Das Baumsterben nimmt zu: TUM-Professor sieht neben alarmierenden Zeichen auch Nützliches

Teilen

Der Wald ist ein beliebter Erholungsraum der Menschen. Umso wichtiger ist es, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet, die Klimaerwärmung zu stoppen. © Bernd Weißbrod/dpa

Das Baumsterben hat in den vergangenen Jahren zugenommen. TUM-Professor Rupert Seidl sieht aber nicht nur alarmierende Zeichen zum Zustand der Wälder.

Freising – Erleben wir tatsächlich gerade ein Waldsterben 2.0? Dieser brisanten Frage widmete sich am vergangenen Dienstag Prof. Rupert Seidl im Rahmen der bekannten und inzwischen äußerst beliebten Wissenschaftsreihe TUM@Freising, die von TUM-Wissenschaftler Philipp Benz moderiert wird.

Dass dieses Thema die Menschen ziemlich umtreibt, zeigte sich schnell an den nur noch wenig freigebliebenen Plätzen im Oberhaus des Freisinger Lindenkeller. Über 150 Naturfreunde gingen nämlich mit dem TUM-Professor auf die Suche nach der Antwort, ob sich das Waldsterben aus den 1980er Jahren möglicherweise in der Jetztzeit in neuer Form wiederholt.

Die Entwicklung des Waldzustands weckt Sorgen

Was war in den 80er Jahren passiert? Seidl blickte zurück und zeigte dabei auch alte Plakate von den ersten Klimademonstrationen mit Aufschriften wie „Heute Tannen – morgen Wir!“ Der saure Regen hatte damals für ziemlich viel Schaden und noch mehr Aufsehen gesorgt, durch moderne Entschwefelungsanlagen sei das jedoch schon bald kein Thema mehr gewesen, berichtete Seidl.

Haben mit ihrem Thema einen Nerv bei den Freisingern getroffen: Professor Rupert Seidl (r.), der über das „Waldsterben 2.0“ berichtete, und Philipp Benz, der den Abend im Rahmen der Reihe TUM@Freising moderierte. © lehmann

„Und dann wurde Jahrzehnte lang nicht mehr vom Wald gesprochen“, so Seidl, der via Satelliten-Bilder nun eine Entwicklung des Waldzustands ab Mitte der 1980er Jahre bis heute präsentierte. Das Erstaunliche: Aktuell sind sogar mehr Kronendächer von Wäldern geöffnet als in der Hochzeit des sauren Regens.

Entwicklungen im Bayerischen Wald machen Hoffnung

Zur Erklärung: Dank des Blicks von Oben ist durch lichte oder fehlende Kronen erkennbar, wo der Wald geschädigt, in der Fachsprache „gestört“, ist. „Im Mittel werden im Jahr rund ein Prozent des europäischen Waldes gestört, und das ist ein deutlicher Anstieg“, erklärte Seidl. Dadurch steige aber auch seit 35 Jahren die Baum-Mortalität kontinuierlich an.

Doch ist das auch gleichbedeutend mit einem neuen Waldsterben? Seidl verneinte: „Das würde nämlich heißen, die Bäume sterben und wachsen nicht mehr nach. Es ist also kein Wald-, sondern vielmehr ein Baumsterben.“ Was beispielsweise in jenen Arealen des Bayerischen Waldes zu sehen sei, die einst von Borkenkäfern mehr oder weniger gerodet worden waren, wäre eine autarke Verjüngung des Waldes. „Da ist heute wieder alles grün, der Wald stirbt also nicht, sondern er erholt sich sehr häufig“, erklärte Seidl.

Jeder muss Beitrag leisten, um globale Erwärmung zu stoppen

„Störungen gab es schon immer und wird es immer geben“, lautete sein Fazit. Allerdings verändere sich aktuell die Welt rasend – vor allem in puncto globaler Erwärmung. Aufgrund der Dürre sei beispielsweise von 2018 bis 2020 eine Baum-Übersterblichkeit zu messen gewesen – ein Mortalitätsanstieg von über 500 Prozent. Dennoch sei laut Seidl die Resilienz des Waldes noch hoch, wenngleich die zukünftige Entwicklung noch nicht abzusehen und abzuschätzen sei.

Hier müsse jeder schlichtweg seinen Beitrag leisten, um die globale Erwärmung zu stoppen. Seidls Appell: „Fahrradfahren statt das Auto nutzen, die Bahn nehmen und das Auto stehen lassen oder einfach zu Fuß gehen, und nicht nur auf andere Länder schauen, was dort falsch läuft.“

Neue Baum-Arten, die Hitze gewohnt sind, halten Einzug

Störungen per se können dem Wald und vor allem der Artenvielfalt aber auch nutzen, wie Seidl betonte. Was das Publikum unter anderem interessierte: „Wandern durch die Klima-Erwärmung neue Baum-Arten ein, die Hitze und Dürre besser vertragen als Fichten?“

Diese Migration finde tatsächlich statt, bestätigte der Professor. Allerdings dauere sie auf natürlichen Wege sehr lange, weshalb hier aktuell nachgeholfen werden müsse, beispielsweise durch die Pflanzung der Schwarzkiefer, die sich in Korsika wohlfühle. Und die sei einiges an Hitze und Dürre gewohnt. (Richard Lorenz)