Glückliche Stunden für die Benachteiligten der Gesellschaft: Wenn der Doktor zum Essen einlädt

„Lasst es Euch schmecken“: Dr. Odo Weyerer (r.) hatte zu einem vom Rotary Club München Flughafen finanzierten Essen für Bedürftige in den Hofbrauhauskeller eingeladen. Rund 30 Gäste haben sich dabei an seinen Tisch gesetzt – um gemeinsam zu essen, zu lachen und die Sorgen des Alltags ein paar Stunden zu vergessen. © Lehmann

Fröhliche Stunden im Hofbrauhauskeller: Der Freisinger Arzt Dr. Odo Weyerer begrüßte jüngst Bedürftige beim einem zünftigen Essen im Hofbrauhauskeller.

Freising – Es ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen: dazuzugehören und teilnehmen zu können an den alltäglichen Dingen des Lebens. Einer, der das nicht nur verstanden hat, sondern es auch tagtäglich lebt, ist der Freisinger Allgemeinmediziner Dr. Odo Weyerer. Sein Herz schlägt dabei vor allem für die Abseitigen und Strauchelnden, die durch unterschiedlichste Krisen und Schicksalsschläge in finanzielle Bedrängnis bis in die Obdachlosigkeit geschlittert sind. Vor kurzem lud Weyerer zu einem vom Rotary Club München Flughafen finanzierten Essen für Bedürftige in den Hofbrauhauskeller. Rund 30 Gäste haben sich dabei an seinen Tisch gesetzt – um gemeinsam zu essen, zu lachen und um für einige Stunden einfach wieder mal dazuzugehören.

„Gell, du bestellst heute, was du magst“

Das Schöne: Niemand, der am Samstag in den Hofbrauhauskeller zum Essen ging, wäre auf die Idee gekommen, dass an einigen Tischen Menschen sitzen, für die der Tag etwas ganz Besonderes war – eben weil sie sich das Essengehen nie oder nur äußerst selten leisten können. „Gell, du bestellst heute, was du magst“, hörte man schon von Weitem den über den Landkreis bekannten Arzt, der mit seinem Medmobil mehrmals in der Woche Haltestellen wie etwa die Freisinger Wärmestube ansteuert, um Obdachlosen äußerst niederschwellig die nötige medizinische Hilfe zu ermöglichen. Am Samstag allerdings wollte Weyerer nicht Pflaster auf Wunden kleben, sondern eher auf die Seelen – und zwar mit einer Bedürftigen-Speisung.

Und auch das berührte: Die Leute wurden dafür nicht in ein Nebenzimmer verfrachtet, sondern saßen inmitten der Gesellschaft, dort, wo sie auch hingehören. Die einzige Einschränkung, die am Samstag galt und die Weyerer mehrmals betonte: „Heute gibt es keinen Alkohol.“ Gestört hat das aber im Grunde niemand, oder wie es ein Gast formulierte: „Mei, dann trink ich halt einen Spezi.“

„Meine Reminiszenz an die Mama“

Weshalb Weyerer sein Herz ganz weit für die Bedürftigen aufmacht, hat einige Gründe, unter anderem jenen, dass seine Mutter lange in der Wärmestube gearbeitet hat. „Das ist jetzt halt meine Reminiszenz an die Mama“, erklärte der Arzt. „So etwas ist enorm wichtig, gerade weil diese Menschen am Wochenende meist isoliert leben“, betonte die Vorsitzende der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Freising, Vivian Raseman, die durch ihre Arbeit als Bereichsleitung vom Ambulanten Fachdienst Wohnen auch zahlreiche Betroffene kennt.

„Ich hab ja nur eine kleine Rente“

Wie etwa Frank (Namen der Gäste von der Redaktion geändert), der sich nie einen Sauerbraten in einem Wirtshaus bestellen würde, aber sich diesen am Samstag richtig schmecken ließ. Ein paar Stühle weiter war Susanne schon bei der Nachspeise angekommen: Vanilleeis. „Das ist schön, dass es dieses Angebot gibt. Ich hab’ ein Leben lang in der Gastronomie gearbeitet und hab’ ja nur eine sehr kleine Rente“, sagte Susanne.

„Ich hab’ schon wieder eine ganz andere Idee“

Was bei den Gesprächen mit den Bedürftigen aber auch immer anklang: Wenn sie von Weyerer sprechen, dann tun sie es demütig und äußerst dankbar über „ihren Doktor“. Tatsächlich war vor Ort es deutlich zu spüren, dass sie dem Arzt vertrauen, denn er ist längst zu ihrem Helden geworden – einer, der hinlangt und nicht lange fragt, ob man was tun kann, sondern eben nur wie.

„Ich hab’ schon wieder eine ganz andere Idee“, erklärte Weyerer, als er endlich selbst zum Essen kam. „Einen Garten für diese Leute, da können sie dann garteln, malen, schreiben – was sie halt mögen“, sagte Weyerer über seinen nächsten Plan. Denn eines befürchtet er: „Da wird ein nächster Schub an Obdachlosen auf uns zukommen.“ Gehe man mit offenen Augen durch die Straßen der Domstadt, und das bestätigte er, werde die Zahl der Bedürftigen in Freising immer sichtbarer.

