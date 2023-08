Welche Verantwortung hat die ältere Generation? Greenpeace lädt Alt und Jung zum Zukunftsdialog ein 

Vor der Landtagswahl

Vor der Landtagswahl setzt sich die Umweltorganisation Greenpeace für mehr Solidarität zwischen den Generationen ein. Per Kartenspiel wird zum Zukunftsdialog eingeladen.

Freising – Zuhören und ausreden lassen: Das war eines der Ziele beim Zukunftsdialog von Greenpeace am Samstag in der Domstadt. Unter dem Titel „Vote4me“ hatte die Umweltorganisation in der Straße Am Büchl in Freising zum Auftakt einer Rundreise durch ganz Bayern einen kleinen Biergarten aufgebaut, in dem vor allem Jung und Alt miteinander ins Gespräch kommen sollten.

Es geht darum, dem Gegenüber zuzuhören

Nach „Anlaufschwierigkeiten“ in der ersten Stunde, so Hans Forstner von der Greenpeace-Ortsgruppe Moosburg, hatten sich dann aber bis zur Mittagsstunde und „bis der große Regen kam“ doch rund 50 Interessierte Zeit genommen, um im Vorfeld der Landtagswahl am 8. Oktober über Themen rund um Klimakrise und Zukunftswünsche zu reden.

Das gelang mit dem von Greenpeace entwickelten Kartenspiel namens „Vote4me“ – auf Deutsch also „Wähle für mich“. Es funktioniert so: Zwei Bürger finden sich, setzen sich im Greenpeace-Biergarten gegenüber, jeder sucht drei Fragen aus, die er seinem Gegenüber stellt. Zum Beispiel: „Wie finden Sie die Klimadebatten?“ oder „Welche Verantwortung hat die ältere Generation?“ Und dann gehe es darum, dem Gesprächspartner zuzuhören, erklärt Hans Forstner.

Sein Fazit: Das außergewöhnliche Angebot sei durchaus gut angenommen worden. Ein Gesprächspaar habe sogar alle 20 Karten durchgespielt. Und wenn einmal eine Person solo in dem kleinen Biergarten mit Tischen, Geranien, Kastanienbäumchen und einem hölzernen Regenbogen mit der Aufschrift „Komm ins Gespräch!“ Platz genommen hatte, dann habe sich ein Greenpeace-Mitglied dazugesetzt und sich die Wünsche angehört.

Enkel und Großvater spielen gemeinsam

Und weil die Mischung aus ganz jungen bis älteren Bürgern gegeben war, dürfte sicherlich das, was denen auf den Nägeln brennt, die im Oktober noch nicht wählen dürfen, bei denen, die am 8. Oktober ihren Stimmzettel abgeben, angekommen sein. Zum Beispiel beim Opa von Moritz: „Ich habe das Kartenspiel heute mit meinem Opa hier im Biergarten gespielt. Mir hat es total gut gefallen, seine Perspektive kennenzulernen“, berichtet Moritz, der am Samstag in dem ungewöhnlichen Biergarten Platz genommen hatte. „Mein Opa meinte jetzt, dass er zum ersten Mal verstanden hat, warum mir Klimaschutz so wichtig ist“ – ganz nach dem Motto „Vote4me“ eben.

