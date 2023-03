Wasserwirtschafsamt warnt wegen Klimawandels: Hochwasser mit klassischen Mitteln nicht mehr beherrschbar

60 Zentimeter hoch stand das Wasser im Juni 2013 im Dreieck Saar-, Fabrik- und Gartenstraße. Neu angebrachte Messlatten erinnern künftig an die Katastrophe. © Lehmann

In Zeiten des Klimawandels ist Hochwasser durch klassische Maßnahmen nicht mehr beherrschbar. Das betonten Experten des Wasserwirtschaftsamtes in Freising.

Freising – Die Hochwasserkatastrophe vom Juni 2013 ist in Freising unvergessen. Zehn Jahre danach erinnerten Vertreter des Wasserwirtschaftsamts München (WWA) am Dienstag an das Ereignis. Zum „Welttag des Wassers“ am heutigen Mittwoch bestückten sie Ampel- und Laternenpfosten entlang der Bahnhof-, Saar- und Fabrikstraße mit Messlatten, auf denen der Wasserstand vor zehn Jahren markiert war. Anstoß für die Bürger solle das sein, selbst Vorsorge für weitere mögliche Hochwasser-Ereignisse zu treffen, sagte der kommissarische Leiter des WWA München, Stefan Homilius. Für die Anwohner bliebe nämlich stets ein Restrisiko.

Als der tagelange Regen vor zehn Jahren das Wasser der Moosach und deren Zuflüsse immer höher steigen ließ – 60 Zentimeter seien im Dreieck Saar-, Fabrik- und Gartenstraße gemessen worden – seien die Keller vollgelaufen. Niemand hatte Vorsorge getroffen. Der Freistaat Bayern setze daher auf ein vorausschauendes Risikomanagement, das im „Bayerischen Gewässer-Aktionsprogramm 2030“ verankert sei. Das beinhalte, dass verschiedene Akteure, auch der Bürger, extreme Hochwasserereignisse immer vor Augen haben und für Absicherung sorgen sollten. Durch entsprechende Versicherungsabschlüsse etwa, oder Sandsäcke, die man im Notfall einsetzen könne.

Klassische Schutzmaßnahmen allein helfen nicht mehr

Von der Stadt Freising seien zwischenzeitlich bereits einige Maßnahmen umgesetzt worden, sagte der Koordinator des Innenstadtumbaus, Michael Schulze. In den Zuläufen der Moosach, dem Thalhauser und dem Wippenhauser Graben seien kleine Dämme eingezogen worden. Auch ein Klimaanpassungskonzept sei auf den Weg gebracht worden.

Zur Fischtreppe am Fürstendamm führte der Spaziergang die Vertreter des Wasserwirtschaftsamts. Für die Maßnahme fanden sie viele lobende Worte. © Lehmann

Allerdings sei das Hochwasser nicht durch solche klassischen Schutzmaßnahmen beherrschbar, mahnte Homilius. Starkregenereignisse seien durch den Klimawandel nicht mehr vorherzusagen. Umso wichtiger sei es, den Naturhaushalt immer wieder auch durch ökologische Maßnahmen zu stabilisieren. Dazu gehöre die Aufwertung von Gewässern, wie das am Freisinger Fürstendamm mit dem Bau einer Fischwanderhilfe umgesetzt wurde. Zwischen Schleifermoosach und Herrenmoosach können Forellen und Äschen jetzt über einen sogenannten Schlitzpass in den Oberlauf der Moosach wandern. Wichtig für die Fortpflanzung dieser Fischarten, die nur dort laichen könnten.

Die „Sozialfunktion des Wassers“, auch ein Teil des Bayerischen Gewässer-Aktionsprogramms, erläuterte Schulze am „Herzstück“ des Innenstadt-Umbaus, der offenen Moosach in der Oberen Altstadt. Das Wasser garantiere eine angenehme Aufenthaltsqualität. Vor allem bei Kindern könnte hier das Bewusstsein für die Umwelt gestärkt werden, wie auch ein WWA-Mitarbeiter betonte: „Wenn da mal ein Stück Alufolie vorbei schwimmt, dann werden die Kinder das als störend empfinden, und sich überlegen, ob sie ihren Abfall nicht lieber wieder mitnehmen.“

Maria Martin

