„Auflagen sind nicht zu stemmen“: Karitativer Christkindlmarkt in Freising abgesagt

Freising – Nun trifft es auch den beliebten karitativen Christkindlmarkt am Freisinger Marienplatz: Er wurde am Montag wegen Corona und der strengen Hygiene- sowie Abstandsregelungen von den Veranstaltern mit großem Bedauern abgesagt. Das teilte am Montagnachmittag der Vorsitzende der Aktiven City Freising, Max-Josef Kirchmaier, mit: „Die Auflagen sind einfach nicht zu stemmen, die Infektionszahlen steigen und es wäre unverantwortlich die teilnehmenden Vereine, Künstler sowie die Besucher einer Ansteckungsgefahr auszusetzen.“

2020 kein „Christkindlmarkt mit Herz“ für soziale Zwecke

Zusammen mit der Stadt Freising, dem Rotary- und dem Lions Club Freising wollte die Aktive City auch in diesem Jahr den traditionellen „Christkindlmarkt mit Herz“ in bewährter Weise fortführen, damit die beiden Clubs und viele weitere, überwiegend ehrenamtlich tätige Organisationen mit den Erlösen die jeweils geplanten Hilfsaktionen für soziale Zwecke verwirklichen können. Die Durchführung ist aber nun wegen der kontinuierlich steigenden Corona-Infektions-Zahlen nicht mehr möglich.

Der karitative Christkindlmarkt markierte „immer einen Höhepunkt in der vorweihnachtlichen Zeit“. Das stimmungsvolle Programm mit Musik und Aktionen für Groß und Klein, die prachtvolle Illumination des Marienplatzes, die rührigen Aussteller, die vielen Leckereien und natürlich auch der süffige Glühwein haben jedes Jahr viele Besucher begeistert. „Wir müssten strenge Einlasskontrollen durchführen und die Besucherzahlen beschränken. Gegebenenfalls sollte der Markt sogar umzäunt werden und zudem dürften wir weniger Marktstände aufbauen. Das macht die heimelige Atmosphäre des Markts zunichte“, schreibt Kirchmaier.

Stadtmarketing überlegt Weihnachtsinseln

Dennoch will der Stadtmarketingverein Aktive City für eine weihnachtliche Innenstadt einige Alternativen ausloten: „Derzeit angedacht sind kleine Weihnachtsinseln mit bis zu drei Hütten. Es wird auch wieder eine lange Einkaufsnacht geben. Der Nikolaus soll zudem kleine Gaben verteilen und in den Adventswochen sollen Chöre und Musikensembles für richtige Christkindl-Stimmung sorgen.“

