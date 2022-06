Wegweiser für Geflüchtete: Internetseite „Refugeo“ bündelt Anlaufstellen im Kreis Freising

Von: Magdalena Höcherl

Die Köpfe hinter der Seite: (v. l.): Yahya Pervaiz, Jens Wille, Michael Kasper und Kim Fuhrmann. © PRIVAT

Im Kreis Freising haben seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine rund 1750 Menschen Zuflucht gefunden. Eine neue Internetseite will ihnen helfen, sich vor Ort zurechtzufinden.

Freising – Als russische Truppen am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert sind, mussten binnen kurzer Zeit Millionen Menschen aus ihrem Heimatland fliehen. Mehr als 1000 von ihnen sind in den Landkreis Freising gekommen, wo sich nahezu in allen Kommunen engagierte Bürgerinnen und Bürger unter anderem über Online-Plattformen vernetzt haben, um zu helfen. Nun hat sich die Freisinger Firma Kasper Communications mit dem Softwareentwickler Ubilabs aus München zusammengetan, um mit „Refugeo“ Geflüchteten einen Überblick über die Hilfsangebote im Landkreis zu verschaffen.

Karte ist ohne Internet nutzbar

Über die Kartenanwendung refugeo.com, die kostenlos und sogar ohne Internet nutzbar ist, findet man mittels verschiedener Kategorien wie Behörden, Freizeitangebote, Verpflegung oder Bildung Kontakte und Adressen für verschiedenste Anlaufstellen. Dazu zählen zum Beispiel Rathäuser, die Tafel, Sprachkurse, Telefonseelsorge, Ärzte, Freizeitangebote wie Sportvereine oder Spielplätze, Kleiderkammern, aber auch Anlaufstellen für Jobs sowie Rechtsberatung. Dazu gibt es Hinweise, zum Beispiel, ob Haustiere erlaubt sind, ob WLAN verfügbar oder eine Einrichtung kostenfrei ist.

„Momentan ist Refugeo als Betaversion erreichbar“, erklärt Geschäftsführer Michael Kasper. Wer derzeit die verschiedenen Bereiche anwählt, findet zwar schon einige Adressen, aber noch nicht das vollständige Angebot im Landkreis – vor allem, weil in den vergangenen Monaten viele neue Anlaufstellen entstanden sind. „Das Ganze ist bei Weitem noch nicht komplett gefüllt, daher brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung.“ Auf der Startseite findet sich deshalb ein Link, über den Nutzer weitere Stellen in allen 24 Landkreiskommunen einreichen können, um das Netz an Angeboten in den nächsten Wochen Stück für Stück zu vergrößern.

Karte aktuell auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch

Bislang gibt es Refugeo auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch. „Das lässt sich aber je nach Bedarf auch in jeder anderen Sprache darstellen“, so Kasper. Denn die Anwendung soll für sämtliche geflüchteten oder hilfesuchenden Menschen nützlich sein, die eine Orientierungshilfe brauchen.

