Der Beat der Begeisterung: Musikschule legt ganz besonderen Aktionstag hin

Von: Manuel Eser

Teilen

„Ich glaub, ich hör ein Tier“ hieß der Workshop für die ganz Kleinen. Auch der dreijährige Johannes probierte Instrumente mit seinem Vater Christian aus. © Michalek

Die Musikschule Freising hat einen besonderen Aktionstag hingelegt, der für große Begeisterung gesorgt hat. Auch dank Body-Percussion und Monsterrasseln.

Freising – Das kann jeder. Wie Musik mit einfachsten Mitteln einen großen Mehrwert bieten kann, hat ein Aktionstag in Freising gezeigt. Nicht nur die Kinder waren begeistert.

„Komm her, mach mit!“ war das Motto der Musikschule Freising bei ihrem Tag der Elementaren Musikpädagogik (EMP), der erstmalig stattfand. Ob in den Räumen oder draußen im idyllischen kleinen Park – überall waren am Samstagnachmittag Trommeln und andere perkussive Klänge zu hören, die sich nicht nur bei den zahlreichen Teilnehmenden, sondern auch bei Passanten positiv auf die Laune auswirkten. Das Gelände war mit bunten Girlanden geschmückt, die die Lebendigkeit und Fröhlichkeit dieses Nachmittags sehr schön unterstrichen. Dazwischen hingen verschiedene Zitate von Komponisten und Musikern, Pädagogen und Politikern, die den Wert des Musikunterrichts und des Musikmachens generell herausstellten.

Auch der Körper kann als Instrument dienen

„Das Tolle an der Elementaren Musikpädagogik ist, dass sie jeder überall machen kann und dazu nicht mal ein Instrument benötigt“, erklärt Fachbereichsleiterin Daniela Weigl. Ob man nun den Körper als Instrument benutzt oder seine Stimme – singt oder tanzt, stampft oder klatscht – „diese Art von Musik ist für jeden leistbar und unmittelbar möglich.“

Er hat den Groove – und die anderen auch: Ifeanyi Okolo trommelte mit Besuchern in einer Jurte, der eigens für den Aktionstag von den Freisinger Pfadfindern aufgebaut worden war. © Michalek

Die Vielfalt der Elementaren Musik spiegelte sich auch im bunten Programm wieder. Die preisgekrönte Kinderbuchautorin Johanna Weinberger bot mit „Müllmo und die Blume“ ein Mitmach-Musiktheater, wo es um Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeit ging. Passend dazu konnten Kinder aus vermeintlichem Müll Instrumente bauen. So entstanden etwa Monsterrasseln aus Klorollen und als Marienkäfer oder Bienen gestaltete Kastagnetten aus alten Kartons und Kronkorken. Mit afrikanischen Trommeln konnten Kinder unter Anleitung von Ifeanyi Okolo den Groove fühlen. Im Klanglabor fanden viele zu ihrer Überraschung heraus, dass Töne sichtbar und Bilder hörbar sind.

Gern mal eine Trommelsession vor der wichtigen Konferenz

Dazu gab es Workshops für verschiedene Altersklassen ab zwei Jahren. Und mit einem interaktiven Vortrag gelang es Professor Andrea Sangiorgio, die Bedeutung der Elementaren Musikpädagogik zu vermitteln, ohne dass es für die Zuhörer anstrengend oder gar langweilig war.

Großen Spaß beim Instrumente-Basteln hatten nicht nur die Kinder, sondern auch die EMP-Musikschullehrerinnen Doris Lange (l.) und Barbara Weißflog (r.). © Michalek

Im Gegenteil: Nicht nur Kinder waren begeistert, sondern auch erwachsene Menschen, die voll im Berufsleben stecken. Musikschulleiter Odilo Zapf berichtete von einem euphorischen Vater. Der habe gemeint, dass er sich so eine Trommelsession auch vor Konferenzen manchmal wünsche. „Genau das macht Elementare Musikpädagogik aus: Man lernt dabei, kreativ zu sein, sozial zu interagieren und auch auf den anderen einzugehen“, betonte Zapf. Daher sei EMP eben mehr als nur die Hinführung der Kleinsten zur Musik, sondern allgemein gesellschaftliche Bildung.

Es war auch ein Willkommen-Zurück-Fest

Dazu hat die Sparkasse Freising-Moosburg einen großen Teil beigetragen. Denn zustande kam der EMP-Tag dank des Erlöses, des – noch zu Zeiten der Pandemie durchgeführten – virtuellen Benefizkonzerts der Gruppe Luz amoi.

Instrumente aus Klorollen bastelten Vitus (8) und Xaver (3). Ihre Monsterrollen probierten die Buben auch gleich mit ihren Eltern aus. © Michalek

„Wir hatten 3000 Euro zur Verfügung und wollten das Geld in die EMP stecken, weil die während Corona besonders gelitten hat. „Insofern war das auch so etwas wie ein Willkommen-Zurück-Fest.“ Daniela Weigls Dank galt aber auch den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die der Aktionstag nicht hätte stattfinden können.

Dieser Aktionstag hallt nach

Trotz der erfolgreichen Premiere muss Zapf bei der Frage abwinken, ob ein solcher Aktionstag jetzt fest ins Jahresprogramm der Schule aufgenommen wird. „Das können wir weder finanziell noch personell leisten“, erklärt er. Allerdings hat er fest vor, EMP-Angebote künftig zu integrieren, wenn wieder ein Sommerfest oder Ähnliches ansteht, wo sich die Musikschule präsentiert. Weigl wünscht sich auch, dass etwa an Schulen EMP „eine noch größere Rolle spielt“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In Erinnerung dürfte den Kindern der Tag aber bleiben, und das nachhaltig. Denn bei einem Quiz konnte jeder einen aus Weizengras hergestellten Becher gewinnen, der mit Materialien befüllt als Rassel, aber auch als Trommel verwendet werden kann. „Über einen QR-Code können alle eine Videoanleitung abrufen, wie die Becher als Mini-Schlagzeug eingesetzt und damit Songs begleitet werden können“, erklärt Daniela Weigl. „Mit diesem Becher haben unsere Besucher ein Stückchen EMP nach Hause mitbekommen – zum Nachhallen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.