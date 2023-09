Was macht eigentlich? Alexander Angelopoulos, der einstige SPD-Jungstadtrat“

Von: Andreas Beschorner

Als junger Mann war Alexander Angelopoulos Stadtrat in Freising. 15 Jahre später hat ihn das FT wieder getroffen. © Collage: Forster

Als Jungspund zog Alexander Angelopoulos 2002 in den Stadtrat ein. Danach verschwand er von der Freisinger „Bühne“. Das FT hat ihn ausfindig gemacht.

Freising/Heilbronn – Als er im Jahre 2002 in den Freisinger Stadtrat gewählt wurde, war er mit Mitte 20 noch ein Jungspund: Alexander Angelopoulos. Sechs Jahre saß er für die SPD im Stadtparlament, kandidierte dann aus beruflichen Gründen nicht mehr. Die Öffentlichkeit hat seitdem nichts mehr von ihm gehört. Das FT hat ihn ausfindig gemacht. Jetzt ist Angelopoulos 46, kaufmännischer Leiter bei der Börsig GmbH Electronic Distributor und lebt in Heilbronn. SPD-Mitglied ist er noch immer. Oder besser: wieder.

Wenn man ihn sechs Jahre lang in der Kommunalpolitik begleitet und ihn dann 15 Jahre nach seinem Weggang aus Freising wieder am Telefonhörer hat, ist es, als wäre kaum Zeit vergangen: Witze über sich selbst (und über andere) wechseln sich mit ernst gemeinten und fundierten Aussagen zur Stadtpolitik ab. Denn die Freisinger Stadtpolitik hat Angelopoulos nach wie vor im Blick, schließlich besucht er immer wieder seine Eltern und Freunde. „Asam-Sanierung, dass die Westtangente gebaut ist, der Innenstadtumbau: Ich bin schon begeistert, was sich in Freising getan hat“, sagt er.

Jahrelang war Angelopoulos in ganz Europa unterwegs

Und dann bricht der Kaufmann in ihm durch: „Ich habe mich freilich immer gewundert, wo diese Finanzstärke herkommt.“ Kontakt zu ehemaligen Stadtratskollegen hat Angelopoulos nicht mehr – auch wenn ihm manche Tipps älterer Kollegen aus seiner Zeit als Stadtrat durchaus auch in seinem neuen Beruf und jetzt noch weitergeholfen hätten. Ausnahme: Eckhardt Kaiser. Denn Kaiser, damals noch Genosse, bevor er erst zu den Linken wechselte und dann fraktionslos wurde, war zusammen mit Angelopoulos für fast schon legendäre Weihnachtsmenüs zuständig, die er für die SPD-Mitglieder in der Küche der Aktienschänke zauberte, als Günter Wittmann noch lebte und dort Wirt war. Das Kochen, so erzählt Angelopoulos, ist ihm „Hobby und Leidenschaft“ geblieben – „auch gerne mal für acht oder zehn Personen“.

Aufgehört mit Lokalpolitik und Freising den Rücken gekehrt habe er wirklich nur aus beruflichen Gründen: Erst habe es ihn nach Berlin verschlagen, dann standen zwischen 2009 und 2013 für Lidl zahlreiche Reisen in ganz Europa auf dem Plan, 2014 und 2015 war er für den Konzern in Paris tätig, bis er im März 2021 als kaufmännischer Leiter bei der Börsig GmbH einstieg. Das alles sei „mega-interessant“ gewesen, sagt der Mann, der eigentlich Geschichte und Germanistik auf Lehramt studiert hat, auf die Odyssee im Referendariat und danach aber „keinen Bock gehabt“ habe.

In der SPD ist er immer noch - oder besser gesagt: wieder

Keinen Bock hatte Angelopoulos auch zwischendrin mal zu Zeiten der Großen Koalition auf die SPD, hat für einige Zeit sein Parteibuch zurückgegeben. Doch weil er doch ein politischer Mensch ist, ist er nach zwei Jahren auch wieder eingetreten.

Nach wie vor ist Angelopoulos nicht verheiratet, ist aber seit 2020 in der Flüchtlingshilfe aktiv, wie er berichtet. Heilbronn, so sagt er, sei zwar grundsätzlich eher CDU-geprägt, habe aber immerhin einen SPD-Oberbürgermeister. Doch politisch aktiv ist Angelopoulos in seiner neuen Heimat nicht: „Ich bin hier passiv politisch.“ Was ihm an Heilbronn, einer traditionsreichen Arbeiterstadt arg missfällt, sind „die guten Ergebnisse der AfD“.

Bereut hat er es nie, seine Politkarriere aufgegeben und Freising verlassen zu haben – auch wenn er noch gerne an den Wahlkampf zur Kommunalwahl 2002 zurückdenkt, als er als ein Teil eines jungen und überparteilichen Trios in den Stadtrat einziehen konnte. Der Zweite im Bunde war Daniel Petanic von den Grünen, der heute bei der Stadtjugendpflege Freising arbeitet, der Dritte war ein gewisser Tobias Eschenbacher von der CSU. Und was der heute macht, muss man wohl keinem Freisinger sagen.

