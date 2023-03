„Gell, jetzt sind wir langsam auf deinem Niveau, Erich“: Kabarettist Krebs rupft Fastenprediger Irlstorfer

Viel Applaus und gute Laune gab es beim Weihenstephaner Starkbierfest im Stephanskeller. Musikalisch umrahmt wurde der unterhaltsame Abend von der Stadtkapelle Freising. Satirische Glanzlichter setzte Kabarettist Wolfgang Krebs. © Lehmann

Beim Weihenstephaner Starkbierfest hat MdB Irlstorfer die spöttische Quittung auf seine Fastenpredigt erhalten. Kabarettist Krebs rupfte ihn, aber auch andere.

Freising – Dem Chef der Staatsbrauerei Weihenstephan, Josef Schrädler, war die Freude deutlich anzusehen, als er kurz vor dem Anzapfen des erstes Starkbierfasses durch OB Tobias Eschenbacher ausrief: „Endlich können wir wieder zusammen feiern!“ Es fand also wieder statt, das Weihenstephaner Starkbierfest im Freisinger Bräustüberl – mit süffigem Bier, Schmankerln und dem bestens gelaunten Kabarettisten Wolfgang Krebs, der in seinen Rollen als Markus Söder, Hubert Aiwanger und Edmund Stoiber immer wieder MdB Erich Irlstorfer wegen seiner aktuell diskutierten Fastenpredigt gehörig aufzwickte.

Bereits bei der Einleitung von Krebs als bayerischer Ministerpräsident war klar, wohin die Reise geht: „So wie beim Irlstorfer wird’s heute ned“, erklärte der Kabarettist. Dabei rieb sich Krebs freilich vor allem zuerst mal an Söder und seiner politischen Weltanschauung, seiner ganz eigenen Philosophie und den Übervater-Gedanken, so wie etwa mit „Dank sei Mir, dem Herrn der CSU“. Was tatsächlich aus Söders Mund hätte kommen können, wenn Satire die Wirklichkeit beinahe überholt: „Um den Bundestag sinnvoll zu verkleinern, bräuchte es nur drei Ampelphasen: Erst gehen die Grünen, dann die Gelben und dann die Roten.“ Die SPD in Bayern bräuchte laut Söder-Double dringend einen Totengräber, weil sie sich selbst dauernd das Grab schaufelt. Krebs hatte sein Publikum im Blick: „Da lacht jetzt sogar der Thalhammer.“

Gell, jetzt sind wir langsam auf deinem Niveau, Erich.

Im Blick hatte er dann Fastenprediger Irlstorfer, etwa als er Robert Habeck „chronischen Eiweißmangel“ attestierte und nachsetzte: „Gell, jetzt sind wir langsam auf deinem Niveau, Erich.“ Nachdem das Thema auf die Allianz von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer kam, konnte es sich Krebs nicht verbeißen: „Jawohl, wenn Du da jetzt zölibatssteigernde Zwiderwurzn gesagt hättest, dann hätte es gepasst. Es passt doch nicht auf jede“ – und meinte damit Irlstorfers Predigt-Kommentar zu Susanne Günther.

Gab’s als Zugabe: Krebs als Schorsch Scheberl. © Lehmann

Überhaupt habe Irlstorfer durchaus „den Vogel abgeschossen“ oder wie es Krebs formulierte: „Er hat auf dicke Hose gemacht und die Zeitung hat dann von dicken Eiern geschrieben.“ Die Fastenpredigt wäre dank des Freisinger Tagblatts inzwischen eine weltweite Neuigkeit, sogar in Guatemala würde man inzwischen wissen, „dass ihr Euch zwei nicht mögt“. Sein Tipp: „Ich rate Euch eines, kriegt Euch wieder ein.“

Auch auf Aiwanger und Thalhammer gibt es Seitenhiebe

Der Wechsel zu Hubert Aiwanger war nach dem Essen ein fliegender. Sein Vorschlag in Richtung Eschenbacher bezüglich Domberg-Aufzugfinanzierung: „Die Himmelfahrt zum Domberg ist ausschließlich für Katholiken kostenlos“, andere müssten halt einen Eintritt bezahlen. Womit noch Geld in die Stadtkasse gespült werden könnte: Eine Zapfanlage in der Gondel für das gute Weihenstephaner Bier.

Stießen auf den Abend an: (v. l.) Bräustüberlwirt Thierry Willems, Staatsbrauereichef Josef Schrädler, OB Tobias Eschenbacher und Philippe Copien (Erdinger Weißbräu). © Lehmann

Klassisch wortstolpernd legte Krebs Edmund Stoiber an – mit Wirrungen und Irrungen und Sätzen, die tatsächlich von Stoiber hätten stammen können, wie etwa: „Vor 20 Jahren brauchten wir schon allein deshalb keine Freien Wähler, weil wir noch genug eigene hatten.“

Am Schluss packt Krebs nochmal die scharfe Klinge aus

Weil die Altersgrenze für „Landesmeister und Bürgerräte“ ja wegfalle, hatte Krebs einen Verdacht: „Lieber Herr Thalhammer, da können sie jetzt noch so unschuldig dreinschauen – in Wirklichkeit feilen sie doch schon längst an den Strategien für ihren Wahlkampf 2026“.

Was der Kabarettist auch anbrachte: Aufgrund der teuren Moosach-Öffnung sei jetzt kein Geld mehr da für einen, der weit über Freising hinaus Geschichte geschrieben habe – Karl Obermayr.

Die eigene Figur Schorsch Scheberl tauchte als Zugabe um kurz vor 23 Uhr auf – freilich auch mit bayerischem Brachialhumor, aber immer im Subtext mit den Kabarett-Mechanismen eines Gerhard Polt und Jörg Hube arbeitend – krachert, auch derb, und dennoch mit scharfer Klinge. (Richard Lorenz)

