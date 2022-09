Wegen hoher Erdgas-Preise: Stadtrat regt an, Freisinger Eishalle im Winter geschlossen zu lassen

Von: Andreas Beschorner

Es flutscht noch nicht: Wegen „unvorhergesehener zeitlicher Verzögerungen“ können die Schlittschuhe in der Freisinger Eisarena derzeit noch nicht geschnürt werden. Jetzt will ein Stadtrat die Halle diesen Winter gar nicht erst öffnen. © Lehmann

Die Eröffnung der Freisinger Eishalle verschiebt sich wegen technischer Probleme. Jetzt hat ein Stadtrat angeregt, sie diesen Winter geschlossen zu lassen.

Freising – Dass er sich mit seinem Vorschlag „nicht überall Freunde macht“, davon war FW-Stadtrat Benno Zierer schon überzeugt, bevor er seine Idee am Donnerstagabend im Stadtrat aufs Tapet brachte. Zierer behielt Recht: Im Stadtrat zumindest machte er sich gar keine Freunde mit seiner Anregung, ob man die Eishalle, die wegen technischer Probleme ja eh schon später eröffnet werde, aus Energiespargründen in dieser Saison nicht ganz schließe und außer Betrieb setze.

Zierer hatte seine Idee, die er noch in einen förmlichen Antrag gießen werde, wie er sagte, eh schon ganz vorsichtig vorgebracht, seine Stadtratskollegen gebeten, sich einmal „darüber Gedanken zu machen“, vor allem vernünftig und ohne Emotionen darüber zu diskutieren.

FW-Stadtrat stößt mit seinem Vorstoß auf wenig Gegenliebe

Zierer argumentierte, die Stadt könne so „ein Zeichen setzen“, das aus dem Nicht-Betrieb gesparte Geld könne man Bürgern zukommen lassen, die jetzt im Winter wegen der enorm gestiegenen Gas- und Strompreise in finanzielle Not geraten dürften und sich das Heizen nicht mehr leisten könnten.

MdL Benno Zierer: Vorsichtig vorgebrachte Idee. © CHRISTIAN SCHRANNER

Mit einer Bitte drang Zierer bei seinen Stadtratskollegen durch: Es wurde sachlich und nicht emotional Stellung bezogen. Eva Bönig (Grüne) sagte, wenn man den Nutzen von Eishalle (und fresch) für den Schul- und Allgemeinsport ansehe, dann müsse die Eishalle aus ihrer Sicht weiter betrieben werden. Peter Warlimont (SPD) fand die Bedenken Zierers „grundsätzlich nachvollziehbar“. Aber aus dem Corona-Winter müsse man die Lehre ziehen, dass man es unbedingt vermeiden müsse, den Kindern die Entfaltungsmöglichkeiten zu nehmen.

„Völlig falsch“, das Kindern und Vereinen „vor den Latz zu knallen“

Sportreferent Jürgen Mieskes (CSU) versicherte, die Stadt und er seien „stark dafür“, Sport und den Schulsport „nicht in den Lockdown zu schicken“. Nach Zierers Argumentation müsse man ja auch Turnhallen und Schützenheime schließen. Wenn das alles im Notfall vom Bund oder Land verfügt werde, dann sei das ja in Ordnung.

Birgit Mooser-Niefanger (FSM) fand Zierers Idee „die falsche Vorgehensweise“. Man dürfe wegen technischer Probleme bei der Eishalle nicht gerade dort festmachen, dass man Energie sparen müsse. Eine solche Maßnahme den Kindern und den Vereinen „vor den Latz zu knallen“, das fände Mooser-Niefanger „völlig falsch“.

Stadt soll Aufstellung von Energieeinsparpotenzialen vorlegen

Ulrich Vogl (ÖDP) betonte, beim Betrieb des fresch werde ja schon gespart, zudem würden Notfallpläne der Regierung so etwas bereits vorsehen. Daran schloss Hans Hölzl (FSM) an, der appellierte, die Stadt Freising solle „nicht den Vorreiter machen und öffentliche Einrichtungen schließen“.

Immerhin: Jens Barschdorf (FDP) nahm Zierers Anregung zum Anlass für seinen Wunsch, dass den Stadträten für die nächste Sitzung eine Aufstellung der Energieeinsparpotenziale im Bereich der Stadtverwaltung vorgelegt werde.