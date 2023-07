Weil Kultur die Menschen reich macht: Großes Lob für Freisinger Kulturschaffende

Mit Schwung in den Abend: Den Auftakt der kulturellen Darbietungen machte am Freitag Benedikt Mordstein mit seinen Tänzerinnen und Tänzern.

Kulturempfang der Stadt

Kulturschaffende der Stadt Freising erfuhren am Freitagabend die Wertschätzung, die ihnen zweifelsohne zusteht: Beim Kulturempfang gab es erst jede Menge Lob, danach die Gelegenheit, sich bei gutem Essen und einem Glas Wein auszutauschen.

Freising – Dass es in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist, Orte zu schaffen, an denen man unbeschwert zusammenkommen kann, das machte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher eingangs deutlich. Immerhin haben die Menschen sich mittlerweile daran gewöhnt, in schwierigen Zeiten zu leben: „Krisen sind leider zur Normalität geworden.“ Umso mehr Bedeutung habe es, auch über die Kultur den Weg zueinander zu finden, gemeinsam zu reflektieren, Kraft zu tanken.

„Ins Gespräch kommen, sich miteinander vernetzen“

Zusammen mit der Kulturreferentin Freisings, Susanne Günther, hatte der Stadtchef die geladenen Gäste in der Steinparkschule persönlich begrüßt, und in seiner kurzen Rede erinnerte er auch noch einmal daran, welche Intention hinter dem Kulturempfang Freisings steckt: „Ins Gespräch kommen, sich miteinander vernetzen.“

Davor hatte die Chefin des Hauses, Rektorin Sabine Jackermeier, die Gäste dazu aufgerufen, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Beitrags zu genießen – denn freilich stand der Abend auch ganz im Zeichen kultureller Darbietungen – von der Freisinger Stadtkapelle über Tanzeinlagen von Benedikt Mordstein und die Streicherklasse der Grundschule bis hin zu Elli und Tina.

Ehe Eschenbacher das Wort an die Kulturreferentin übergab, schwor er die Anwesenden noch kurz auf das Jahr 2024 ein, einem wichtigen, geschichtsträchtigen Jahr gerade für die Kultur in Freising: Dann wird das Asamgebäude endlich wieder seiner Bestimmung übergeben, pünktlich zum Festjahr „1300 Jahre Korbinian“ in dem es unzählige auch kulturelle Programmpunkte im Jahreskalender geben wird.

Susanne Günther spannte den Bogen schließlich zwischen der Kultur und dem Ort, den man 2023 für den Empfang ausgesucht hatte, der Schule: „Hier lernen die Kinder nicht nur lesen, schreiben und rechnen, sondern auch, Kultur mit allen Sinnen zu begegnen“.

So zumindest sollte es sein. Doch in einer leistungsorientierten Gesellschaft werde Kunst und Musik leider oft nicht mehr so hoch bewertet. „Wir müssen über die Möglichkeit kultureller Teilhabe diskutieren und aufpassen, dass sich den Zugang zu Musik und Kultur jede und jeder leisten kann.“ Ein Viertel der Bevölkerung besuche nie eine kulturelle Veranstaltung, rechnete Günther vor. „Das finde ich erschreckend.“

Das kulturelle Lebens Freisings bereichern

Und auch vor dieser Tatsache gelte es, den Eintritt für das Stadtmuseum, das im kommenden Jahr wieder eröffnet, für Kinder kostenfrei zu machen, sei es zudem unerlässlich, dass jedes Kind in seiner Schulzeit mindestens einmal ein Theaterstück im Asam erlebt hat. Grundsätzlich sei in Freising – auch dank der belebten Innenstadt – eine Menge los. „Ich hoffe, dass sie alle uns weiterhin dabei unterstützen, das kulturelle Leben Freisings zu bereichern. Denn nur ein Leben mit Musik, Kultur und Theater ist für uns Menschen ein reiches Leben.“

Wie reich Freising diesbezüglich ist, zeigte sich an den zahlreichen Gästen und deren intensiven Gesprächen, in die sie sich am vergangenen Freitag auf dem mit grünen Lampions dekorierten Pausenhof der Steinparkschulen vertieften, ehe sie sich auf den Nachhauseweg machten – inspiriert vom Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten.

