„Wer miteinander isst, bekriegt sich nicht“: Fastenbrechen der Islamischen Gemeinde bringt Menschen zusammen

Teilen

Nach 29 Ramadan-Tagen wurde auch in Freising das Fasten der Muslime gebrochen. © Lehmann

Verzicht, um sich selbst zu erkennen: Zum Fastenbrechen der Islamischen Gemeinde in Freising waren auch heuer wieder Gäste geladen. Das Ziel: sich besser kennenzulernen.

Freising – Um Punkt 20.14 Uhr war es so weit: Kurz nach dem Gebetsruf durch den Imam der Zentralmoschee Freising, Yusuf Karaca, wurde der Fastenmonat Ramadan am Dienstagabend nach 29 Tagen beendet. Traditionell lud auch heuer wieder die Freisinger Islamische Gemeinde Gäste zum Fastenbrechen ein – um miteinander zu essen, zu lachen und um sich näher kennenzulernen. Auf den Punkt brachte es der evangelische Dekan Christian Weigl, der sagte: „Es ist ganz einfach: Wer miteinander isst und redet, der bekriegt sich nicht.“

„Wir sollten uns nicht auf die Unterschiede konzentrieren“

„Das ist mein Wunsch, der Ramadan soll uns das Gute, das Schöne und das Wahre zeigen“, betonte einleitend der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde Freising, Ömer Korkmaz. Das Ziel sei schlichtweg, durch das Fasten und den Verzicht sich selbst zu erkennen, sich aber auch selbst zu hinterfragen. Sein Nachsatz war überaus empathisch: „Kein Lebewesen kann alleine leben, wir sind alle verbunden. Wir sollten uns nicht auf die Unterschiede konzentrieren. Wir sind alle Menschen.“ Das Gute beginne immer beim Einzelnen.

Extra belesen für das diesjährige Fastenbrechen hatte sich Landrat Helmut Petz, denn er wohnte heuer zum ersten Mal dieser Zeremonie bei. „Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier würdig bin zu sitzen – ich habe nämlich gar nicht gefastet“, erklärte Petz. Was er durch Recherche herausgefunden hatte: „Es ist ja sogar Wassertrinken zwischen Morgengrauen und Sonnenuntergang nicht zulässig.“ Ähnliches, so Petz weiter, gäbe es auch für die Christen: das Fasten zur Osterzeit – wenn auch nicht so streng. Was ihm sehr gut gefalle, sei die moralische und ethische Erweiterung des islamischen Fasten-Gedankens bezüglich des Verbots von Beleidigungen und Lügen während des Ramadans.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Häufig am Fastenbrechen teilgenommen hat Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger, die sich an ihre berufliche Arbeit in muslimischen Ländern erinnerte. Und sie erwähnte auch, dass sie dort als Nicht-Muslimin immer mit offenen Armen empfangen worden sei.

„Man gewöhnt sich dran, der Magen wird irgendwie kleiner“

„Ich mach das schon, seit ich zwölf Jahre alt bin“, erklärte Mesut Ünal vom Freisinger Migrationsrat zwischen den Menügängen. Der als Sachbearbeiter am Flughafen München beschäftigte Ünal fastet aber auch immer mal wieder unter dem Jahr, sozusagen unabhängig vom Ramadan. Seine übliche Essenroutine während des Ramadans: „In der Früh hab ich ein Glas Wasser getrunken und nach Sonnenuntergang gab es halt ein ganz normales Abendessen. Man gewöhnt sich einfach daran, der Magen wird dann ja auch irgendwie kleiner“. Was ihm dabei wichtig ist: „Man übt sich in Verzicht und man beherrscht seinen Körper und sich selbst“. Zudem sei das Fasten auch für ihn ein solidarisches Zeichen für die Armen und Hungernden auf der Welt. Je länger das Fasten andauere, desto kleiner werden laut Ünal die eigenen Bedürfnisse.

Gemerkt habe er das sogar beim Fastenbrechen, denn nach der kleinen Schale Suppe war er eigentlich schon satt gewesen. Ein kleines Geheimnis verriet er aber auch: „Ohne Essen komme ich gut klar, aber nicht zu rauchen fällt einem Raucher dann schon sehr schwer.“

Am Dienstag durfte aber wieder nach Herzenslust genossen werden. Nach der türkischen Brautsuppe gab es Frikadellen mit Kartoffeln und Reis, gefüllte Weintraubenblätter und als Nachspeise ganz traditionell Baklava. Vor allem aber wurde geratscht, gelacht und es wurden neue Bekanntschaften geschlossen. So wie es eben bei einem richtigen Fastenbrechen sein soll.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.