Als einen Mann, der „prägend präsent“ gewesen sei, wo immer er gewirkt habe, hat Erzbischof Reinhard Marx Engelbert Siebler gewürdigt. Am Samstag wurde der frühere Weihbischof von München und Freising, der am 11. Oktober im Alter von 81 Jahren gestorben war, im Kreuzgang des Freisinger Mariendoms zur letzten Ruhe gebettet.

Freising–Neben Kardinal Marx war auch dessen Vorgänger, Friedrich Kardinal Wetter nach Freising gekommen, um dem Geistlichen die letzte Ehre zu erweisen. Das große Domglockengeläut kündete am Samstagvormittag von diesem Ereignis, der Mons doctus lag noch in Nebel gehüllt, als sich Familie, Freunde und Wegbegleiter Engelbert Sieblers in der Konkathedrale des Erzbistums vor dem Bild und dem Sarg des Bischofs versammelt hatten.

+ Auf dem Weg zur letzten Ruhestätte des Weihbischofs im Innenhof des Kreuzgangs hinter dem Dom. Fotos: Lehmann

Marx sagte zu Beginn des Gottesdienstes: „Er geht nicht einfach weg, sondern er ist weiter mit uns“. Wie jeder Tod, so der Erzbischof in seiner Ansprache später, weite auch der von Siebler den Blick auf das eigene Leben. Siebler, dem er 22 Jahre zuvor zum ersten Mal begegnet sei, habe ihn durch sein Engagement beeindruckt. Dass Siebler beim Weltjugendtag 1998 in Paris zusammen mit all den Jugendlichen auf dem Feld übernachtet habe, habe ihm sehr imponiert, erinnerte sich Marx. Und: „Sein Herz ist immer bei den Menschen gewesen“, würdigte der Kardinal den Verstorbenen, der von den Berufen Landwirt und Lehrer geprägt gewesen sei: stets die Hand am Pflug, so auch Sieblers Wahlspruch, aber immer auch neugierig und aufgeschlossen für Neues. Die Konzentration und die Ausrichtung auf Jesus von Nazareth, aber auch die Ideen des Zweiten Vatikanischen Konzils seien die wichtigen Bezugspunkte im Leben Engelbert Sieblers gewesen. Siebler, „eine überzeugende Priestergestalt“, Siebler, „ein Mensch, der begleiten wollte“, Siebler, einer „der uns Mut macht, unseren Weg zu gehen“, so Marx.

Siebler, der bekanntlich aus Jarzt (Gemeinde Fahrenzhausen) stammt, in Freising das Dom-Gymnasium besuchte und seiner Heimat stets verbunden geblieben war („Er hat Stadt und Land verbunden, Jarzt und München“, so Marx), war am 29. Juni 1963 zum Priester geweiht worden. 1986 hatte ihn Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof von Tela und zum Weihbischof von München und Freising ernannt, die Bischofsweihe erfolgte am 20. April durch Friedrich Kardinal Wetter. Am 31. Juli 2012 nahm Papst Benedikt XVI. sein aus Altersgründen vorgebrachtes Rücktrittsgesuch an. Siebler war Träger der Bürgermedaille der Stadt München, des Bundesverdienstkreuzes und des Bayerischen Verdienstordens, außerdem seit 2015 Ehrenbürger der Gemeinde Fahrenzhausen. Nun ruht er im Innenhof des Kreuzgangs hinter dem Mariendom neben Weihbischof Heinrich von Soden-Fraunhofen und Prälaten wie Michael Höck, Friedrich Fahr, Bernhard Egger und Sigmund Benker.

Marx dankte dem Verstorbenen, den er den „lieben Weihbischof“ nannte, für dessen Dienste in der Erzdiözese München und Freising. Und: „Danke für Dein Lebenszeugnis.“