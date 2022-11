Freisinger Westtangente: Darum muss der Vöttinger Tunnel regelmäßig gesperrt werden

Von: Magdalena Höcherl

Strenge Sicherheitsstandards gelten in der Vöttinger Röhre. Daher sind halbjährliche Überprüfungen nötig. © Archiv: Lehmann

Der Vöttinger Tunnel war heuer mehrfach für den Verkehr gesperrt - und wird es auch in Zukunft immer wieder sein. Die Stadt Freising erklärt die Hintergründe.

Freising – Der Westtangententunnel war Mitte November aufgrund der planmäßigen Wartungsarbeiten gesperrt. FT-Leser monieren die in ihren Augen häufigen Sperrungen. Die Stadt Freising hält dagegen – und erklärt die Hintergründe.

Teile mussten nachträglich eingebaut werden

Nach jahrzehntelanger Planungs- und Bauzeit fand Anfang dieses Jahres in Freising ein historischer Termin statt: Die Westtangente wurde am 10. Januar 2022 offiziell komplett für den Verkehr freigegeben. Schon damals wurde erklärt, dass die Röhre im Laufe des Jahres gesperrt werden müsse. Der Grund dafür: Teile, die bis zur Eröffnung wegen Lieferproblemen nicht in Freising angekommen waren, mussten nachträglich eingebaut werden.

Insgesamt war der Tunnel seit seiner Eröffnung fünf Mal gesperrt, berichtet Stadt-Sprecherin Christl Steinhart. Die ersten beiden Sperrungen, im Februar und im Juli, waren wegen der nachträglichen Installation der fehlenden Teile notwendig. „Hätte man auf die gewartet, hätten wir die Eröffnung verschieben müssen.“ Das dritte Mal wurde die Röhre im September dichtgemacht – wegen einer TÜV-Überprüfung. Diese sei ebenfalls unmittelbar auf die Freigabe des Tunnels zurückzuführen. „Drei Sperrungen also, die ursächlich der Inbetriebnahme einer technisch hochkomplexen Infrastruktureinrichtung geschuldet sind“, so Steinhart.

„Sie dienen wichtigen Sicherheitschecks und Wartungen“

Die anderen beiden Male, an denen der Tunnel für kurze Zeit dicht gemacht wurde, waren den halbjährlichen Wartungsarbeiten geschuldet – das erste Mal im Mai, das zweite Mal jetzt, Anfang November. Steinhart betont: Diese Sperrungen seien auch in Zukunft unvermeidlich. „Sie dienen wichtigen Sicherheitschecks und Wartungen. Und selbstverständlich werden in diesem Zusammenhang auch Reinigungsarbeiten durchgeführt, die unter fließendem Verkehr nicht möglich sind.“ Diese Wartungen, Inspektionen und Instandsetzungen sind in der „Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln“ (RABT) vorgeschrieben und richten sich nach Vorschriften, Herstellerangaben und Erfahrungswerten. „Die Reinigung des Tunnels ist hier explizit inkludiert. Aufgrund dieser umfangreichen Wartungsarbeiten und der aufwendigen Reinigung sowohl des Tunnels als auch aller Entwässerungsanlagen ist eine Sperrung dabei heute wie in Zukunft leider nicht zu vermeiden“, erklärt die Stadt-Sprecherin.

Und auch dann will die Stadt weiterhin auf frühzeitige Informationen setzen. So sollen unschöne „Überraschungsmomente“ vor Ort vermieden werden. Denn solche seien schließlich noch ärgerlicher als Straßensperrungen im Allgemeinen.

