Auf der langen Bank: Wegen Corona sind Eigentümerversammlungen kaum möglich – Die Folge ist ein Sanierungsstau

Von: Helmut Hobmaier

Die grundlegende energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses setzt einen Mehrheitsbeschluss der Wohnungsbesitzer voraus. Doch die dürfen sich wegen Corona schon seit fast zwei Jahren nicht mehr zur obligatorischen Eigentümerversammlung treffen. Die Folge ist ein Sanierungsstau. Symbolbild © Armin Weigel

Corona bremst auch Eigentümerversammlungen aus. Die Folge ist ein Stau von wichtigen Vorhaben. Dabei ist die Rechtslage alles andere als eindeutig.

Landkreis – Eigentlich ist jetzt Hochsaison für Eigentümerversammlungen: Dort werden die Jahresabrechnungen besprochen, der Etat fürs kommende Jahr festgelegt und wichtige Projekte wie anstehende Sanierungen beschlossen. Doch Eigentümerversammlungen (ETV) finden wegen Corona zum Teil seit fast zwei Jahren nicht mehr statt. Die Folge: ein enormer Stau wichtiger Vorhaben.

Größere Sanierungen werden verschoben

Größere Sanierungen könne man derzeit tatsächlich nicht beschließen, bedauert etwa der Freisinger Hausverwalter Andreas Herrmann: „Wir machen die Abrechnungen, schicken sie raus – aber Versammlungen sind seit eineinhalb Jahren einfach nicht erlaubt.“

Wichtige Dinge bespreche er daher mit den Verwaltungsbeiräten, den Vertretern der Wohnungseigentümer. „Die wissen, was ansteht.“ Doch ein Beschluss im großen Rahmen aller Eigentümer dürfe nicht durchgeführt werden. „Wir hatten Glück, dass wir noch unmittelbar vor Corona wichtige Projekte beschlossen haben“, berichtet Andreas Herrmann, „etwa die Tiefgaragensanierungen in der Angermaier-Straße und Alois-Steinecker-Straße.“

Die Gesetzeslage ist eher diffus

Die aktuelle Gesetzeslage wird mehrheitlich so interpretiert: Versammlungen dürfen nur unter 2G-Auflagen (geimpft oder genesen) stattfinden. Ein ungeimpfter Eigentümer wäre demnach von der Versammlung ausgeschlossen. Würde er dort gefasste Beschlüsse im Nachhinein anfechten, wären sie – höchstwahrscheinlich – nichtig. Hausverwaltungen haben sich daher an Kompromissen versucht. Bei den sogenannten Ein-Mann-Versammlungen forderten Verwalter von allen Eigentümern Vollmachten ein und hielten quasi nur eine Pseudo-Versammlung ab – was sich inzwischen als rechtlich nicht haltbar erwiesen hat. Ein Notvehikel stellen auch sogenannte Umlaufbeschlüsse dar, bei denen alle Eigentümer angeschrieben und um ihr Votum für ein bestimmtes Projekt geben werden. Diese Beschlüsse müssen aber einstimmig ausfallen. Stimmt also von 30 Wohnungsbesitzern auch nur einer gegen Malerarbeiten in den Hausgängen, ist das Vorhaben gescheitert.

Nach Ansicht von Mario Moro aber ist die Rechtslage alles andere als eindeutig. Da Eigentümerversammlungen nur auf einen bestimmten Personenkreis reduziert sind, sei es nach Ansicht seines Anwalts strittig, ob die 2G-Regel hier zu einem Versammlungsverbot führe, argumentiert der Freisinger Hausverwalter. Die ETV seien etwa mit Parteiversammlungen vergleichbar. Alle Geimpften und Genesenen hätten demnach Zutritt zu den Versammlungen, die zu 99 Prozent in Gasthäusern stattfinden, wo ohnehin die 2G-Regel kontrolliert werde. Und Nichtgeimpfte würden diese Einschränkung – also den Ausschluss von der ETV – ebenso bewusst hinnehmen wie den Ausschluss von Restaurants. Moro weiß, dass die Rechtslage unklar ist: „Der Gesetzgeber zieht den Kopf aus der Schlinge und wälzt das Problem auf uns ab“, ärgert er sich. Auch müssen seiner Meinung nach Umlaufbeschlüsse nicht zwingend einstimmig gefasst werden: „Geht es um bestimmte Projekte wie eine Fenstersanierung, ist auch ein Mehrheitsbeschluss möglich.“

Die Situation ist unbefriedigend

Unterm Strich bleibt die Situation für Moro unbefriedigend: Der Sanierungsstau sei bei vielen Wohnanlagen hoch. Zudem sei es „einfach wichtig, dass sich die Eigentümer regelmäßig treffen und austauschen können“. Er selbst habe daher auch während der Pandemie immer wieder ETV durchgeführt. „Mit viel gutem Willen und hohem Aufwand geht das.“

