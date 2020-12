Heuer werden in Freising keine Sternsinger von Haus zu Haus ziehen – aber es gibt Alternativangebote

Corona macht auch den Freisinger Sternsingern einen Strich durch die Rechnung. Weil Spenden aber dringend notwendig sind, gibt es Alternativangebote.

Freising – Schweren Herzens haben sich die verantwortlichen des Pfarrverbands St. Korbinian und der Pfarrei St. Lantpert in Freising entschlossen, die Sternsinger-Aktion in diesem Jahr nicht wie üblich durchzuführen.

Pfarrei St. Georg

„Obwohl wir uns viele Gedanken zu unserem Konzept gemacht haben, können wir es nicht verantworten, in Zeiten von Ausgangssperren die Kinder durch die Straßen zu schicken“, heißt es etwa von Seiten der Pfarrei St. Georg. „Wir bedauern das sehr. Neben der großen Freude, dies uns und unseren Sternsingern macht, den Segen in die Häuser zu bringen, sind gerade heuer die Spenden sehr wichtig. Corona trifft besonders die Ärmsten und dann besonders die Kinder.“ Daher werden die Freisinger um die Unterstützung für das Kindermissionswerk gebeten. In den Kirchen werden Sternsingersammelbüchsen aufgestellt. Gläubige können sich dort Kreide oder einen Segensaufkleber abholen.

Spendenkonto

Gespendet werden kann auf das Konto DE 86 7003 1000 0001 200005 (Sperrer Bank, Freising).

Pfarrei St. Lantpert

Auch in St. Lantpert ist heuer alles anders: „Dennoch wird eine Gruppe der Sternsinger am 6. Januar im Gottesdienst in St. Lantpert sein, und am Nachmittag in der offenen Kirche von 14 bis 16 Uhr“, teilt Gemeindereferentin Kerstin Schwing mit. Dort kann gespendet und auch ein Päckchen mit gesegneter Kreide und Weihrauch mit nach Hause genommen werden. Auf der Homepage www.stlantpertfreising.de gibt es im neuen Jahr einen digitalen Gruß der Sternsinger. Kerstin Schwing sagt: „Gerade in jetzt sind die Spenden sehr wichtig.“

Spendenkonto

Gespendet werden kann für das Kindermissionswerk auf Konto DE42 7509 0300 0002 1475 30 (Liga-Bank).

Pfarrverband Neustift

Auch im Pfarrverband Neustift (Neustift, Marzling, Tüntenhausen, Haindlfing) können die Sternsinger nicht durch die Straßen ziehen. Über 100 Kinder und Jugendliche hatten sich bereits bereit erklärt, den Segen in die Häuser zu bringen und Geld für Kinder in Not zu sammeln. Doch jetzt gibt der Lockdown die Regeln vor. „Wir haben uns aber eine Alternative aus gedacht“, sagt die Vorsitzende des Pfarrverbandsrats, Brigitte Knoepffler. Es wird Segensbriefe und Spendentütchen geben. Diese werden speziell nach den Gottesdiensten am 3. und 6. Januar (jeweils um 9 Uhr) ausgegeben. „Die als Sternsinger gewandeten Ministranten werden sie mit vorgeschriebenem Abstand im Freien verteilen“, so Knoepffler.

In Marzling liegen die Briefe und Tütchen auch in den zentralen Geschäften aus. Diejenigen, die sich bereits für einen Besuch der Sternsinger angemeldet hatten, bekommen den Segensbrief mit einer kleinen Überraschung der Könige zu Hause eingeworfen. Spenden gerne in bar ins Spendenkörbchen bei den Gottesdiensten oder per Überweisung. ws/hob

Spendenkonto

Die Bankverbindung: Katholische Kirchenstiftung St. Peter und Paul, DE 33 7509 0300 0002 1222 78, Kennwort: Spende Sternsinger.

