„Ein wahrer Edelstein“: Neue Unterrichtsorgel sorgt bei der Dommusik Freising für Verzückung

Instrumentales Meisterstück

Der Dommusik Freising steht eine neue Unterrichtsorgel zur Verfügung. Sie ist in mehrerer Hinsicht ein Prachtstück.

Freising – Vor Kurzem war es endlich soweit: Die neue Orgel für den Probensaal der Dommusik Freising und somit das Instrument schlechthin für sämtliche Organisten-Anwärter von Nah und Fern wurde feierlich mit Gottes Segen und Bachs Träumen eingeweiht.

Weil die neue Orgel aber nicht nur ein Übungsinstrument ist, sondern gleichzeitig auch ein instrumentales Meisterstück par excellence, möchte Dommusikdirektor Matthias Egger zukünftig diesen Hörgenuss der Öffentlichkeit nicht ganz vorenthalten und beispielsweise dort auch zu Konzerten von Studenten einladen.

„Freising ist einfach das Herz der Diözese“

„Es ist einfach ein kleines Juwel“, bestätigte auch der Domkapitular Monsignore Klaus Peter Franzl, der das himmlische Instrument weihte. Für ihn sei es überaus wichtig, dass diese Unterrichtsorgel in Freising steht. „Freising ist einfach das Herz der Diözese“, so Franzl und weiter: „Der wirkliche Dom steht ja auch in Freising und nicht in München.“ Wie fundamental Orgelmusik für die Liturgie sei, werde laut dem Monsignore schon im zweiten Vatikanischen Konzil dargelegt: Die Orgel werde dort nämlich als ein Instrument zur Hinführung in das Himmelreich beschrieben.

Doch die Orgel habe für ihn auch eine starke symbolische Strahlkraft, denn trotz zahlreicher unterschiedlicher Töne werde in der Gemeinschaft aller Töne letztendlich ein Hochklang erschaffen – wie es eben auch bei Menschen in puncto Glauben möglich sei. Weil das alles der Erzdiözese sehr am Herzen liege, sei eine Finanzierung der kostspieligen Neu-Anschaffung im Rahmen der Baumaßnahmen auf dem Domberg selbstverständlich gewesen.

Mozart hat bei Reisen immer zuerst die Kirchenorgeln aufgesucht

Welche Rolle die Orgel in den Städten seit Jahrhunderten habe, darüber wusste der ehemalige Freisinger Kirchenmusikdirektor und Orgelsachverständiger der Erzdiözese München und Freising, Wolfgang Kiechle, Bescheid. Mozart hätte beispielsweise bei Reisen zuerst einmal die örtlichen Kirchen aufgesucht, um auf den dortigen Orgeln zu improvisieren - einer von vielen Gründen, weshalb auch für Kiechle die Orgel nach wie vor die „Königin der Instrumente“ sei. „Aber das hier ist ein wahrer Edelstein“, so Kiechles Einschätzung der neuen Unterrichtsorgel.

Was für ihn bei der Prüfung des Übungsinstrument wichtig war: Sie durfte nicht zu groß sein und musste dennoch sämtliche musikalische Epochen abdecken können. Außerdem sollte sie robust sein, weil darauf ja sehr viel gespielt werde. „Ich habe alles auf Herz und Nieren geprüft und muss sagen: Diese Orgel ist ein Meisterwerk!“, so sein Resümee.

Orgel verfügt über 700 Pfeifen und 13 Register

Gebaut wurde das Prachtstück von Orgelbaumeister Siegfried Schmid aus dem Allgäu, als Intonateur zeigte sich Markus Zoitl verantwortlich. Und beide haben deutlich hörbar alles Herzblut in das Freisinger Instrument gelegt: Mit rund 700 Pfeifen und 13 Register ist die Übungsorgel zwar deutlich kleiner als die Dom-Orgel, allerdings reiche das laut Kiechle völlig aus. Um den 40 geladenen Gästen die Brillanz des Instruments zu demonstrieren, lud nach der Weihe Kiechle zu einer ausführlichen Fach-Exkursion in die Welt der Orgel-Töne, den verschiedensten Pfeifen und Registern ein.

Domorganist Benedikt Celler zog dazu im wahrsten Sinne des Wortes sämtliche Register und offenbarte dabei für den Laien, wie überhaupt welche Töne zustande kommen, aber auch, wie fragil und komplex das Orgelspiel per se ist – mit viel Hand- und Fußarbeit. Mit „Variationen über Maria, dich lieben“ bewies dann Celler neben Egger mit seiner Bach-Interpretation, was in der neuen Orgel alles steckt: ein mächtiger und doch zärtlicher Klang, facettenreich und warm, ein jeder Ton einer Himmelsberührung gleich.

Der emotionalste Moment des Abends: Mit „Toccata mexicana“, dem beeindruckenden Werk von Hans André Stamm, spielte sich Kiechle nach sechs Jahren Abschied als Grand Maître der Freisinger Dommusik zurück in die Herzen der Freisinger Gäste, die freilich sein großartiges und langjähriges Engagement als musikalischer Chef des Dombergs nie vergessen haben.