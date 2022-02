Wegen eines Heuballens: Vöttinger Tunnel musste erstmals gesperrt werden

Von: Manuel Eser

Der Vöttinger Tunnel musste nach vier Wochen Betriebszeit erstmals gesperrt werden. © Lehmann

Seit etwa einem Monat ist er in Betrieb: Jetzt musste der Vöttinger Tunnel erstmals gesperrt werden. Ein Landwirt hatte das Alarmsystem ausgelöst.

Das Sicherheitssystem hat perfekt funktioniert: Zum ersten Mal wurde am Dienstag die automatische Sperrung am Vöttinger Tunnel ausgelöst. Wie die Polizei Freising meldet, war die Ursache dafür das zu hoch beladene Gespann eines Landwirts (29) aus Schweitenkirchen. Der Mann war am Dienstag um 14.40 Uhr mit seinem Gespann unterwegs.

„Die geladenen Heuballen ragten nach oben über die Seitenwände des Anhängers hinaus“, berichtet Kriminaloberkommissar Patrick Lauff. „Sie hatten bei erlaubten vier Metern am höchsten Punkt eine Höhe von fast 4,60 Meter.“ Der Tunnel war zeitweise voll gesperrt, teilte Lauff mit. „Er konnte nach etwa 15 Minuten aber wieder in beide Richtungen freigegeben werden.“

Die Polizei freute sich über die gelungene Probe des Alarmierungssystems, der Bauer mit dem vielen Heu eher weniger: Er muss Strafe zahlen. Nach Angaben der PI Freising erhält der Landwirt eine Geldbuße über 60 Euro und einen Punkt in Flensburg.