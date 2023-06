Johannisfeuer frei: Waldbrandgefahr in Freising ist gering - einen Großeinsatz gab es trotzdem schon

Dürre hat schon zu Absagen von Sonnwendfeiern geführt

Die Waldbrandgefahr in Freising ist aktuell gering. Deshalb können auch Johannisfeuer stattfinden. Einen Großeinsatz gab es trotzdem schon.

Freising – Es ist eine unheilige Allianz: Derzeit treffen viele Johannisfeuer auf absolute Dürre. In einigen bayerischen Kommunen wurde die Ausübung dieser Mittsommertradition daher für dieses Jahr untersagt. Und wie sieht es in Freising aus?

Damit lustige Sonnwendfeiern nicht in katastrophalen Waldbränden enden, haben bisher vor allem fränkische Kommunen Johannisfeuer untersagt, unter anderem in Hof und Bayreuth. Aber auch der Landkreis Miesbach etwa hat Vorsorge getroffen: Sobald Waldbrandgefahrenstufe 4 ausgerufen wird, darf kein offenes Feuer entzündet werden. Deshalb wurden dort auch erste Feste für dieses Wochenende abgesagt.

Der Waldbrandgefahrenindex beschreibt das meteorologische Potenzial für die Gefährdung durch Waldbrand in fünf Stufen. Eins bedeutet geringe Gefahr, fünf wird als sehr hohe Gefahr eingestuft. Der Index wird dabei täglich neu justiert, gibt die Einschätzung für den aktuellen und die Folgetage. In Freising stammen die Daten von Dürnast.

+ Manfred Danner: Die Kreisbrandinspektion ist gewappnet. © FT Archiv

Aufgrund der Niederschläge in der Nacht zum Freitag ist die Lage derzeit entspannt. Für Samstag gilt Stufe 2, erst für die Folgetage bis einschließlich Dienstag dann die drei: mittlere Gefahr.

Dann aber ist das Johannisfest in Tüntenhausen auch schon über die Bühne gegangen – ebenso wie in Langenbach und Attenkirchen, wo ebenfalls Mittsommerfeste gemeldet wurden. Angesichts der Lage sieht Ludwig Wiesheu, der das Johannisfest an diesem Samstag in Tüntenhausen organisiert, keinen Grund für eine Absage. „Wir freuen uns schon sehr darauf“, sagt er. Schließlich habe die Dorfgemeinschaft darauf coronabedingt jahrelang verzichten müssen. „Und wir wollen ja nicht, dass diese Tradition vergessen wird.“

„Sinnvoll ist es, die Rasenfläche zuvor zu bewässern“

Auch Kreisbrandrat Manfred Danner ist entspannt. „Es kommt natürlich drauf an, wo ein Feuer stattfindet“, erklärt er. Grundsätzlich verbietet die Bayerische Waldverordnung ein offenes Feuer, wenn es weniger als 100 Meter von einem Wald entfernt ist. „Normalerweise wird ein Johannisfeuer auch von der Feuerwehr mitbewacht“, betont Danner. Seine Empfehlung: „Sinnvoll ist es, die Rasenfläche zuvor zu bewässern.“

Tatsächlich hatte die Feuerwehr in Goldach bereits einen Einsatz wegen eines Johannisfeuers. Allerdings traf daran die Organisatoren keinerlei Schuld. Ein Anwohner hatte die Rettungsleitstelle kontaktiert mit dem Hinweis, er glaube, dass ein ganzer Stadel brenne. Die Folge: „Wir sind mit einer Riesenarmada und mehreren Spezialfahrzeugen angerückt“, berichtet Danner. 70 Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich „nur“ um ein Johannisfeuer gehandelt hat, das zudem ordnungsgemäß angemeldet war.

„Wir machen ja nur ein kleines Feuer“

Grundsätzlich aber fühlt sich die Kreisbrandinspektion vorbereitet. Zum einen hat der Landkreis gerade erst Waldbrand-Container beschafft, deren Ausrüstung vom Druckschlauch über einen Löschrucksack bis zur Feuerpatsche reicht. Zum anderen gibt es seit 2022 eine Arbeitsgruppe Waldbrand mit gut geschulten Einsatzkräften, wie Danner sagt.

In Tüntenhausen sollte man sie nicht benötigen. „Wir machen ja auch nur ein kleines Feuer“, beschwichtigt Wiesheu. Und außerdem: Der Organisator ist zugleich auch der örtliche Feuerwehrkommandant.