Sanierungsarbeiten in Freising: Weiterer Teil abgeschlossen – Nächste Baustelle steht an

Die Sanierungsarbeiten in der Oberen Hauptstraße in Freising konnten zeitiger als geplant abgeschlossen werden. Doch die nächste Baustelle lässt nicht lange auf sich warten.

Freising – Es geht voran: Die Sanierungsarbeiten der Freisinger Stadtentwässerung in der Oberen Hauptstraße zwischen Marienplatz und Ziegelgasse konnten zeitiger als geplant abgeschlossen werden. Das teilt die Stadt Freising mit. Daher wurde die Sperrung für den motorisierten Verkehr in diesem Bereich am Freitag aufgehoben.

Durchfahrt ist wieder freigegeben

Die Durchfahrt von der Amtsgerichtsgasse über die Untere Hauptstraße, den Marienplatz und die Obere Hauptstraße ist nun wieder für den Verkehr freigegeben. Da die Mülltonnen daher auf der gewohnten Route geleert werden können, entfallen die eingerichteten Sammelstellen am Marienplatz und in der Oberen Hauptstraße.

Ab Montag, 1. Juli, gehen die Arbeiten weiter: Die Freisinger Stadtentwässerung saniert dann die Hausanschlüsse in der Unteren Hauptstraße zwischen Marienplatz und Amtsgerichtsgasse. Dabei wird der Verkehr zunächst einspurig (nördlich) an der Baustelle vorbeigeführt, berichtet Irene Striegl vom Presseamt der Stadt. Am Marienplatz werde eine Lieferzone markiert, welche die fehlenden Haltemöglichkeiten in der Unteren Hauptstraße kompensiert.

Der Bereich der Oberen Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Ziegelgasse bleibt während dieser Zeit gegenläufig befahrbar.

Der Innenstadtbus der Linie 650 fährt weiterhin über die Bahnhofstraße, Ziegelgasse, Kammergasse und Klebelstraße. Er verbindet somit den Bahnhof mit der Innenstadt und demGrünen Wochenmarkt, der ebenfalls weiterhin an der Oberen Hauptstraße am Kriegerdenkmal stattfindet.

Stadt bittet um Verständnis

Die Stadt Freising weist darauf hin, dass es sich bei den genannten Terminen um den geplanten Bauablauf handelt, der möglicherweise je nach Situation und Baufortschritt angepasst werden muss. Schon jetzt bitten die Verantwortlichen für die „zweifellos auftretenden Behinderungen und sonstigen Unannehmlichkeiten“ um Verständnis und versichern, dass alle am Bau beteiligten Personen bestrebt sind, diese so weit wie möglich zu minimieren.

Alle Informationen sind auch auf den eigenen Seiten zur Innenstadt-Neugestaltung unter innenstadt.freising.de zu finden.