt und Jung amüsierten sich bis kurz vor Mitternacht, bei einem bunt gemischten Programm, das nur so strotzte vor Lokalkolorit. Ob das das Singer-Songwriter-Duo „Resi & Flo“, ob es die Folk-Formation „Chakulou“ oder die aus Großeisenbach stammende Rockband „Big Iron Creek“ war, alle Beteiligten haben ihre Wurzeln in Freising. Vom Hauptact „Richy & Friends“ gar nicht zu reden, handelt es sich doch im Grunde um RPWL plus Richy Kerr. Der wiederum ist hinlänglich bekannt als Leadsänger der Freisinger Lindenkeller-Formation „70 Cent“.

Zauberhafter Einstieg mit Resi & Flo

Das hatte natürlich den Vorteil, dass sich nach und nach die jeweiligen Fangemeinden einfanden, sich mischten und sich eingroovten auf ein Open-Air, das kaum Wünsche offenließ. Die Stimmung war prächtig. Schon bei „Resi & Flo“ begannen die ersten Leute zu tanzen, sich mit Kind und Kegel im Rhythmus zu wiegen, zu eingängigen Songs eines Duos, das sich als wahrer Fanfänger herausstellte. Resi Mandlik und Florian Walchshäusl verzauberten das Publikum am Marienplatz etwa mit der Ed-Sheeran-Nummer „I see fire“, wussten allerdings auch mit eigenen Songs zu überzeugen.

+ Für alle was dabei: Bei Resi & Flo zu Beginn des Open-Airs kamen auch jüngere Besucher auf ihre Kosten. © Lehmann

Noch einen Ticken schwungvoller und mitreißender kamen dann die selbsterklärten Straßenmusiker von „Chackulou“ daher. Mit flottem Folk, Tangoklängen und leicht bis mittelschwerem osteuropäischen Einschlag. Einen Tanzkreis zu bilden, wie von Frontfrau und Geigerin Charlotte Born vorgeschlagen, das ließen sich die Fans in der ersten Reihe nicht zweimal sagen. Und auch wenn am Ende eine Art kollektiver Square-Dance herauskam, war der Bann endgültig gebrochen.

Es war angerichtet für ein Musikspektakel, wie es im Buche steht. Und dabei stand der Rockteil noch aus, wie Cheforganisator und Moderator Fritz Andresen wenig später vernehmen ließ. Womit wir bei „Richy & Friends“ und bei besagter Crossover-Band „Big Iron Creek“ wären. Letztere haben den Platz zweifelsohne gerockt, und zwar mit handverlesenen Klassikern aus den 70ern und 80ern, darunter so Preziosen wie „Don’t stop believin’“ von Journey oder „More than a feeling“ von Boston: Stücke, bei denen sich Frontsängerin Hanna Fleckenstein und ihr nicht minder präsenter Gesangspartner Walter Weissig mächtig ins Zeug legten.

Hut ab für einen Queen-Hit

Den sprichwörtlichen Vogel schossen die „Großeisenbacher“ aber mit einer Wahnsinnsversion des Queen-Hits „Under Pressure“ ab. Und zwar eine, die verdammt nah an einen Live-Take mit David Bowie und der begnadeten Sängerin Gail Ann Dorsey herankam. Hut ab, „Creeks“: Das war der Hammer.

Einer, dem die Profis von RPWL, allen voran Bandleader Yogi Lang an den Keyboards und, mit Verlaub, „Rampensau“ Richy Kehr noch einige folgen lassen sollten. Zu diesem Zeitpunkt war die zu einer Masse angeschwollene Menge am Marienplatz aber schon selig. Da gingen sogar so experimentelle Afterburner wie „In the Court of the Crimson King“ locker flockig in die Beine.

+ „Born to be wild“: Das Publikum ließ sich von den Künstlern auf der Bühne mitreißen – und machte so der „Rocknacht“, wie das Open-Air ebenfalls genannt wird, alle Ehre. © Lehmann

Dass es immer noch besser geht, das zeigte sich dann bei dem Pink-Floyd-Klassiker „Money“, ein Stück, bei dem die Artrock-Band zur Hochform auflief. Schwer zu toppen, wenngleich zuvor schon ein Highlight der Rockmusikgeschichte das andere gejagt hatte. Bereits der Opener „Where the streets have no name“, im Original von U2, war eine Offenbarung. Wie wandelbar das Organ von Kehr ist, wie seine Stimme einem durch Mark und Bein gehen kann, das zeigte sich etwa auch bei „Born to be wild“ von Steppenwolf.

Was „Richy & Friends“ aber so unnachahmlich machte in dieser lauen und im besten Sinne lauten Sommernacht, waren die beiden Background-Sängerinnen Carmen Tannich und Caroline von Brünken. Gut, dass sie beide auch noch an die Frontline traten und dem Publikum zeigen konnten, was solo in ihnen steckt. Ausnahmetalent, eine unheimliche Technik und große Klasse nämlich.

Das war’s dann schon so gut wie mit dem Open-Air 2023 auf dem Marienplatz. Eines, dass in weiten Teilen heranreichte an die legendären „Rockklassiker“, die an derselben Stelle schon mehrfach über die Bühne gingen. Ach ja, eines noch: Wohl dem, der eine Kneipe in der Innenstadt hat. Die quollen im Nachgang logischerweise über.

Alexander Fischer

