„Brauchen den Neubau dringend“: Freisinger Feuerwehr appelliert an Bürgermeisterin

Den neuen Ehrenmitgliedern Johann Marchelbeck (2. v. l.) und Anton Frankl (M.) gratulierten (v. l.) Kommandant Oliver Sturde, Bürgermeisterin Eva Bönig und Thilo Kachel, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. © Feuerwehr Freising

Die Feuerwache 2 bleibt der Dauerbrenner bei der Feuerwehr Freising. Jetzt appellierte der Stadtbrandinspektor einen flammenden Appell an die Bürgermeisterin.

Freising – „Ihr habt Großartiges geleistet!“ So bedankte sich Stadtbrandinspektor Oliver Sturde bei den mehr als 100 Feuerwehrleuten, die am Freitagabend den Weg in die Luitpoldhalle zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Freising gefunden hatten. Der Kommandant berichtete von einer aufregenden Zeit und erkannte einen deutlichen Aufwärtstrend für die Motivation im Ehrenamt der Feuerwehr.

407 Mal rückte die Freisinger Feuerwehr 2021 zu Einsätzen aus. Größter und längster Einsatz war der Brand eines Reitstalls in Altenhausen Anfang September. Eine Belastung für Einsatzkräfte und Arbeitnehmer sei die wieder stark gestiegene Zahl der Fehlalarme. Ein Viertel aller Einsätze gehen darauf zurück. Zwar seien falsche Alarme wegen Heimrauchmeldern erfreulich zurückgegangen, aber vor allem Fehlauslösungen von Brandmeldeanlagen und eine zunehmende Zahl irrtümlicher oder mutwilliger Fehlalarme seien ein Problem, sagte Sturde.

Enorme Kraftanstrengung bei der Ausbildung

Dauerthema bleibt die sanierungsbedürftige Feuerwache 2 an der Katharina-Maier-Straße in Lerchenfeld. „Wir brauchen den Neubau dringend und baldmöglichst“, richtete sich Sturde an Bürgermeisterin Eva Bönig.

Trotz der wegen Corona verlängerten Winterpause zu Jahresbeginn konnte 2021 das Ausbildungsniveau vor der Pandemie erreicht werden. Dazu bedurfte es einer enormen Kraftanstrengung der Ausbilder und viel Disziplin, um die wöchentlich bis zu 75 Übungsteilnehmer ohne Infektionsgefahr zu trainieren. Das spiegelt sich auch in der Dienststundenbilanz wider, die 2021 über 18 000 ehrenamtlich geleistete Stunden aufweist (65 Prozent mehr als 2020).

Weit weniger zu berichten hatte Vorsitzender Thilo Kachel. Bis auf wenige Gelegenheiten war der Feuerwehrverein Corona-bedingt zum Nichtstun verdammt. Auch Spielmannszugchef und Tambourmajor Andreas Klinger resümierte: „Es war sehr still im Probenraum.“ Beide richteten aber mit einer Reihe bereits geplanter Veranstaltungen den Blick positiv in die Zukunft.

27 neue Mitglieder

Bürgermeisterin Eva Bönig betonte: Den mehr als zuverlässigen Einsatz der ehrenamtlichen Feuerwehrleute zu unterstützen, sei für die Stadt Freising eine Selbstverständlichkeit. „Schließlich geht es um nicht weniger als die Sicherheit unserer Stadt.“ Dazu werde auch der Neubau der Feuerwache 2 beitragen, der trotz aller „Irrungen und Wirrungen“ nun in die Planungsphase zur Ausführung eingetreten ist. Die Gelder dafür seien im Haushalt vorgesehen, nun sei das für die Planung zuständige Amt am Zug. „Hoffentlich sehen wir in einem Jahr schon was.“

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt: (v. l.) Stadtbrandinspektor Oliver Sturde mit Anton Frankl (50 Jahre), Peter Reisch (60 Jahre), Ullrich Kachel, Franz Fuchs (beide 50 Jahre), Bürgermeisterin Eva Bönig und Vorsitzendem Thilo Kachel. © Feuerwehr Freising

Beleg dafür, dass der Feuerwehrdienst in Freising trotz oder gerade wegen Corona attraktiv geblieben ist: 27 Mitglieder konnte Sturde zum Feuerwehrdienst verpflichten bzw. aus anderen Wehren übernehmen. Auch sieben Jugendliche traten in die aktive Mannschaft über. Somit verfügt die Freisinger Wehr über 234 aktive Mitglieder und 22 Jugendliche.

Drei Kandidaten wollten Vertrauensperson werden

Drei Kandidaten traten zur Wahl der Vertrauensperson der Feuerwache 1 an, die Mitglied des Vorstandsgremiums im Feuerwehrverein ist. Das Rennen machte Stefan Meinzer mit nur drei Stimmen Vorsprung. Einstimmig fiel das Votum für Daniel Beck als neuen Kassenrevisor aus. Sein Vorgänger Thomas Fungone stellte das Amt vorzeitig zur Verfügung, da er nicht mehr in Freising wohnt.

Die größte Ehre, die der Feuerwehrverein einem Mitglied zuteilwerden lassen kann, ist die Ehrenmitgliedschaft. Und die beschloss man am Freitag gleich zweimal. Johann Marchelbeck wurde ebenso zum Ehrenmitglied ernannt wie Anton Frankl. Marchelbeck, seit beinahe 65 Jahren Mitglied, ist ein echtes Lerchenfelder Feuerwehr-Urgestein. Lange Jahre war er im Einsatzdienst als Hauptlöschmeister und Zugführer im Zivil- bzw. Katastrophenschutz aktiv. Anton Frankl war bis 2020 18 Jahre lang Kommandant der Feuerwehr Freising und darf zudem den Titel „Ehrenstadtbrandinspektor“ tragen. Beide Geehrten erhielten stehende Ovationen. (ft)