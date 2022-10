Mehr Schutz für Lerchenfeld: Isar-Deich wird über den Winter saniert

Vorsicht, schweres Gerät! Das Einbringen der Spundwände erfolgt in der Mitte des Isardeichs. Die Arbeiten werden noch bis etwa März 2023 dauern. © Stadt Freising

Mit schwerem Gerät rückt das Wasserwirtschaftsamt in Freising an: Es geht um eine Deichsanierung an der Isar. Die Behörde erklärt die Hintergründe.

Freising – Verbesserter Hochwasserschutz für Lerchenfeld: Bis März 2023 wird in Freising unterhalb der Brücke der B 11 (301) auf der rechten Uferseite der Isar der Deich saniert. Ziel ist die Verbesserung des Hochwasserschutzes für Lerchenfeld und angrenzende Gebiete, teilt dazu das zuständige Wasserwirtschaftsamt München mit.

Das Gewerbegebiet Lerchenfeld wäre hier bei einem Deichbruch durch sich zurückstauendes Wasser über den Angerbach betroffen, beurteilt die Behörde die Lage. „Damit die Standfestigkeit des bestehenden Deichs wieder das erforderliche Maß erhält, werden, wie schon bei früheren Sanierungsmaßnahmen in Freising, Spundwände eingebracht.“ Die Ausführung erfolge aus Naturschutzgründen in der vogelbrutfreien Zeit im Winterhalbjahr. Bei diesen Bauarbeiten werde auch der Weg auf der Deichkrone als sogenannter „Deichverteidigungsweg“ ausgebaut. Dadurch könnten die Einsatzkräfte den Deich im Hochwasserfall zukünftig besser erreichen, erklärt das Wasserwirtschaftsamt.

Die rote Linie kennzeichnet die Baumaßnahme, die gelbe den Deich-Bestand. Die blaue Fläche zeigt das potenzielle Überschwemmungsgebiet der Isar. © Skizze: WWA

Daher ist in den kommenden Monaten auf den Wirtschaftswegen des Isarauwalds mit einem nicht unerheblichen Baustellenverkehr – Lkw und schweres Gerät – zu rechnen. „Wir bitten Spaziergänger und Fahrradfahrer um erhöhte Vorsicht und um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen“, sagt Thomas Atzenhofer, Projektleiter am Wasserwirtschaftsamt München.

Deichsicherungsmaßnahmen werden an der Mittleren Isar nur dort durchgeführt, wo eine Rückverlegung des Deichs nicht möglich oder sinnvoll ist. Für die Baumaßnahme müssen keine Rodungen im Auwald vorgenommen werden. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht wurden aber einige nicht mehr standsichere Bäume entlang der Baustelle gefällt. Die Kosten der Baumaßnahme – etwa zwei Millionen Euro – trägt der Freistaat Bayern zu 100 Prozent. (ft)