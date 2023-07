Ganz anders wie die Baby-Bommer: Was Unternehmen für junge Arbeitskräfte attraktiv macht

Von: Manuel Eser

Wie die jungen Arbeitskräfte ticken, vermittelte beim Unternehmertag am Donnerstag auf eindrückliche Art und Weise Professorin Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employabilty. © MM-Arciv

Junge Arbeitskräfte sind ein rares Gut. Beim Freisinger Unternehmertag gab eine Expertin Tipps, wie Unternehmen für die Generationen Y und Z attraktiv werden.

Freising – Die Lücke, die sich in den nächsten Jahren auftut, ist gigantisch und erschreckend zugleich: Weil bis 2035 Berechnungen zufolge fast doppelt so viele Menschen in Rente gehen als auf den Arbeitsmarkt nachrücken, fehlen je nach Schätzungen bis zu sieben Millionen Arbeitskräfte. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, attraktiv für junge Arbeitskräfte zu sein. Doch dafür müssen Führungskräfte erst mal wissen, was die Generationen Y und Z umtreibt.

Wie die jungen Arbeitskräfte ticken, vermittelte beim Unternehmertag von Freisinger Bank und Tagblatt am Donnerstag auf eindrückliche Art und Weise Professorin Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employabilty. Um das Sozialisationsmuster einer Generation zu erhalten, gibt es nur eine zuverlässige wissenschaftliche Basis: die Befragung der 15- bis 25-Jährigen. „Diese Zeit prägt die Menschen für ihr Leben“, betonte Rump.

Sozialkompetenz ist mindestens so wichtig wie Fachwissen

Während etwa die Babyboomer-Generation hauptsächlich autoritär erzogen worden sei, hätten Kinder in heutigen Familien viel mehr Mitsprache und Teilhabe. Entsprechend ändere sich die Haltung zur Arbeit und damit die Erwartungen an den Arbeitgeber. „Die Babyboomer sind geprägt von einem hierarchischen Denken, von Fleiß, Disziplin und Pflichtbewusstsein“, erklärte Rump. „Um an den Leistungsdiamanten der jungen Generation zu kommen, müssen Führungskräfte Freude, Sinnhaftigkeit und Nachvollziehbarkeit der Arbeit vermitteln.“ Dabei sei ein wesentlicher Schlüssel, Beschäftigte nach ihren Stärken einzusetzen.

Um in der Babyboomer-Generation als Chef Akzeptanz zu genießen, galt es, viel Fachwissen zu besitzen. Heute ist die Sozialkompetenz mindestens genauso wichtig. „Und das alles gipfelt in der Work-Life-Balance“, betonte die Professorin. „Denn gerade weil der Blick in die Zukunft für junge Menschen angesichts massiver, sich beschleunigender Veränderungen von Instabilität geprägt ist, sucht sie ein Gleichgewicht dort, wo sie Stabilisierung vermutet: in Partnerschaft, Familie und Freundschaften.“ Hier werde der Faktor Zeit neben der Entlohnung zur zweiten Währung.

Ein gutes Arbeitsklima ist der größte Klebstoff

Rump betonte, dass Arbeitgeber nicht nur für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv sein müsste, sondern auch für das vorhandene Personal. In Zeiten des Arbeitskräftemangels sei Arbeitnehmerbindung mindestens so wichtig wie Arbeitnehmergewinnung. „Aber was ist der Klebstoff?“ lautete ihre rhetorische Frage.

Auch dazu gibt es Studien. Demnach ist ein gutes Betriebsklima der wichtigste Faktor für die Identifikation von Beschäftigten mit ihrem Arbeitgeber. Wichtig sind aber auch eine faire Entlohnung, ein effektives Zeitmanagement, eine ausgewogene Balance zwischen Privat- und Berufsleben sowie die Möglichkeit, mobil arbeiten zu können. Rump betonte: „Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht ist es ein Muss, hybrides Arbeiten anzubieten.“

